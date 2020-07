Von Silke Beckmann

Ladenburg. Die Brüder Grimm sind vermutlich die Ersten, die einem beim Stichwort "Märchen" in den Sinn kommen. Doch die Märchen-Landschaft ist breit gefächert, und so lässt sich das diesjährige Mais-Labyrinth auf dem Hegehof in Neuzeilsheim getrost auch ein wenig als Anregung betrachten. Am Wochenende wurde das "Zauberhafte Maismärchen-Labyrinth" eröffnet, und so machten sich am Samstag die ersten Besucher auf den Weg durch den grünen Irrgarten, auf der Suche nach sieben Rätsel-Tafeln, die, korrekt gelöst, am Ende das gesuchte Zauberwort ergeben.

Noch überragt der Mais die Tafeln nicht, aber es wird nicht mehr lange dauern, bis sie komplett im Grün verschwunden und auf Distanz nicht mehr auszumachen sind. Eine Herausforderung ist das Rätselspiel aber schon jetzt. Familie Kilian aus Schwetzingen etwa, der die RNZ in der Nähe des Turms begegnete, in dem sich der zugrundliegenden Geschichte nach ein garstiger Troll einquartiert hat, hatte erst eine der "Märchen-Moment-Stationen" gefunden, grübelte aber noch über die richtige Lösung. Zu einer Fragestellung, die mit einem Notenschlüssel zu tun habe, wie die Eltern verrieten, froh, dass sich ihre drei- und neunjährigen Kinder bei diesem Ausflug einmal ordentlich austoben konnten.

Der Ansturm aufs Labyrinth war überschaubar angelaufen, rund 20 Familien waren am Vormittag gezählt worden. Was sich aber durchaus mit den Erfahrungen deckt, die das Ehepaar Hege im Laufe der Jahre gemacht hat. "Am Anfang ist oft noch nicht so viel los", erklärt Brigitte Hege. Zudem heben sich viele einen Besuch für die Sommerferien auf, und besonders frequentiert sei der Irrgarten erfahrungsgemäß im September. Dafür, dass es auf dem Areal nicht allzu dicht gedrängt zugeht, sorgen in diesem Jahr drei Meter breite Wege, die jederzeit Abstand zu anderen Besuchern ermöglichen. Dass auch schon einmal längere Anfahrten in Kauf genommen werden, bewies der Besuch eines jungen Paares, das eigens aus Karlsruhe gekommen war.

Zur Feier seines Geburtstags wenige Tage zuvor habe sich seine Freundin "ein bisschen was ausgedacht", erzählt Domenik Fischer: Das Labyrinth sei nun die zweite Station des Überraschungs-Tages. Und für ihn außerdem eine Premiere, die ihm gut gefiel. Nicht nur, weil die beiden erfolgreich unterwegs waren, mit der stolzen Bilanz von fünf Tafeln binnen einer halben Stunde, sondern auch, weil es auf den strohbedeckten Wegen "angenehm zu laufen" war: "Sehr schön gemacht." Was auch Freundin Jessie Lenteu bestätigte, die sich eingangs gleich im Hofladen mit Vitaminlieferanten eingedeckt hatte: "Ich find‘s gut, dass sie hier Früchte verkaufen."

Ebenso waren aber auch Wiederholungstäter unterwegs: "Wir waren schon mehrfach hier", erklärte etwa Familie Sommer aus Mannheim. Dass sie die Gelegenheit direkt am Eröffnungstag wahrgenommen haben, "hat sich einfach ergeben". Weitere Gelegenheiten bieten sich in den kommenden Monaten reichlich – das Märchen-Labyrinth ist bis Mitte Oktober täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Eintrittskarten, die zugleich zur Teilnahme am Gewinnspiel berechtigen, sind vor Ort im Hofladen zu haben. Große Veranstaltungen wie das Kinderfest oder Mondscheinnächte mit Livemusik können in diesem Jahr nicht stattfinden, doch bald wird auf dem Gelände ein großes Zelt stehen, in dem "Märchenmuhme Hannah" alias Annette Ehleben Märchen und Geschichten erzählt.

Info: Termine und Reservierung unter: www.hegehof.de.