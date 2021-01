Von Katharina Schröder

Ladenburg. Wohnraum für geflüchtete Menschen zu finden, ist nicht leicht. Die evangelische Kirchengemeinde stellte der Stadt Ladenburg dafür in den vergangenen Jahren Wohnungen in ihrem Gemeindehaus mietfrei zur Verfügung. Die Stadt beteiligte sich dafür hälftig an Reparaturen. Diese Lösung war wegen der unklaren Zukunft des Hauses nicht auf Dauer ausgelegt, es soll abgerissen werden. Als in der vergangenen Woche die Heizung kaputt ging, mussten die Geflüchteten früher als erwartet in Wohnungen in teilweise schlechtem Zustand umziehen. Die Stadt hat die Kirchengemeinde und den Verein INT.AKT darüber aber nicht informiert. Das ärgert nun beide.

Das Grundstück des evangelischen Gemeindehauses soll in Erbpacht an einen Investor abgegeben werden, sagt Pfarrer David Reichert. Darüber habe er die Stadt im vergangenen Herbst informiert. "Es war klar, dass die Geflüchteten im Lauf dieses Jahres ausziehen müssen." Als nun die Heizung kapitulierte, kam der Umzug schneller als erwartet. "Wir hätten uns gewünscht, dass man uns wenigstens eine E-Mail schreibt, oder anruft", ärgert sich Reichert. Die evangelische Gemeinde habe erst Mitte vergangener Woche durch den Hausmeister von dem Umzug erfahren. "Da waren die ersten schon ausgezogen." Reichert betont, dass er versteht, dass die Stadt unter Zugzwang stand. "Wenn bei Minusgraden Heizung und Warmwasser nicht funktionieren, ist das nicht tragbar, da musste schnell eine Lösung gefunden werden." Nur wie alles abgelaufen ist, sei nicht gut gewesen. "Die Leute haben bei uns im Gebäude gewohnt, es sind Begegnungsräume entstanden, und unsere Mitarbeiter waren stets involviert", sagt er.

Reichert habe die Stadt über die kaputte Heizung informiert. Diesmal war keine Reparatur mehr möglich, der Heizkessel hätte ausgetauscht werden müssen. "Ich habe der Stadt geschrieben, dass wir das mit unserer Regelung, die Kosten hälftig zu zahlen, nicht mehr schaffen", sagt Reichert. "So eine Investition in ein Gebäude, das wir abreißen wollen, dürfen wir nicht machen, da bekämen wir Ärger mit der Finanzaufsicht." Sein Bestreben sei aber eine neue Lösung, nicht der Auszug gewesen. Die Stadt habe dann erklärt, auch nicht mehr investieren zu wollen, man suche nach einer Übergangslösung. "Es klang für mich so, dass man eine ,Übergangslösung’ im Haus sucht", sagt Reichert.

Das dachte auch Sabine Weil, Vorsitzende von INT.AKT. Der Verein ging aus dem ehemaligen Arbeitskreis für Flüchtlinge und Hilfsbedürftige hervor. "Die Kirchengemeinde hat uns gesagt, dass die Heizung kaputt ist", erinnert sie sich. "Meine Info war, dass Stadt und Gemeinde in Kontakt sind, um eine gute Lösung zu finden." Vom Umzug wusste sie nichts. Die fehlende Kommunikation vonseiten der Stadt ärgert auch sie. "Wir wären ja sogar vorbeigekommen und hätten beim Umzug geholfen", erklärt Weil.

Wie Reichert hat auch sie Verständnis dafür, dass die Stadt schnell handeln musste. Aber die Gebäude, in denen die Geflüchteten nun unterkamen, seien zum Teil "in einem unsäglichen Zustand". Sie beklagt unter anderem Schimmel in einer Wohnung. "Eine Mutter hat aber auch eine schöne Wohnung bekommen", sagt Weil. Es sei schwierig mit sozialem Wohnraum. "Wir haben hier nichts anderes, und auf dem privaten Wohnungsmarkt haben Geflüchtete keine Chance." Aber das Problem sei lange bekannt. "Ich will den Bürgermeister nicht in die Pfanne hauen, er ist uns zugewandt." Von einer Wohnung in besonders schlechtem Zustand habe sie Bürgermeister Stefan Schmutz am Freitag Fotos geschickt. "Er hat sofort geantwortet und die Hände überm Kopf zusammengeschlagen", sagt Weil. Für die Antwort sei sie dankbar. Am selben Tag startete die Stadt in der Bürger-App einen Aufruf, dass Wohnraum für Geflüchtete gesucht wird. Dennoch: "Es ist lange bekannt, dass dieses Haus abbruchreif ist."

An dieser Stelle wird klar, welche schwerwiegenden Folgen mangelnde Kommunikation haben kann. "Inzwischen hat sich herausgestellt, dass es ein Missverständnis gab", sagt Pfarrer Reichert. "Die Stadt dachte, dass sich die evangelische Gemeinde überhaupt nicht an den Kosten für die Heizung beteiligen will. Das ist falsch." Nur die hälftige Lösung sei nicht mehr möglich gewesen. Nach einem Gespräch mit dem Bürgermeister sei die Sache für ihn weitgehend erledigt. "Aber das Stimmungsbild im Kirchengemeinderat ist jetzt eher negativ", sagt Reichert.

Ein Grund dafür sei auch, dass es bereits mehrfach Kommunikationsprobleme gab. "Mit der Kleiderkammer lief es ähnlich", erinnert sich Reichert. "Auch da haben wir der Stadt mietfrei Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt." Auch hier sei die Kleiderkammer überraschend ausgezogen. Sollte es wieder eine Notsituation geben, will Reichert "selbstverständlich" wieder helfen. "Aber dann werde ich gleich eine engere Kommunikation einfordern."

Die Stadt Ladenburg konnte sich am Dienstag noch nicht zu dem Thema äußern, kündigte dies aber für Mittwoch an.