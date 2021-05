Ladenburg. (stu) 44 Teilnehmer beteiligten sich am Montagabend an einer Video-Konferenz, zu der die Stadt eingeladen hatte. Es ging um das Thema "Unterstützungsmaßnahmen in Pandemiezeiten für den Einzelhandel und die Gastronomie". Die Konferenz moderierte die neue Stadtmarketing-Leiterin Petra Liebig, die seit 1. Mai bei der Stadt beschäftigt ist.

Was im vergangenen Jahr bereits erfolgreich von der Stadtverwaltung umgesetzt wurde, soll in diesem Jahr fortgesetzt werden, denn die Coronakrise hat die Einzelhändler und Gastronomen hart getroffen. Bürgermeister Stefan Schmutz wies zu Beginn auf die Einführung eines Gutscheinsystems, den Gebührenerlass für Selbstständige und auf die Werbeaktion "Kauft lokal" hin. Aber auch die Verkehrsberuhigung in der Altstadt im Sommer von Freitag, 19.30 Uhr, bis Sonntag, 22 Uhr, hat den Gastronomen geholfen. Den gastronomischen Betrieben wurde außerdem gestattet, die Außenbewirtung auszuweiten, was einige Betriebe 2020 dankbar annahmen.

Schmutz ist davon überzeugt, dass mit der Verkehrsberuhigung die Aufenthaltsqualität deutlich erhöht wird. Von einer Sperrung der Altstadt könne keine Rede sein, denn über die Nebenstraßen könne jedes Geschäft, jede Gaststätte und jede Wohnung angefahren werden. Eine Veränderung der Sperrzeiten (ab 22 Uhr ist keine Außenbewirtung erlaubt) lehnte der Bürgermeister auch wegen der Bedürfnisse der Altstadtbewohner ab.

Ein Altstadtbewohner, der die Ausweitung der Außenbewirtung kritisch sieht, ist Matthais Wolpert. Die Maßnahmen gingen zu Lasten der Anwohner, meinte auch sein Nachbar Reiner Bastine, der eine Veränderung der Ist-Situation ablehnt. Für Einzelhändler Turan Demir von der "Olive" ist die Sperrung am Samstagmorgen das eigentliche Ärgernis. Bis zu 20 Prozent Umsatzeinbußen musste er im Sommer 2020 an den Samstagen wegen der Maßnahme verkraften. Auch BDS-Vorsitzender Christoph Ehry sprach sich gegen eine erneute "Sperrung der Altstadt" aus und beschwerte sich, dass in der Innenstadt immer mehr Parkplätze wegfallen würden. "Die Kundschaft will die Geschäfte eben mit dem Auto problemlos anfahren", so der Sprecher der Selbstständigen.

Die meisten Wortbeiträge zeigten, dass eine Wiederholung der Unterstützungsmaßnahme gewünscht wird. Schon im vergangen Jahr gab es bei einer Umfrage, an der sich 250 Personen beteiligten, fast ausschließlich positive Rückmeldungen. 86 Prozent der Umfrageteilnehmer wünschten sich eine Wiederholung des Projektes, und nicht wenige merkten an, dass eine generelle Verkehrsberuhigung der Altstadt wünschenswert sei.

Anwohnerin Monika Fenzau dankte der Verwaltung und sprach von klugen Hilfsmaßnahmen für die Selbstständigen, die die Altstadtbewohner solidarisch mittragen sollten. Sabine Weil findet die Aktion "genial", wünschte sich aber, dass die Corona-Abstandsregeln auch in Ladenburg eingehalten werden sollen. Martina Keller und Jenny Zimmermann, beide in der Mühlgasse wohnhaft, müssen durch die Maßnahme zusätzlichen Verkehr in ihrer Nebenstraßen akzeptieren. Trotzdem sei es wichtig und richtig, die Selbstständigen zu unterstützen. Zimmermann konnte die Forderung des BDS nach mehr Parkplätzen nicht nachvollziehen, denn am Rande der Altstadt stünden genug zur Verfügung. Keller empfahl den BDS-Verantwortlichen, für Veränderungen offener zu sein, ansonsten könnte es passieren, dass die Altstadt noch ruhiger werde.

Von den Gastronomen meldeten sich "Backmulden"-Chef Rainer Döringer und Andrea Kersebohm vom Café "Kleiderklatsch" zu Wort. "Jeder Tisch mehr, den wir im Außenbereich aufstellen dürfen, hilft uns sehr", waren sich Döringer und Kersebohm einig. Es wäre toll, wenn die Aktion wieder stattfinden könnte, hofften die beiden auf einen positiven Gemeinderatsbeschluss. Viele Ratsmitglieder verfolgten die Diskussionen an ihrem Laptop, ohne sich aber inhaltlich einmischen zu wollen.

Nach rund 90 Minuten Diskussionszeit übergab Liebig das Wort für einen Schlussbeitrag an den Bürgermeister. Der freute sich über die vielen konstruktiven Wortbeiträge und hörte auch heraus, dass Gespräche mit allen Beteiligten immer sinnvoll seien. "Weitere Diskussionen sollten folgen", meinte Matthais Wolpert.