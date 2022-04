Zwischen dem, was Behörden als ausreichend bewerten, und dem, was Bürger als zeitgemäß und vor allem sicher erachten, liegen manchmal Welten. Ein Beispiel ist der vielfach kritisierte Übergang, in dessen Mitte ein Fahrrad mit Kinderanhänger keinen Platz hat. Foto: Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg. Das große Interesse an dem Vorort-Termin am Fußgängerüberweg an der Weinheimer Straße zeigt, wie wichtig den Bewohnern der Nordstadt die Beseitigung des dortigen Gefahrenpotenzials ist. Eingeladen hatten der SPD-Ortsverein und die Gemeinderatsfraktion, deren Sprecher Gerhard Kleinböck das Thema schon mehrfach angerissen hatte. Man sei sich mit der Stadtverwaltung einig, dass an diese Querungsstelle eine Ampel hingehört, besonders für Kinder sei die Querung der viel befahrenen Straße mit Risiken verbunden.

Obwohl bei dem Termin eine Gruppe von 25 Teilnehmern am Übergang stand, wurde dort immer noch zu schnell gefahren. Kaum ein Autofahrer hielt die vorgeschriebene Innerorts-Geschwindigkeit ein. Mit dabei waren zahlreiche Eltern, die einen sicheren Weg für ihre Kinder in den Anne-Frank-Kindergarten einfordern. Um von der Nord- in die Oststadt zu gelangen, müssen die Kinder die Weinheimer Straße queren. Derzeit wohnen im neuen Wohngebiet 170 Neubürger – viele Familien haben Nachwuchs im Kindergartenalter.

Auch Ina Gottwald, Mutter von zwei kleinen Kindern, macht sich Sorgen. Schon mehrfach hat sie den Rhein-Neckar-Kreis kontaktiert, der für die Verkehrssicherheit der Kreisstraße zuständig ist. Sie fordert den Bau einer Ampel und hält eine Geschwindigkeitsreduzierung an der Stadteinfahrt von 50 auf 30 Kilometer pro Stunde für zwingend erforderlich. Geholfen wurde ihr nicht, sondern auf die Ermittlung von Querungszahlen hingewiesen. Erst danach sei der Bau einer Ampel entscheidungsreif. "Der Stadtteil wächst rasant. Bald wohnen hier 1200 Menschen, und es ist nicht nachvollziehbar, wie kurzsichtig in manchen Ämtern gedacht wird", waren sich Kleinböck und seine Fraktionskollegen Uta Blänsdorf-Zahner, Angelika Gelle und Bernd Garbaczok einig.

Gelle, Leiterin des Anne-Frank-Kindergartens, kennt die Sorgen der Eltern. Die Stadträtin ergänzte, dass noch in diesem Sommer ein Kindergarten-Provisorium auf einem Grundstück am Brenngässel errichtet wird. Dann queren noch mehr Kinder die Straße. Auch Felix Dubberke ist enttäuscht von der Einstellung der Behörde. "Wir dürfen erwarten, dass für Kinder maximale Sicherheit angestrebt wird. Das ist an dieser Stelle nicht der Fall", so der Anwohner, der vorschlug, dass Blinklichter angehen sollten, wenn Autofahrer zu schnell angefahren kommen. Aus Sicht des Familienvaters ist die Querungsstelle ohnehin nur unzureichend beleuchtet.

Markus Schief ist mit seinen Kindern meistens mit dem Fahrrad unterwegs. Zum Einkaufen fährt er oft in den Edeka-Markt in der Oststadt, sodass er mit den Kleinen die Weinheimer Straße queren muss. "An dieser Stelle ist das sehr gefährlich", zeigte der er auf, dass sein Fahrrad mit Anhänger keinen Platz hat, um gefahrlos auf der Verkehrsinsel zu stehen. Entweder steht das Fahrrad oder der Anhänger im Straßenbereich. Anwohner Manfred W. Ramm beobachtet immer wieder gefährliche Situationen. Der Rechtsanwalt schlug daher eine Zwischenlösung vor: "Ein Zebrastreifen an dieser Stelle könnte schnell helfen", meinte er. Bauliche Veränderungen vor der Gefahrenstelle forderte Michael Schummer ein. "Der Einbau von Straßenschwellen wäre hilfreich, um Autofahrer zu zwingen, langsam zu fahren."

Die Neubürger dankten den Initiatoren des Termins: "Es darf nicht sein, dass erst gehandelt wird, wenn ein Unglück geschehen ist", so Dubberke. Kleinböck sicherte zu, dass die SPD weiter den Finger in die Wunde legt: "Die Mühlen in der Verkehrsbehörde des Kreises mahlen langsam." Er erinnerte daran, dass es auch an der Wallstadter Straße "eine halbe Ewigkeit gedauert hat", bis vor dem Einkaufszentrum ein Tempo-30-Schild kam. Beharrlichkeit zahle sich jedoch oft aus.

Dem Straßenverkehrsamt sei das Anliegen der Anwohner bewusst, sagte die Sprecherin des Landratsamtes, Silke Hartmann, auf RNZ-Anfrage. Unter Beteiligung des Straßenverkehrsamtes des Rhein-Neckar-Kreises, der Polizei, der Straßenbaubehörde des Kreises und der Stadt Ladenburg fand bereits am 9. Dezember eine Verkehrsschau statt. "An der Weinheimer Straße befindet sich südlich der Einmündung Langgewannstraße eine sichere Querungsmöglichkeit für Fußgänger in Form einer baulichen Querungshilfe. Ob darüber hinaus ein Fußgängerüberweg oder eine Lichtzeichenanlage erforderlich werden, hängt von der dortigen Fußgängerverkehrsstärke und der Kfz-Verkehrsstärke ab", schreibt sie: "Einer Prüfung steht das Straßenverkehrsamt Rhein-Neckar-Kreis offen gegenüber. Im Ergebnis hatten sich alle Beteiligten bei der Verkehrsschau darauf verständig, dass die Verdichtung der Bebauung abgewartet werden soll. Verkehrssicherheitsdefizite bestehen nach Einschätzung der Verkehrskommission derzeit nicht."