Von Axel Sturm

Ladenburg. Die Absage des Ladenburger Altstadtfestes war keine leichte Entscheidung für die Verwaltung. Die beteiligten Vereine trifft sie finanziell hart, oftmals sind sie auf die Einnahmen durch das Fest angewiesen. Trotzdem bestand eigentlich Einigkeit zwischen Vereinen und Stadt darüber, dass die Absage in Zeiten von Corona notwendig ist. Um die Verluste abzufedern, wurde das Projekt "Altstadtfest Rettungsbox" gestartet. Der Liederkranz, der traditionell beim Altstadtfest mit seiner Bewirtung im Bischofshof sitzt, geht nun aber eigene Wege. Bürgermeister Stefan Schmutz gefällt das nicht.

Über die sozialen Medien lädt der Liederkranz die Fans der Altstadtmusikanten am Altstadtfest-Sonntag zum Konzert. Nur wird die Bühne nicht im Hof, sondern auf der Veranstaltungswiese des Obsthofs Schuhmann aufgebaut. Rund 160 Karten für zehn Euro will der Verein verkaufen, sagt der Vorsitzende des Liederkranzes, Jörg Boguslawski auf RNZ-Anfrage. "Wir freuen uns, mit unseren Gästen einen ganz besonderen Tag feiern zu können", schreibt der Verein auf seiner Homepage. Hygienemaßnahmen würden beachtet, und es gebe 16er-Tische mit fest zugewiesenen Plätzen.

Feiern am Altstadtfest-Wochenende – sollte das durch die Absage nicht gerade verhindert werden? Boguslawski versicherte im Gespräch mit der RNZ, dass sich der Verein an die gesetzlichen Vorgaben halten werde. Sehr wohl sei auch ihm bewusst, dass die Veranstaltung für Diskussionen sorgen könnte. "Ich weiß selbst nicht genau, ob es richtig ist, was wir machen", sagt der Vorsitzende. "Aber nach reiflicher Überlegung haben wir uns dann doch entschlossen, dass die Altstadtmusikanten spielen sollen." Aus finanziellen Gründen habe man das Konzert nicht organisiert. Vielmehr wollen die Bandmitglieder Andreas Lange, Haui Hautzinger, Jörg Boguslawski und Wolfgang Schmitt in Corona-Zeiten für ein wenig Abwechslung sorgen.

Alles andere als begeistert von den Plänen des Liederkranzes ist Bürgermeister Schmutz. "Ich verstehe den Wunsch nach einem fröhlichen und stimmungsvollen Beisammensein", meint er. "In der aktuellen Lage ist das Konzert aber sicher grenzwertig", sagt er auf Anfrage der RNZ. Schmutz hätte die Altstadtmusikanten gerne anders beim ausgefallenen Altstadtfest 2020 eingebunden. "Wir stehen seit Beginn des Projektes ’Altstadtfest Rettungsbox’ in sehr engem Austausch mit den Altstadtmusikanten und haben bis zuletzt auf eine gemeinsame Aktion über den Live-Stream gehofft", meint Schmutz. Auf Basis der ersten grundsätzlichen Zustimmung der Musiker ist Schmutz davon ausgegangen, dass eine Einigung möglich ist. Auf den Plakaten wurde mit dem Internet-Live-Stream-Auftritt der Altstadtmusikanten bereits geworben. Leider sei es zu keiner Einigung gekommen, da die Altstadtmusikanten auf ein Konzert vor größerem Publikum mit mindestens 100 Personen bestanden haben, berichtet Schmutz. Für die Verwaltung war das aus organisatorischen, technischen und finanziellen Gründen nicht möglich.

Der geplante Livestream am Altstadtfest-Sonntag wird nun also nicht mehr über den Status einer Idee hinauswachsen. Schmutz betont, dass die Hygienebestimmungen beim Konzert auf dem Obsthof zwingend einzuhalten sind. Und die Verwaltung will prüfen, ob das Konzert bei den steigenden Infektionszahlen überhaupt, wie geplant, über die Bühne gehen kann. Die Entscheidung könne vermutlich nur sehr kurzfristig kommen, sagt Schmutz.

Boguslawski bestätigt, dass der von der Stadt gewünschte Live-Stream ohne Publikum keine Option für die Altstadtmusikanten ist. "Wenn wir spielen, brauchen wir Menschen vor der Bühne, die Stimmung machen – alles andere hat keinen Wert", begründet Boguslawski die Entscheidung des Vereins, anstelle eines Live-Stream-Konzerts ein echtes zu veranstalten.