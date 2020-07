Von Silke Beckmann

Ladenburg.Das Altstadtfest 2020 musste Corona-bedingt abgesagt werden – enttäuschend für all seine Anhänger, für die Vereine jedoch, für die das beliebte Fest mit als größte Einnahmequelle gilt, "ein herber Schlag ins Kontor", wie es Bürgermeister Stefan Schmutz auf den Punkt brachte. Doch das Rathaus hat sich eine Lösung ausgedacht, wie dennoch am 12. und 13. September gefeiert werden kann und dabei zugleich die Vereine unterstützt und deren teilweise existenzbedrohenden Verluste ein wenig abgefedert werden. "Wenn ich die Maske abnehmen würde, würden Sie mich strahlen sehen", sagte Schmutz bei der Präsentation der sogenannten "Altstadtfest-Rettungsbox 2020" am Donnerstag.

Darin befinden sich sämtliche Zutaten, die dazu beitragen, auch bei Feiern im privaten Umfeld das typische Altstadtfest-Flair aufkommen zu lassen, ob im Wohnzimmer, im Garten oder auf dem Balkon. Die Grundausstattung für zu Hause beinhaltet die obligatorische Altstadtfest-Wimpel-Kette zur Deko, stabile Becher mit Wimmel-Motiv, gebrannte Mandeln der Süßwarenhändlerin Susanne Lederer-Metz, Bier aus der Lobdengau-Brauerei, außerdem Ladenburg-Aufkleber und ein Altstadtfest-Magazin. Angeboten werden die Boxen in drei verschiedenen Größen (Friends-Paket: 20,20 Euro, Family-Paket: 30,30 Euro, Party-Paket: 50,50 Euro) mit gleichen Inhalten, aber variierenden Mengen. Entsprechende Info-Flyer werden in Kürze an alle Haushalte verteilt.

Der Reinerlös aus dem Verkauf soll schließlich jenen 32 Vereinen und Initiativen zugutekommen, die sich beim Fest präsentiert hätten: 70 Prozent des Erlöses werden paritätisch unter ihnen verteilt, weitere 30 Prozent gelten als "variabler Teil", über dessen Profiteur unter den Gelisteten jeweils der Besteller bestimmen darf. Bestellt werden können die Boxen ab dem heutigen Freitag, 10. Juli, 12 Uhr. Und man sollte sich damit nicht allzu viel Zeit lassen. Denn nur, wenn bis 1. August mindestens 1000 Vorbestellungen eingegangen sind, kann das aufwendige Solidaritätsprojekt auch umgesetzt werden. Den ersten 1000 Paketen wird dann auch einer der limitierten Ladenburg-Pins mit einem Motiv, passend zur Situation, beiliegen: der Wasserturm mit Mund-Nasen-Maske.

Für die Vereine soll der Aufwand gering bleiben: "Sie sind vor allem Profiteure", sagte Schmutz, der sich aus diesen Reihen lediglich Unterstützung beim Verteilen möglichst vieler Boxen im September erhofft. Um aus dem ersten "Altstadtfest to go" eine runde Sache zu machen, fehlt nur noch die Musik. Wie der Bürgermeister berichtete, sei man derzeit im Gespräch "mit lokalen Größen der Volksmusik", deren Auftritte am Altstadtfest-Wochenende per Internet-Live-Schalte ins Wohnzimmer übertragen werden sollen.

Damit das Ganze reibungslos funktioniert, hat die OpenMinded Webkonzepte GmbH "einige Nachtschichten eingelegt", wie Geschäftsführer Daniel Hutwagner einräumt. Doch das Altstadtfest sei "Kult" und das Projekt eine "super Aktion" und zugleich ein Paradebeispiel dafür, was man aus einer abgesagten Veranstaltung machen könne: "Ich hoffe, es kommt gut an und die Leute ziehen mit, damit genug Geld für die Vereine zusammenkommt." Bürgermeister Schmutz ist da optimistisch: "Die Herausforderung ist groß, aber die nehmen wir an." Sein Dank galt allen Kooperationspartnern, darunter auch den finanziellen Unterstützern der Aktion. ICL, LigBau, Sparkasse Rhein Neckar Nord und Volksbank Kurpfalz haben sich schon dazu bereit erklärt.

Info: Bestellen kann man die Box übers Internet (www.ladenburg-haelt-zusammen.de) oder "analog". Bestellscheine liegen in der Tourist-Info, im Rathaus, im Bürgerbüro und im Freibad aus.