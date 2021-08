Ladenburg. (stu) Freunde der sanften Töne kamen beim "Maifeld Derby Special" am Samstag beim auf ihre Kosten. Dieser Programmpunkt der Ladenburger Picknick-Konzerte lockte zwar die wenigsten Gäste mit insgesamt acht Terminen an, aber der Geschäftsführer von Delta-Konzerte Mannheim, Timo Kumpf, war trotzdem zufrieden. "Heute war es mal überschaubar, aber unsere Premiere in Ladenburg war insgesamt ein Erfolg", bilanziert der Veranstalter. Er würde die Reihe im nächsten Jahr gerne in Ladenburg fortsetzen.

Die Ladenburger Musikfreunde hätten sicherlich nichts gegen diese Pläne. Der Lehrer an der städtischen Musikschule, Christian Dobirr, findet das Picknick-Konzept attraktiv. Er war am Samstag mit seiner Familie live dabei und bereute seinen Besuch nicht. Die anderen Konzerte habe er sich abends auf seiner Terrasse in seinem Haus in der Altstadt angehört. "Es fühlte sich an, als ob wir auf dem Festgelände wären", erzählte der Schlagzeuglehrer. Beschwerden wegen "Ruhestörungen", die bei Livekonzerten immer mal wieder vorkommen, gab es diesmal keine beim Ordnungsamt. Die Musik war auch für die Familie Dobirr nicht störend. Der Musikpädagoge hofft, dass die Branche endlich wieder durchstarten kann.

Durchstarten konnte zum Maifeld-Auftakt der talentierte Mannheimer Sänger Paul Gerlinger, der quasi als "Vorgruppe" für die drei anschließenden Künstlerinnen seine Rolle als "Eisbrecher" glänzend spielte. Das Konzept der Maifeld-Derby-Konzerte sieht auch vor, talentierten Künstlern aus der Region eine große Bühne zu geben. Und Paul Gerlinger nutzte seine Chance.

Sängerin Alice Phoebe Lou war der Höhepunkt am letzten Tag der Picknick-Konzerte. Fotos: RNZ



"Wie viel Whisky muss man eigentlich trinken, um so eine Stimme zu bekommen", wird der Sänger gelegentlich gefragt. "Wir trinken keinen Whisky, wenn wir abends gemeinsam auf der Couch sitzen", stellte seine Lebensgefährtin klar. Stella, die seit drei Jahren mit dem charismatischen Künstler leiert ist, hatte eine andere Erklärung. "Der liebe Gott hat Paul einfach diese fantastische Stimme gegeben", sagte sie. Zu Hause sind die beiden übrigens in Feudenheim. Und so war es quasi ein Heimspiel für den 23-jährigen Gerlinger, dessen Stimmlage viele Gäste an Rio Reiser erinnerte. "Meine Songs sind oft traurig und melancholisch, aber so bin ich manchmal auch", sagte der Künstler, dessen Song "Fünf vor Zwölf" durchaus Hitpotenzial hat.

Lebensgefährtin Stella hatte nur eine Reklamation beim "Maifeld Derby Special": Bei einem Festival komme das Beste nicht am Anfang, sondern immer zum Schluss. Das war nach ihrer Auffassung eindeutig ihr Paul. Zarte Balladen waren im Anschluss von Lúisa zu hören, die auch schwierige Themen in ihren Liedern aufgreift, zum Beispiel die Volkskrankheit Burn out. Lange Jahre hat die ausdrucksstarke Sängerin auf der Reeperbahn in St. Pauli gewohnt. "Dort war immer Halli-Galli, und mein Ausweg, um Ruhe zu finden, war, traurige Songs zu schreiben", erzählte die Frau mit der Gitarre. Vom Festivalgelände war sie sehr angetan.

Mit der 32-jährigen Sängerin Lilly Among Clouds stand dann ein Bühnenprofi vor dem Publikum auf der Festwiese. Sie hatte beim Vorentscheid zum Eurovision Song Contest 2019 mit ihrem Beitrag "Surprise" den dritten Platz belegt. Ihre Balladen sind speziell an die Menschen gerichtet, die nicht immer auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Einen Song widmete sie beispielsweise Menschen, die sich um die Pflege von chronisch kranken Angehörigen kümmern. Es wurde beim "Maifeld Derby Special" also nicht nur leichte Kost geboten.

Selbstkritisch fragte Lilly bei der Ansage des ausdrucksstarken Songs nach: "Habt ihr nicht auch den Eindruck, dass ich manchmal zu viel quatsche?" "Da kann ich Lilly nicht widersprechen", sagte Max aus Hammelbach im Odenwald zu seiner "Picknickdeckenpartnerin" Lucia. Die beiden gönnten sich nach langer Zeit endlich mal wieder ein Livekonzert. Sie fanden den Auftritt von Lilly "ein wenig kitschig", aber Kitsch sei gut für die Seele, gerade in Coronazeiten, meinte Lucia.

Die meisten Besucher waren wegen des Auftritts von Alice Phoebe Lou gekommen, die einige Titel aus ihrem neuen Album "Glow" präsentierte. Ihren Wunsch, dass ihre Songs Hochsommergefühle vermitteln sollen, sprach sie gegen 21 Uhr gerade zur rechten Zeit aus. Denn zu diesem Zeitpunkt war es schon recht schattig auf der Festwiese, und viele Konzertgäste wickelten sich in die mitgebrachten Decken ein.

Die Vita der in Südafrika aufgewachsenen Künstlerin ist schlichtweg beeindruckend. Sie ist stets um Unabhängigkeit bestrebt, das galt auch für ihren musikalischen Weg. Als Straßensängerin erregte sie in Berlin Aufmerksamkeit, sodass sie schnell im Fokus von namhaften Labels stand. Statt Plätze vor den U-Bahnstationen füllte sie bald Konzertsäle und trat unter anderem bei Festivals in London, Madrid, Paris und Helsinki vor Zehntausenden Menschen auf. Ihre Fähigkeiten erkannte auch Weltstar James Blunt, der Alice anbot, im Vorprogramm seiner Konzerte aufzutreten. Doch die 28-Jährige lehnte dankend ab. Ihre künstlerische Freiheit und Unabhängigkeit war "der Frau mit dem eigenen Kopf", wie sie oft beschrieben wird, wichtiger.