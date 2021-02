Von Katharina Schröder

Ladenburg. Geschlossene Gastronomie und ausfallende Veranstaltungen setzen der Brauereibranche zu. Die Meldungen, dass Bier weggeschüttet werden muss, häufen sich. Auch für den Ladenburger Brauer Kai Müller von der Lobdengau-Brauerei ist die Situation nicht einfach. Aber er bleibt zuversichtlich.

"Es sind schon ein paar Liter im Gulli gelandet", räumt er ein. Normalerweise beliefert Müller sechs Gaststätten in der Region, aber die sind ja aktuell geschlossen. "Da habe ich ein paar nicht angebrochene Fässer zurückgenommen", führt Müller aus. Den Inhalt musste er wegschütten. "Ich würde niemandem ein Fass hinstellen, das zwei Monate alt ist", betont er. "Das müsste man erst mal probieren." Filtriertes Bier sei rund sechs Monate haltbar, unfiltriertes wie das naturtrübe Lobdengau Bräu halte dagegen nicht ganz so lang, erklärt der Fachmann. Da müsse man nach einer Weile testen, ob es noch gut ist. "Das ist auch so ein Problem von großen Brauereien", sagt Müller und lacht. "Die können nicht einfach 100 Fässer durchprobieren."

In der Coronakrise sieht Müller kleinere Brauereien im Vorteil. "Im kleinen Rahmen kann man besser reagieren als große Brauereien", meint er. Als Einmannbetrieb ist er froh darum, niemanden in Kurzarbeit schicken zu müssen. Aktuell hält sich Müller mit Flaschenbier über Wasser. "Früher hat man immer gesagt, ein hoher Fassbieranteil ist ein gutes Zeichen für eine Brauerei", sagt er. Das habe sich nun ins Gegenteil gewandelt, jetzt geht der Verkauf nur noch über das Flaschenbier. "Das hätte man früher auch nicht gedacht."

Normalerweise produziere er etwa 400 Hektoliter Bier jährlich, die Hälfte davon sei Fassbier, rund 20 Prozent schenke er selbst bei Festen aus und 30 Prozent liefere er in Flaschen an den Endkunden. Auch das habe sich nun gänzlich gewandelt. "Ich bin froh, dass ich so treue Kunden habe", betont der Brauer immer wieder. "Wer bisher in einer Gaststätte mein Bier getrunken hat, kommt jetzt direkt zu mir und trinkt es zu Hause." Er spüre die Verbundenheit seiner Kunden und sei dankbar dafür.

Der Flaschenverkauf habe dadurch deutlich angezogen. "Jetzt plage ich mich mit dem Gedanken, die Flaschenbierproduktion auszubauen", erzählt der Brauer. Denn derzeit füllt er die Flaschen in seiner Brauerei im Rosenhof noch manuell ab. Aber er könnte in ein Automatikverfahren investieren, "jetzt wo sich das Flaschenbier als sicherer Absatzweg stabilisiert hat". Denn das Abfüllen bedeute einen zeitlichen Mehraufwand. "Langweilig wird mir zurzeit nicht", versichert Müller. Und auch finanziell reiche es für seinen Einmannbetrieb derzeit noch aus, sagt er.

Aktuell füllt Müller sein Bier nur nach Bedarf ab. So will er vermeiden, etwas wegschütten zu müssen. "Das tut einem immer leid", sagt der Brauer.

Insgesamt schätzt Müller, dass er einen Verlust von rund 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einfahren wird. Und er rechnet damit, in diesem Jahr etwa 100 Hektoliter weniger zu produzieren. Im vergangenen Jahr habe er noch etwas mehr als 300 Hektoliter produziert. "Aber da hatten die Restaurants im Sommer auch noch auf." Bleibt die Gastronomie weiterhin geschlossen, werde es noch weniger sein. Mit Großveranstaltungen rechnet er auch in diesem Jahr nicht. Sein eigenes Brauereifest, das normalerweise an Pfingsten und im August stattfindet, plant er deswegen 2021 gar nicht erst.

Betroffen macht ihn die Lage der Gastronomen. "Ich hab noch mein Flaschenbier, aber die können ja im Moment gar nichts machen", sagt Müller. "So ein Außer-Haus-Verkauf ist ja auch eher Beschäftigungstherapie." Er hofft, dass es um Ostern herum Öffnungen gibt. "Im Winter merkt man die Auswirkungen nicht so stark, im Sommer wird es dann ernst."

Normalerweise schenkt er sein Bier auch immer auf dem Ladenburger Altstadtfest aus. Doch auch traut er sich noch nicht, optimistisch zu sein. Für eine Aktion wie die Altstadtfest-Rettungsbox wäre er wieder zu haben, sagt der Brauer. Auch wenn er hofft, dass so eine Idee nicht noch einmal nötig sein wird. "Trotz der Kritik und allem war die Box ein Erfolg", findet er. "Aber für mich war es ein ziemlicher Kraftakt, diese große Menge auf einmal händisch abzufüllen", sagt Müller. Und schon ist wieder an eine mögliche, automatisierte Abfüllung erinnert. Wirtschaftlich habe ihm die Aktion vor allem im Nachhinein etwas gebracht. "Für die Rettungsbox habe ich einen guten Preis gemacht, aber draufgezahlt habe ich nicht", erklärt er. "Die Leute haben zum Teil dadurch mein Flaschenbier kennengelernt", erklärt er. "Und dann sind sie danach Kunden bei mir geworden."