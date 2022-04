Dieses Fresko zierte einen Luxus-Garten in Pompeji, durch den Ausbruch des Vesuvs im Jahr 79 wurde es verschüttet und konserviert. Das Lobdengau-Museum erhielt die Genehmigung für eine Kopie des Originals aus Italien. Foto: Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg. Bis vor Kurzem war Andreas Hensen noch optimistisch. Der Leiter des Lobdengau-Museums und sein Team hatten sich darauf vorbereitet, Gäste mit Anmeldung und Dokumentation im Museum zu begrüßen. Wegen der steigenden Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis hat sich das aber erledigt. Jetzt hängt wieder der Hinweis "Bis auf Weiteres geschlossen" an der Tafel vor dem Gebäude. Von Stillstand im Museum können Hensen und Mitarbeiterin Erika Duske aber nicht sprechen.

In den vergangenen Wochen sind sie gleich zwei Projekte angegangen, die das Lobdengau-Museum bereichern sollen. Zum einen fand die mittlerweile stadtbekannte Silber-Madonna des Marienbrunnens vom Marktplatz in der Abteilung "Christliche Kunst" in einer gesonderten Vitrine ein neues Zuhause. Zum anderen ziert den Römergarten jetzt ein großes Gartenfresko. Wie es dazu kam, erzählt Hensen im Gespräch mit der RNZ.

Demnach gab es in der Antike in jedem römischen Garten, der etwas hermachen sollte, ein größeres Mosaikbild oder eben ein Gartenfresko. Dafür hatten die römischen Künstler schon eine spezielle Technik entwickelt: Sie trugen die Farbe auf den nassen Verputz auf, das machte die Malereien farbintensiv und lange haltbar. "Mit einem qualitativ hochwertigen Gartenfresko zeigten die Gartenbesitzer ihren gesellschaftlichen Stand", erklärt Hensen. Da war es nur klar, dass auch der Römergarten im Ladenburger Museum ein ganz besonderes Fresko braucht.

Die Idee dafür kam aus den Reihen der Museumsstiftung, die Rainer Beedgen leitet. Die gute Seele des Römergartens ist aber der Gartenbau-Ingenieur Werner Molitor, dem die Gestaltung des Gartens eine Herzenssache ist. Hensen und Molitor waren sich einig, dass das Gemälde "Casa del Bracciale d’Oro" (Haus des goldenen Armreifs) das passende Motiv für eine Nachbildung ist. Es zeigt, wie lebendig es in einem antiken, römischen Garten zugehen konnte. Die abgebildeten Vögel und Pflanzen gleichen einer Fotografie. "Die Qualität ist einzigartig", sagte Hensen begeistert. Das Fresko wird in die Zeit um 30 bis 35 nach Christus datiert und hat eine Länge von 3,10 Metern. Erstellt wurde es in einem Luxus-Garten in Pompeji, der mit dem Ausbruch des Vesuvs im Jahr 79 nach Christus verschüttet wurde. Das konservierte das Fresko.

Die Nutzungs- und Bildrechte zu erhalten, war für den Museumsleiter ein kleines Abenteuer, erzählt er. Hensen habe die bürokratischen Hürden Italiens kennengelernt. Letztendlich genehmigte die Generaldirektion des archäologischen Parks von Pompeji aber die Erstellung eines Abzugs. Hierfür stellte der Inhaber der Urheberrechte dem Lobdengau-Museum die Datei mit dem Fresko zur Lizenzgebühr von acht Euro zur Verfügung. Ein Grafikunternehmen gestaltete anschließend die Abbildung, die kürzlich auf der Westseite des Römergartens angebracht wurde.

Und das ist nicht die einzige Veränderung im Römergarten. Die Planungen für den Einbau eines Wasserbereichs mit einer Fontäne stehen und sollen in den nächsten Wochen umgesetzt werden. "Jeder römische Garten hatte einen Wasserbereich, auch das war ein Zeichen für Wohlstand", erklärt der Museumsleiter. Er betont, dass sich Stiftung und Heimatbund vorbildlich engagierten. Außerdem berichtet Hensen, dass die Beschilderung der römischen Pflanzen auf den Weg gebracht wird. "Der Römergarten wird Stück für Stück attraktiver", sagt er bei der Präsentation der Neuerungen.

Aber nicht nur im Garten gibt es Neuigkeiten. Als im Dezember die Nachbildung der Madonna des Marienbrunnens aus purem Silber bei der Ladenburger Schmuckauktion versteigert wurde, hatte die ebenfalls mitbietende Museum-Stiftung das Nachsehen. Der Stiftungsratsvorsitzende Rainer Beedgen hatte sich damals ein Limit von 1300 Euro gesetzt, das ein privater Bieter aber um 700 Euro überbot. Beedgen wusste zum Zeitpunkt der Versteigerung nicht, dass der Käufer der Silber-Madonna ein großer Fan des Lobdengau-Museums ist. Er kaufte das Kunstwerk mit dem Ziel, die Madonna als Dauerleihgabe zur Verfügung zu stellen. Nicht nur Hensen war erleichtert, auch Beedgen sprach von einer "optimalen Lösung". Vor wenigen Tagen wurde in coronakonformem Rahmen die Übergabe-Urkunde unterzeichnet. Dabei waren auch die beiden Goldschmiedemeister Barbara Schaumann und Jörn Molzen von der Ladenburger Schmuckauktion. Nach wie vor will der Sponsor der Skulptur seinen Namen nicht öffentlich bekannt geben. "Die Stifter-Familie freut sich aber, dass die Silber-Madonna eine so große Aufmerksamkeit erreicht", sagt Hensen. Für den Museumsleiter ist klar, dass die Madonna für die Abteilung christliche Kultur eine Bereicherung darstellt. Dort sind auch noch weitere Madonnen zu sehen, zum Beispiel die des Alten Rathauses.

Hensen spricht von einer für Ladenburg kuriosen Geschichte, wie die Schaffung des Marien-Brunnens auf dem Marktplatz zustande kam. Gestaltet hat Brunnen und Madonna der Ladenburger Bildhauer Volker Dursy (1925-1991), bezahlt wurde der Marktplatzmittelpunkt auf Initiative des Heimatbunds aus Mitteln der Hauber’schen Stiftung. Um seine Idee den Gemeinderäten vorzustellen, fertigte Dursy ein Modell der Madonna, das jahrzehntelang in seinem Besitz war. Aus dem Nachlass des Bildhauers wurde die Madonna der Schmuck-Auktion angeboten. Dem Inhaber Jörn Molzen war sofort klar, welche Bedeutung sie für Ladenburg hat. Auch Molzen war erleichtert, einen Bieter zu finden, der die Wichtigkeit der Skulptur für die Stadt erkannte.

Seit etwa 1700 stand auf dem Marktplatz eine Kreuzigungsgruppe. Beim Fronleichnamsumzug im Jahr 1865 wurde das Marktplatzkreuz allerdings so unglücklich berührt, dass es zusammenbrach. Acht Jahre blieben die erhaltenen Trümmerteile der Figurengruppe stehen, bevor sie nach einem Gemeinderatsbeschluss abgetragen wurden. Wegen des Religionsstreits im Großherzogtum Baden, das evangelisch orientiert war, wurde im katholisch geprägten Ladenburg entschieden, künftig den Marktplatz von allen Bildern religiöser Verehrung freizuhalten.

So dauerte es bis zum Jahr 1975, als der Gemeinderat den Beschluss fasste, einen Brunnen mit Säule und Marienfigur zu gestalten."Die Maria wurde im barocken Stil als triumphierende Himmelsgöttin dargestellt", erklärt Hensen. "So wurde das Kunstwerk bewusst in die römisch- katholische Tradition gestellt."