Das Team des Hausarztes Jörg Eberhardt (Mitte) ist erleichtert: Die Rückkehr in die alten Praxisräume am Jupiterplatz war für alle eine gute Entscheidung. Foto: Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg. Manche Entscheidungen im beruflichen Leben würde man gerne wieder revidieren. Oft ist dies nicht möglich – manchmal aber gelingt die Rückkehr zum Altbewährten. Eine solche Erfahrung hat nun das Praxisteam des Ladenburger Hausarztes Jörg Eberhardt gemacht. Vor einem Jahr hatte er gemeinsam mit den beiden Praxen Marco von Fürstenberg und Jens Plachky die Gemeinschaftspraxis "In den Martinshöfen" eröffnet. Nun hat Eberhardt wieder eine eigene Praxis am Jupiterplatz.

Vor gut einem Jahr startete die Gemeinschaftspraxis. Die drei Mediziner waren sich einig, dass sie mit der gemeinsamen Ansiedlung in den Martinshöfen eine zukunftsweisende Entscheidung getroffen hätten. Verschiedene Fachbereiche, kurze Wege und effektivere Urlaubs- und Krankenvertretungen: Das Konzept klang gut. Die drei Ärzte pflegten schon vor dem Schritt zur gemeinsamen Praxis ein gutes Miteinander, sagt Eberhardt. Die neuen Räume statteten sie mit modernen Geräten aus, und die verkehrsgünstige Lage am Einkaufszentrum kam ihnen entgegen.

Eberhardt sah auch einen großen Vorteil in der gemeinsamen Organisation. Denn in den Martinshöfen gab es eine Telefonzentrale sowie eine gemeinsame Rezeptstelle, und auch der Patienten-Empfangsbereich wurde gemeinsam gemanagt. Genau solche Entwicklungen fordern die Kassenärztlichen Vereinigungen, die die gesundheitspolitischen Vorgaben des Bundes umsetzen, erklärt Eberhardt. So sei es heutzutage nicht mehr möglich, dass sich Haus- und Fachärzte niederlassen, wo sie möchten. Es seien festgelegte Verteilungsschlüssel einzuhalten, die sich nach dem Patientenaufkommen im Einzugsgebiet richten. Mehr als fünf Hausarztpraxen würden in Ladenburg nicht genehmigt.

"Die Theorie ist das eine – die praktische Umsetzung ist eine andere Geschichte", sagt Eberhardt im RNZ-Gespräch. Er habe schon wenige Monate nach der Praxiseröffnung in den Martinshöfen daran gezweifelt, dass die optimistischen Erwartungen tatsächlich eintreffen. Erschwert wurde das Zusammenfinden auch durch die Aufgaben in der Coronakrise. Testen und Impfen ist verbunden mit einem hohen bürokratischen Mehraufwand und stand schnell im Vordergrund.

"Wir wurden regelrecht überrollt, das spürten natürlich auch die Patienten", erläutert Eberhardt. Seine Patienten seien unzufrieden gewesen, weil die Wartezeiten in der Telefonschleife zu lange waren, die Erreichbarkeit sei früher besser gewesen, und auch mit der Praxisorganisation seien viele Patienten nicht glücklich gewesen. "Mich belastete die Situation immer mehr", meint Eberhardt.

In ihm reifte der Wunsch, wieder aus der Gemeinschaftspraxis auszusteigen. Der Mediziner betont zwar das gute, kollegiale Miteinander, aber er habe auch erkennen müssen, dass er sich als Einzelner viel wohler fühlt. Er stellte auch fest, dass sich seine Mitarbeiterinnen in der Gemeinschaftspraxis nie richtig heimisch fühlten – auch sie hätten der "alten Zeit am Jupiterplatz" nachgetrauert.

Daher suchte Eberhard mit seinen beiden Kollegen das Gespräch, um eine Lösung zu finden. Die Kollegen von Fürstenberg und Plachky akzeptierten Eberhardts Wunsch, die Gemeinschaftspraxis wieder zu verlassen. "Ich bin sehr froh darüber, dass schnell eine faire Lösung gefunden wurde", sagt der Hausarzt. Da auch die Kassenärztliche Vereinigung seinem Wunsch nachkam, konnten die Rückkehrpläne schließlich umgesetzt werden.

Ein Glücksfall sorgte dafür, dass Eberhardt und sein Team nun sogar wieder an die alte Adresse zurückkehren konnten. Hauseigentümer Egon Lackner hatte die Praxisräume am Jupiterplatz trotz der Anfrage eines HNO-Arztes noch nicht weitervermietet. Er und Eberhardt seien sich schnell wieder einig geworden, sodass schon im Oktober die "Aktion Rückkehr" startete.

Den ehrgeizigen Plan, schon ab dem 3. Januar die Patienten wieder am Jupiterplatz zu begrüßen, konnte Eberhardt halten. "Es war ein Kraftakt für uns alle", berichtet er. Schließlich musste die Praxis mit neuen Möbeln und neuen medizinischen Geräten "komplett erneuert" werden. "Die gestalterische Handschrift meiner Frau Jette ist unverkennbar", lobt der Mediziner. Nun fühle er sich mit seinen Mitarbeiterinnen Annette Gedack, Diane Meisetschläger und Andrea Risch wieder richtig wohl. Auch seine Frau Jette arbeitet als ausgebildete Versorgungsassistentin für Hausarztpraxen im Team mit.

Dem 57-jährigen Mediziner ist die Erleichterung anzusehen, wieder an alter Wirkungsstätte praktizieren zu können. Der Hausarzt, der in seinen Anfangsjahren auch "Feuerwehr-Arzt" der Ladenburger Floriansjünger war, übernahm 2001 die Praxis von Dr. Pfister in der Heidelberger Straße. 2011 richtete er sich am Jupiterplatz eine neue Praxis ein. Nach seiner Rückkehr von den Martinshöfen will er dort nun bis zu seiner Rente bleiben. "Das dauert aber noch einige Jahre – ich muss jetzt erst mal Geld verdienen", sagt der Mediziner und lacht. Um sich den Wunsch "Zurück zur Einzelpraxis" erfüllen zu können, habe er kräftig investieren müssen.