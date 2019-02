Ladenburg. (stu) Zehnmal haben Einbrecher 2019 bereits in der Römerstadt zugeschlagen, doch die jüngste Tat ärgerte den Leiter des Polizeireviers Ladenburg, Peter Oechsler, besonders: Der betroffene Hausbesitzer hatte gerade erst in Sachen Sicherheit nachgerüstet. Der Ladenburger Polizeichef und der Leiter der Präventionsabteilung des Polizeipräsidiums Mannheim, Martin Boll, waren sich deshalb einig: Einen hundertprozentigen Schutz gegen Einbrüche gibt es nicht. Zusammen mit Bürgermeister Stefan Schmutz besuchte Oechsler am Donnerstagmittag den Infotruck des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg auf dem Marktplatz.

Dass dieser in Ladenburg Station machte, hat einen unerfreulichen Grund: Während die Zahl der Einbruchsdelikte in den meisten Kommunen zurückgeht, für die das Polizeipräsidium Mannheim zuständig ist, gilt dies nicht für Ladenburg und in Edingen-Neckarhausen. In der Römerstadt wurden allein im Januar neun Wohnungseinbrüche angezeigt. In der Bevölkerung ist die Unsicherheit daher groß. Polizeichef und Bürgermeister sind daher in regem Austausch. Beide betonten, sie nähmen das Problem sehr ernst. "Ich bin froh, dass die Polizei Präsenz zeigt und immer wieder Sondereinsätze stattfinden", lobte Schmutz.

Derzeit werden in Ladenburg immer wieder Fahrzeuge kontrolliert, auch die Fußstreifen wurden verstärkt. Am Donnerstag war sogar die Reiterstaffel der Polizei in Ladenburg im Einsatz. Schmutz und Oechsler informierten, dass Stadt und Polizei gemeinsam eine Art Maßnahmenkatalog umsetzen werden. Ein Baustein sei dabei die Informationsmöglichkeit beim Truck der Polizei. "Wir beraten kostenlos und unabhängig - die Polizei hat nämlich keine wirtschaftlichen Interessen, wenn zum Beispiel neue Türen eingebaut werden sollen", sagte Martin Boll.

Einen solchen Ansturm wie am Donnerstag in Ladenburg haben Boll und sein Kollege Thomas Wurster vom Landeskriminalamt laut eigener Aussage selten erlebt. Etwa 100 Besucher ließen sich beraten. Der Truck ist auch mit geeigneten Türschlössern, einbruchsicheren Fenstern und weiteren Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet, sodass die Beamten den Bürgern vor Ort zeigen können, was der heutige Stand der Sicherheitstechnik ist.

Auch die zehn goldenen Verhaltensregeln wurden immer wieder erläutert. So sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, dass Haustüren abgeschlossen, Fenster beim Verlassen der Wohnung verriegelt werden und die Balkontür nicht offensteht - auch wenn man nur kurz das Haus verlässt. Es sei hilfreich, gerade bei längerer Abwesenheit, wenn die Wohnung einen bewohnten Eindruck vermittle, so die Fachleute. Eine gute nachbarschaftliche Beziehung sei ebenfalls wichtig: Die Täter spürten sofort, wenn Nachbarn ein waches Auge auf das Gebäude hätten. Die Experten betonten auch, dass die Haupteinbruchszeit zwischen 12 und 20 Uhr liegt. Es sei falsch anzunehmen, dass Einbrecher meist nachts in die Wohnungen eindringen, ergänzte Oechsler.

Beim Vororttermin informierten Schmutz und Oechsler über zwei weitere Schritte, wie die Bevölkerung informiert und sensibilisiert werden soll. Am Mittwoch, 20. Februar, findet um 19.30 Uhr im Domhofsaal ein Vortrag zum Thema Einbruchsschutz statt. Referent ist Martin Boll. Ein weiterer Mosaikstein ist zudem außerdem die geplante Verteilung von Flyern an alle Ladenburger Haushalte. In dem Faltblatt stehen viele nützliche Tipps und Hinweise, wie man es den Einbrechern zumindest schwermachen kann. Die 7500 Flyer sollen laut Bürgermeister Schmutz schon in den nächsten Tagen in die Briefkästen eingeworfen werden. Er wünsche sich nichts sehnlichster, als dass die Anzahl der Einbrüche schnell wieder zurückgeht.

Schmutz sagte, er habe in den vergangenen Wochen erlebt, wie verunsichert und ängstlich die Betroffenen auch lange nach der Tat sind, wenn fremde Personen in ihre Wohnung eindringen. "Jeder Einbruch ist ein Einbruch zu viel", meinten Schmutz und Oechsler abschließend.

Info: Die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle berät Interessierte auch außerhalb des Infotrucks individuell und kostenlos. Termine können dazu unter Telefon 0621/174-1212 vereinbart werden.