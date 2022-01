Ladenburg. (krs) Insgesamt 29 Anträge zum Haushalt 2022 haben die Stadträte in ihrer jüngsten Sitzung diskutiert. Gedauert hat es knapp drei Stunden. Die RNZ stellt die Anträge und Diskussionen geordnet nach den Beratungseinheiten des Haushaltsplans vor.

Verkehrsflächen: "Top, die Wette gilt", sagte Bürgermeister Stefan Schmutz, nachdem der Gemeinderat einem Antrag der Grünen-Fraktion mehrheitlich zustimmte. Die Fraktion hatte beantragt, 153.000 Euro für eine Radabstellanlage am Bahnhof in den Haushalt einzustellen, da die Planung für die Anlage bereits vorliege. Ursprünglich sollte die Anlage schon stehen. Es gab bereits eine Förderzusage der Deutschen Bahn, allerdings muss die Förderung nun erneut beantragt werden, weil die Stadt die notwendigen Tiefbauarbeiten nicht rechtzeitig erledigen konnte. "Wir rechnen nicht damit, dass wir in diesem Jahr die Maßnahme umsetzen können", sagte Schmutz. Das liege schlicht daran, dass man vor Herbst 2022 nicht mit einer Förderzusage der Deutschen Bahn rechne. Alexander Spangenberg (Grüne) sah das anders. "Die Förderrichtlinien haben sich nicht geändert, es muss nicht alles noch mal komplett neu aufgesetzt werden." Bei fünf Enthaltungen und fünf Gegenstimmen nahm das Gremium den Antrag an.

Ein weiterer Antrag der Grünen-Fraktion behandelte den Bahnhofsvorplatz. Für die Planung der Umgestaltung sollten in diesem Jahr 20.000 Euro in den Haushalt eingestellt werden, darüber hinaus in die mittelfristige Finanzplanung 500.000 Euro im kommenden Jahr und noch einmal 250.000 Euro im Jahr 2024 für die Umsetzung der Planung. Mit 14 Gegenstimmen lehnte das Gremium diesen Antrag ab. Stadtrat Steffen Salinger (SPD) argumentierte, er glaube schlicht nicht daran, dass diese Aufgabe in diesem Jahr auch noch zu schaffen sei.

Die Christdemokraten beantragten, 12.000 Euro für neue Hundetoiletten einzuplanen. Stadtrat Sophian Habel (CDU) erklärte, dass mit der Einwohnerzahl auch die der Hunde in der Römerstadt steige, und man verantwortungsvollen Besitzern kurze Wege zu den Stationen für die Hinterlassenschaften ihrer Tiere ermöglichen wolle. Stadträtin Jennifer Zimmermann (Grüne) erklärte, dass sie durch mehr Hundetoiletten nicht erwarte, dass weniger Haufen auf den Wiesen zu finden sein würden. Verantwortungsvolle Halter würden stets Hundetüten bei sich haben, und unverantwortliche würden ihr Verhalten durch mehr Stationen nicht ändern. Mit neun Gegenstimmen und drei Enthaltungen versagte das Gremium dem Antrag sein Einvernehmen.

Den CDU-Antrag zu Sicherungsmaßnahmen für Radwege lehnte der Rat ebenfalls ab, mit 15 Gegenstimmen. Die Fraktion wollte 20.000 Euro in den Haushalt einstellen, um kritische Stellen für Radfahrer in der Stadt sicherer zu machen. Spangenberg verwies auf das Radwegekonzept der Stadt, das gefährliche Stellen und Maßnahmen priorisiere. Stadtbaumeister André Rehmsmeier erklärte auf Nachfrage Salingers, dass es trotz steigenden Radverkehrs nach Kenntnis der Stadt nicht zu mehr Unfällen gekommen sei.

Ebenso lehnte das Gremium mit 13 Gegenstimmen den von den Grünen geforderten Sperrvermerk für die Mittel zum Bau einer Sirenenanlage ab. Die Fraktion argumentierte, dass die Krisenpläne der Stadt derzeit überarbeitet werden. Dies solle man abwarten, bevor es an die Detailplanung der Sirenenanlage gehe. Bürgermeister Schmutz erklärte, dass das Krisenhandbuch Sirenen explizit vorsehe und die Stadt mit einer Förderung des Bundes rechnen könne. "Höchst fahrlässig" nannte Habel den Antrag der Grünen-Fraktion.

Kulturpflege: Mit fünf Gegenstimmen nahm das Gremium den gemeinsamen Antrag von Grünen, CDU und FWV an, die Installation eines Platzes der Menschenrechte mit einem Sperrvermerk zu versehen. Zimmermann erklärte, dass dieser geplante Platz noch ein Konzept brauche, um nach seiner Einrichtung nicht gleich in Vergessenheit zu geraten. Dieses Konzept solle im Gemeinderat zuerst diskutiert werden. Die Fraktionen wollen, dass der Platz zur Hälfte durch Spenden finanziert wird, um das Bewusstsein in der Bevölkerung zu steigern.