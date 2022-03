Von Silke Beckmann

Ladenburg. Rege Betriebsamkeit herrschte am Wochenende in den beiden Dachgeschosswohnungen des Evangelischen Gemeindehauses. Lange standen die Räumlichkeiten nach einem Heizungsschaden leer, nun wurden sie für Menschen aus der Ukraine hergerichtet, die vor dem Kriegsgrauen in ihrem Land geflüchtet sind.

Engagiert hatten sich vor allem die 19 Konfirmanden, für die eigentlich eine mehrtägige Übernachtungsfreizeit auf dem Programm gestanden hatte, aber auch viele weitere Helfer waren am Werk, um die Wohnungen recht zügig bezugsfertig zu machen: "Wir streichen, putzen, holen Möbel und bringen die Küchenelemente hoch", sagte Konfirmandin Emma.

In der Hand hielt sie wie die meisten ihrer Mitstreiter eine Farbrolle, um den Wänden einen frischen Anstrich in Weiß oder auch einem freundlichen Vanille-Ton zu verpassen. Gleichzeitig rührte Fred Hammerschlag etwa mit dem Quirl Farbe an, und Karoline Baumstark war über Stunden mit der Reinigung eines Badezimmers beschäftigt: "Nur herumsitzen und sich Nachrichten angucken – das bringt ja auch nichts", erklärte die Mutter eines Konfirmanden, die sich daher fürs Anpacken entschieden hatte.

Auch wenn es sich ohne fließendes Wasser, das in den unteren Stockwerken gezapft und im Wasserkocher erhitzt werden musste, kompliziert gestaltete. Diese Wege werden dank des Engagements hiesiger Firmen bald überflüssig: "Nächste Woche kommt der Installateur, außerdem Schreiner und Elektriker, und die Stadt Ladenburg unterstützt uns auch", berichtete Pfarrer David Reichert, der das Projekt nochmals erklärte.

Denn dass die Tage des Gemeindehauses gezählt und umfangreiche Instandhaltungsmaßnahmen wirtschaftlich nicht mehr tragbar sind, steht seit Langem fest. "Klar ist: Wir müssen das Grundstück abgeben." Ebenso, dass die evangelische Kirchengemeinde sich in einem Neubau langfristig einmieten werde. Allerdings rechnet Reichert mit "bestimmt ein bis drei Jahren", bevor tatsächlich die Bagger rollen. Und daher werden die "zwar abgenutzten" Wohnungen für "akute Nothilfe" nochmals reaktiviert, auch mithilfe eines mobilen Heizgeräts, um vor allem Müttern mit ihren Kindern Obdach zu geben – und zugleich den Jugendlichen eine Möglichkeit zur "tätigen Nächstenliebe".

Der kamen sie überzeugt und gewissenhaft nach: "Die Menschen in der Ukraine haben viel Leid erfahren. Ich finde es wichtig, dass sie ein sicheres Zuhause bekommen, in dem es dann auch schön aussieht", sagte Konfirmandin Caja. In den momentanen Zeiten sei es "sehr, sehr wichtig, Leuten zu helfen, die in Not sind", fand Jonathan: "Es macht mich glücklich, dass wir unseren Beitrag leisten können." "Es ist nicht einfach, aus dem eigenen Zuhause zu flüchten und alles stehen und liegenzulassen. Toll, dass die Bereitschaft zu helfen hier so groß ist", meinte auch Emma, und ihre Namensvetterin fügt hinzu: "Wären wir in so einer Situation, wären wir auch froh, wenn wir Hilfe bekommen", das sei schließlich im christlichen Sinne.

Pfarrer Reichert und Diakon Thomas Pilz hatten zuvor gezielt Möbel eingeworben und sich mit Handwerkern abgesprochen: "Wir werden von vielen Firmen größtenteils kostenfrei unterstützt und sind sehr dankbar dafür", auch Spenden seien eingetroffen, mit denen Materialkosten gedeckt werden. Sogar zwei weitere Wohnungen im Gemeindehaus-Komplex können, sobald es die Situation erfordert, noch zusätzlich aktiviert werden, informiert Reichert.

Das könnte schon bald der Fall sein, denn bereits am vergangenen Freitag befanden sich 30 aus der Ukraine geflüchtete Menschen in Ladenburg, wie Bürgermeister-Referentin Nicole Hoffmann auf Anfrage mitteilte. Eine Zahl, die angesichts der dynamischen Entwicklung vermutlich schnell ansteigen wird, und so sieht die Verwaltung "immer noch einen großen Bedarf" und ruft weiterhin Bürger dazu auf, Wohnraum, auch Ferienwohnungen, zur Verfügung zu stellen. Die Stadt werde "selbstverständlich alle ihre räumlichen Kapazitäten zur Verfügung stellen, dies wird jedoch nicht ausreichen, um den Bedarf zu decken".

Und selbstverständlich müssten Vermieter den Wohnraum nicht kostenlos bereitstellen, tritt Parul Schreier einer vielfach gehörten Fehlannahme entgegen. Die städtische Integrationsbeauftragte, die am Samstag unter anderem die Räumlichkeiten im Gemeindehaus anschaute, freute sich sichtlich über "ganz große Hilfsbereitschaft", die sich in der Realschulstraße vorbildlich abspielte, wie sie fand.

Dort war Grünen-Stadtrat Max Keller gerade mit dem Transporter vorgefahren, beladen mit einer in Großsachsen abgeholten "so gut wie neuen" Küche, die ein Arbeitskollege zur Verfügung gestellt hatte und von den Helfern umgehend an ihren künftigen Einsatzort getragen wurde. Kurz darauf brachten Stadträtin Angelika Gelle und Matthias Schulz Tüten mit Hygieneartikeln für die Ankommenden, die der Verein "Int.Akt." gepackt hatte.