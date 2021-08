Ladenburg. (stu) Einmal mehr kommen mobile Impfteams des Rhein-Neckar-Kreises mit einem kostenlosen Impfangebot in die Römerstadt. Interessierte können sich am Freitag, 20. August, zwischen 15.30 Uhr und 20 Uhr im Benzpark an der Benzgarage gegen Covid-19 immunisieren lassen. Theoretisch kann man sich also direkt vor dem Konzert des Rappers und Sängers Alligatoah auf der Festwiese den Schutz vor dem Coronavirus abholen.

Anmelden muss sich dafür vorab niemand. Nur ein Ausweisdokument muss bei der Aktion vorgezeigt werden, die Mitnahme der Versichertenkarte und des Impfpasses wird empfohlen, sofern vorhanden.

Es ist die dritte Impfaktion ohne Terminvereinbarung in Ladenburg. Und diesmal können die Interessierten auch ihren Impfstoff wählen. Vergeben wird das Vakzin von "Johnson & Johnson", das nach nur einer Gabe den vollen Schutz erreicht, oder das Vakzin des Herstellers "Moderna", für welches insgesamt zwei Gaben nötig sind.