Ladenburg. (stu) Stadtbaumeister André Rehmsmeier hatte es wohl geahnt: Der Bauantrag, im Alemannenweg ein Mehrfamilienhaus mit acht Wohnungen zu errichten, könnte Diskussionen im Technischen Ausschuss (TA) auslösen. Daher hatte sich Rehmsmeier vorab mit dem Kreisbauamt des Rhein-Neckar-Kreises in Verbindung gesetzt, um nachzufragen, ob der Bauantrag von der Behörde so genehmigt werden würde.

Denn obwohl der TA seine Sichtweise zu dem Bauvorhaben darlegen darf, entscheidet letztlich das Kreisbauamt, ob die Pläne umgesetzt werden können. Schwierig und diskussionsintensiv wird es immer dann, wenn ein Bebauungsplan für das Baugebiet fehlt. Dies ist im Alemannenweg der Fall, so dass beurteilt werden muss, wie sich der Neubau in die Umgebung einfügen würde. Das Kreisbauamt sah hier keine Probleme, die Verwaltung teilte diese Auffassung und empfahl dem TA eine Zustimmung. Die Ausschussmitglieder dachten aber gar nicht daran, dem Verwaltungsvorschlag zu folgen. Einstimmig lehnten sie den Bauantrag ab. Nur Bürgermeister Stefan Schmutz stimmte für eine Genehmigung, die nach der Ablehnung des TA mit hoher Wahrscheinlichkeit vom Kreisbauamt ohnehin erfolgen wird.

Dass dies so kommen könnte, darüber informierten Schmutz und Rehmsmeier den Ausschuss. "Ich sehe nicht ein, dass wir einen Wohnturm genehmigen", sagte daraufhin SPD-Rat Steffen Salinger, "die Entscheidungsträger sitzen in Heidelberg und haben von der Örtlichkeit keine Ahnung. Denen ist doch egal, wie der Neubau aussieht." Stadtbildpfleger Egon Lackner schlug in die gleiche Kerbe: "Hier entsteht eine Burg. Diesem Bauvorhaben kann man doch nicht zustimmen." Lackner meinte, dass das Bauvorhaben sicht nicht in die Umgebung passe, eine Einschätzung, der FDP-Rat Wolfgang Luppe zustimmte: "Das Nachbarhaus ist doch viel kleiner." Diesen Vorwurf werde das Kreisbauamt aber nicht gelten lassen, sagte Rehmsmeier, denn als Umgebung werde nicht die direkte Nachbarschaft, sondern das gesamte Gebiet gewertet. Und in der benachbarten Zehntstraße stehen wesentlich höhere Wohnblöcke.

"Wenn wir nicht gehört werden und unser Votum nichts zählt, können wir auch zuhause bleiben", meinten einige TA-Mitglieder.