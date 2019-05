Ladenburg. (skb) Ladenburger Grün durch die Augen einer Biene sehen - dieses Angebot nahmen rund 70 Bürger wahr. "Wir tun was für die Bienen" war der mit etlichen Informationen gespickte Spaziergang betitelt, zu dem der Grünen-Ortsverband eingeladen hatte und der vom Neckar durch Altstadt und Südstadt, am Kandelbach entlang und in den Waldpark führte.

In mehr als zwei Stunden erfuhren die Teilnehmer dank der Gartenbau-Ingenieure Maximilian Keller, Andrea Schieder und Eva Hofmann jede Menge Wissenswertes zum Thema, angefangen beim Grund dafür, warum die Bienen überhaupt derart in den Fokus geraten sind. "Der Grund liegt elf Jahre zurück", erläuterte Schieder: 11.000 Honigbienenvölker starben damals im Oberrheingraben; in Amerika trug sich Vergleichbares in dieser zuvor nie da gewesenen Dimension zu. Als Ursache wurden sogenannte Neonicotinoide als Beizmittel im Mais-Saatgut ermittelt.

Nach diesem Unfall schaute man genauer hin. Allerdings seien es, so Schieder, nicht nur die Insektizide, denen Bienen ausgesetzt sind, sondern ein ganzer Cocktail: Abgase, Abwässer, monotone Landwirtschaft, Lichtverschmutzung, Klimawandel und schließlich kontinuierlicher Flächenverlust, nämlich "320 Hektar, die uns täglich in Europa verloren gehen". Dennoch sei die Lage nicht hoffnungslos, man könne auch im Privaten etwas tun. Unter anderem Nisthilfen aufstellen, wie Stadtrat Keller anregte, oder Blühstreifen anlegen, wie es etwa Birgit Biemann von der Ortsgruppe des Naturschutzbunds für Deutschland (Nabu) vor langer Zeit schon im Benzpark, seitlich der Erich-Kästner-Schule, getan hat.

Weltweit gibt es rund 20.000 Bienenarten, von denen etwa 580 in Deutschland vertreten sind, größtenteils Wildbienen. Wichtig seien für sie die Frühblüher als erste Nahrung, was sich im Garten gut berücksichtigen lässt. Alternativ reicht schon ein kleines Fleckchen vor der Haustür, wo etwa Stockrosen ranken können. Oder pfiffige Arrangements wie in der Lustgartenstraße, wo erhöht auf einem Mülltonnen-Verschlag eine Pflanzfläche angelegt wurde. Aber Achtung: "Wenn es blüht, heißt das nicht, dass es auch brummt", sagte Keller. Denn die Bienen brauchen offene Blüten mit Pollenbildung; der stets penibel auf Kastenform geschnittene Kirschlorbeer am Neckartorplatz eignet sich da eher wenig: "Eine Augen- ist nicht unbedingt eine Bienenweide", was umgekehrt aber durchaus zutreffe.

Häufig ist schlicht Geduld gefragt: Das gilt nicht nur beim Aussähen von Wildblumen, die oft erst nach zwei Jahren zur Blüte kommen, sondern auch für ungebetene Besucher. Max Keller demonstrierte es am Pfaffenhütchen, einem der kürzlich als Teil der Initiative "Plant-for-the Planet" nahe des Carl-Benz-Gymnasiums gepflanzten Strauchs: "Da tobt der Bär", oder eher die Raupe, "Albtraum jedes Kleingärtners". Da müsse nicht gespritzt werden, sondern "das muss man aushalten können, die Pflanze geht nicht kaputt". Füttern ist aber nicht alles: Bienen müssen auch irgendwo wohnen und ihre Eier ablegen können. Wichtig sind also unberührte Erdflächen, die nicht umgegraben werden.

Zu bedenken gaben die Referenten, dass Mäh-Roboter, die Rasenwuchs auf Knopfdruck in Schach halten, Gefahren für Kleintiere darstellen. Einen Anstieg verletzter Igel in Auffangstationen bestätigte Eva Hofmann, die als Imkerin einen Exkurs in die Welt der Honigbienen nebst Waben zur Anschauung mitbrachte. Sie betreut eigene Völker und die von Andreas Huben auf dem Gelände der Baumschule. Die reichen zusammen mit den gegenüber dem Wasserwerk befindlichen Völkern von Dirk Lankenau aus, um alle Bäume des Obsthofs Schuhmann zu bestäuben.

Während eine Sammelbiene nach circa sechs Wochen ausgedient hat, kann die Königin dank des Futtersaftes Gelée Royale vier bis fünf Jahre alt werden. Täglich legt sie bis zu 2000 Eier. Im Kontext des Honigkaufs appellierte Andrea Schieder nochmals an die Verbraucher: "Kaufen Sie regional, biologisch, organisch und vor allem saisonal."