Von Axel Sturm

Ladenburg. Der Ladenburger Gastronom Rolf Saalmüller junior hat in Ladenburg ganz spontan eine neue Herausforderung angenommen. Ab sofort hat der ausgebildete Koch zusammen mit seiner Geschäftspartnerin Monika Bodo (Service) das Vereinsheim des Ladenburger Angelsportvereins übernommen.

Weil die Vorgängerin gesundheitsbedingt den Pachtvertrag gekündigt hat, suchte der Vereinschef des Angelsportvereins, Heinz Matt, nach einem Nachfolger. Zur Freude des Vorsitzenden hat sich mit Saalmüller sein "Wunschkandidat" interessiert gezeigt. Ohne Veränderungen wollten Saalmüller und Bodo den gastronomischen Bereich des "Fischerhäusels" aber nicht übernehmen.

Der Verein nahm an. In nur zwei Wochen wurden die Ideen umgesetzt, was ein echter Kraftakt für alle war. Nicht nur die beiden neuen Pächter, sondern auch der Vereinschef waren begeistert, als die Renovierungsarbeiten abgeschlossen waren. Der einst biedere Vorraum gehört der Vergangenheit an, hier kann der Gast sich nun in einer Lounge-Atmosphäre wohlfühlen. "So schön und einladend war das Fischerhäusel noch nie", sagte Matt bei der offiziellen Eröffnung am Freitag vergangener Woche. Er wünschte den Pächtern viel Erfolg und war zuversichtlich, dass die Zusammenarbeit langfristig ausgelegt werden kann.

"Die Gastronomie hat derzeit einen schweren Stand. Das Fischerhäusel hat aber viel Potenzial, und das wollen wir nutzen", sagten Saalmüller und Bodo im RNZ-Gespräch. Der Name Saalmüller ist in der Ladenburger Gastronomie längst bekannt. Rolf Saalmüller senior und seine Frau Christel führten viele Jahre die Backmulde. Ihr Sohn Rolf fühlte sich ebenfalls in der Gastronomie wohl. Unter anderem war Saalmüller junior Wirt der LSV-Vereinsgaststätte und führt jetzt einen Catering-Service. Auch er spürt die Corona-Krise heftig, denn die von ihm betreuten Industrie-Unternehmen betreiben Gastronomie auf Sparflamme. Die Übernahme des "Fischerhäusels" sei daher eine Chance, die beide nutzen wollen.

Das ehemalige Bahnwärterhäuschen in der Ilvesheimer Straße kann durch seine idyllische Lage am Neckarufer punkten. Hier auf der Terrasse zu sitzen und beim Sonnenuntergang zu speisen, das "hat schon was", meinte der ausgebildete Koch. Am Wochenende ist die Terrasse bereits ab 15 Uhr für den Kaffeebetrieb geöffnet. Beim Blick in die Speisekarte wird deutlich, dass sich der Küchenchef nicht verzetteln möchte. Hier wird bodenständig zu einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis gekocht. "Unsere Produkte kaufen wir in der Region; Frische ist mir besonders wichtig", erläuterte der Küchenchef. Auch die Küche hat er umgestaltet und nach seinen Bedürfnissen eingerichtet. "Der Ablauf wird reibungslos klappen", meint Saalmüller. Er tritt als eingespieltes Team mit Serviceleiterin Monika Bodo auf. Personell unterstützt werden die beiden Fachkräfte von den jeweiligen Ehepartnern, die ebenfalls viel Erfahrung in der Gastronomie gesammelt haben.

Das Team hat sich auch auf besondere Events eingestellt. Im Sommer gibt es eine Sommerkarte, es wird das eine oder andere Oktoberfest gefeiert, und in der Wintersaison bietet das "Fischerhäusel" Gänsebraten und Wildgerichte an. Familienfeiern bis zu 30 Personen können hier organisiert werden, wobei der Gastraum im Obergeschoss einen herrlichen Blick auf den Neckar zulässt.

"Wir freuen uns auf die neue Aufgabe; wir haben richtig Lust, im ,Fischerhäusel’ etwas zu bewegen", sagten die beiden Gastronomen.

Info: Öffnungszeiten: Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 16 bis 23 Uhr, Samstag und Sonntag von 15 bis 23 Uhr.