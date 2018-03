Selbst in einem japanischen Reiseführer wird auf den "Kristallfluss" in Ladenburg mit seiner Swarowski-Abteilung hingewiesen. Nun müssen die Touristenbücher umgeschrieben werden. Foto: Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg. In einigen japanischen Reiseführern für Deutschland ist auch die Stadt Ladenburg nahe Heidelberg erwähnt. Es wird darin jedoch nicht mit der historischen Altstadt geworben. Vielmehr handelt die Erwähnung von einem ganz besonderen Geschäft, in dem es überall funkelt. Ein Abstecher zum "Kristallfluss" in Ladenburg mit seiner Swarowski-Abteilung lohne sich bei einem Heidelberg-Besuch, heißt es für japanische Touristen. Jetzt müssen die Reiseführer umgeschrieben werden.

Denn schon im April wird der "Kristallfluss" nicht mehr in Ladenburg funkeln. Wie Benedikt Röser von der Inhaberfamilie am Freitag der RNZ bestätigte, wird die Unternehmerfamilie das Geschäft in der Römerstadt aus strategischen Gründen aufgeben. Im März werde mit dem Räumungsverkauf begonnen, sagte der Juniorchef.

Firmenhistorie sieht alle zehn Jahre Standort-Wechsel vor

Die Schließung habe weder etwas mit den Umsatzzahlen noch mit dem Verhältnis zur Stadt zu tun. "Wir haben schon immer in unserer Firmenhistorie alle zehn Jahre einen Wandel vorgenommen", sagte Röser. Die zehn Jahre seien nun vorbei. Und damit wird das Ladengeschäft von Ladenburg in den Mannheimer Vorort Neuostheim verlegt.

In der Nähe der Berufsakademie wurde bereits eine Halle bezogen, in der auch ein Verkaufsraum eingerichtet wird. Das Hauptaugenmerk werde man aber auf den Internethandel legen, so Röser, mit dem das Familienunternehmen mittlerweile seine Hauptumsätze macht.

Die Geschäfte in Ladenburg gaben keinen Grund zur Klage. Die Umsätze waren gut, der Laden wurde bestens frequentiert. Man wolle sich zukünftig aber auf einen Standort konzentrieren, sagte Röser. Als "Kristallfluss" vor zehn Jahren in der Kirchenstraße eröffnet wurde, waren alle in der Altstadt begeistert. Das Geschäft wurde stets als Positivbeispiel für Erfolg herangezogen. Denn "Kristallfluss" besetzte eine Nische, die sich auf der ganzen Welt herumsprach, wie der japanische Reiseführer zeigt. Immer wieder wurden Reisegruppen aus Asien in der Altstadt gesehen, die zwar auch von deren Historie begeistert waren, ihr eigentlicher Besuchsgrund lag aber in den funkelnden Werken.

Die Weihnachtsaktionen im "Kristallfluss", wo hochwertige und außergewöhnliche Geschenke erworben werden können, waren eine Augenweide. Mit dem Ausbau der benachbarten Scheune, die in das Hauptgeschäft integriert wurde, ergaben sich vor fünf Jahren weitere Möglichkeiten. Das Kleidungssortiment wurde erweitert, auch Lebensmittel wurden ins Portfolio aufgenommen. Von der guten Frequenz des Ladens profitierten auch die Nachbargeschäfte und nicht zuletzt der Wochenmarkt. Es verwundert daher nicht, dass die Einzelhändler der Altstadt und die Stadtverantwortlichen geschockt sind von der Nachricht. "Ich bin fertig, das wird Ladenburg wehtun", sagte etwa SPD-Stadträtin Ilse Schummer.

Auch Bürgermeister Stefan Schmutz bedauert die strategische Entscheidung der Firma Röser & Zillekens, das Geschäft in der Kirchenstraße zugunsten eines größeren Standortes in Mannheim aufzugeben. "Insbesondere für den lokalen Einzelhandel schmerzt diese Entwicklung. Der 'Kristallfluss' war für die Altstadt stets ein sehr belebendes Element, das zahlreiche Kunden anlockte", sagte er auf RNZ-Anfrage.

Röser will eventuelle Gerüchte, dass sich die Firma am Standort nicht wohlfühlte, erst gar nicht aufkommen lassen. "Wir hatten ein sehr gutes Verhältnis zur Stadtverwaltung. In Ladenburg ist man wirtschaftsfreundlich", sagte er.

Dass es in der Altstadt zu wenige Parkplätze gibt, wusste die Familie schon, als vor zehn Jahren der Umzug von Seckenheim nach Ladenburg erfolgte. Die Parkplatzsituation sei in Mannheim zwar besser, aber ein Entscheidungsgrund, Ladenburg zu verlassen, sei das nicht gewesen.

Die Mitarbeiter, die in dem Ladengeschäft arbeiteten, werden in Mannheim für das Familienunternehmen weiterhin tätig sein. Fast alle Beschäftigten gehören der Familie an, sagte Röser, der nicht sagte, um wie viele Arbeitsplätze es sich letztendlich handelt, die in Ladenburg wegfallen werden. Das Anwesen in Ladenburg, in dem "Kristallfluss" derzeit untergebracht ist, will die Familie verkaufen, sagte Röser.