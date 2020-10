Ladenburg. (stu) Normalerweise lässt sich Bürgermeister Stefan Schmutz bei der Führung einer Sitzung nicht aus der Ruhe bringen. In der Gemeinderatsitzung am Mittwoch jedoch sah man zwei Mal einen "angefressenen" Bürgermeister. Zum einen bei der Stellungnahme der CDU zur Ladenburger Draußenschule, aber auch beim Thema "Belegung der Lobdengauhalle für die Ratssitzungen". Insgesamt 22 Tagesordnungspunkte standen bei der ersten Sitzung nach der Sommerpause auf dem Programm.

Mit ihrem Antrag, den Tagesordnungspunkt zur Draußenschule "wegen Klärungsbedarf" von der Tagesordnung zu nehmen, scheiterte die CDU. Auch die FWV hatte sich dem Antrag der Christdemokraten angeschlossen, der jedoch keine Mehrheit fand. Der Bürgermeister betonte, dass die Initiatoren der Draußenschule ein Signal benötigen, um die Umsetzung bis zum Schuljahr 2021/22 verwirklichen zu können.

Klärungsbedarf sah Schmutz nicht, schließlich standen die Initiatoren des Bildungsprojekts in der jüngsten Vergangenheit gleich mehrfach den Ratsmitgliedern für Fragen zur Verfügung. Schmutz sprach von einer Win-win-Situation für die Stadt, denn am neuen Schulstandort im Waldpark solle ein innovatives Konzept umgesetzt werden, das für Ladenburg eine Bereicherung sei. Allerdings war auch Schmutz überrascht, dass die Genehmigungsbehörden dem Verein "Draußen lernen" die Konzeptfreigabe erteilt hatten und damit die Eröffnung einer Draußenschule möglich wurde. Das ehemalige Vereinsheim des Vogelvereins kann nun zum Gebäude für 40 Schüler umgebaut werden. Die Stadt hat als Unterstützung für den Umbau bereits 125.000 Euro in den diesjährigen Haushalt eingestellt.

Zwar betonten auch die CDU und die FWV, die Gründung der Draußenschule mittragen zu wollen; welche Probleme die beiden Fraktionen mit der Zustimmung zur Verwaltungsvorlage hatten, sagten aber weder die FWV-Fraktionsvorsitzende Gudrun Ruster noch CDU-Sprecher Sophian Habel. Letzterer warf der Verwaltung gar vor, dass bewusst wichtige Infos nicht in den Sitzungsunterlagen stünden, was die CDU doch sehr verwundere. Bürgermeister Schmutz verbat sich diese Unterstellung: Die Beschlussvorlage sei klar und transparent ausgearbeitet worden.

Unterstützung bekam die Verwaltung von den Grünen und der SPD. "Die Unterstellung der CDU ist für uns nicht nachvollziehbar", meinte Grünen-Stadtrat Alexander Spangenberg. Auch SPD-Sprecher Gerhard Kleinböck konnte mit den Andeutungen der CDU- und FWV-Kollegen nichts anfangen. Ihm war es wichtiger, die Initiatoren der Draußenschule zu loben, denn das "zukunftsträchtige" Bildungsangebot tue Ladenburg gut. Der Verwaltungsvorschlag zur Gründung der Draußenschule wurde mit den Stimmen der Grünen, der SPD und von FDP-Stadtrat Ernst Peters mehrheitlich beschlossen.

Gleich mehrere Ratsmitglieder griffen schließlich die Kritik der LSV-Vorsitzenden Petra Klodt auf, die jüngst in der Jahreshauptversammlung dazu aufgefordert hatte, neue Räume für die Ratssitzungen zu suchen. Die Basketballer müssten wegen der Sitzungen auf die Trainingszeiten in der Lobdengauhalle am Mittwoch verzichten, was Unmut hervorrufe. Die Stadträte Steffen Salinger (SPD), Sven Ruster (FWV) und Jenny Zimmermann (Grüne) forderten Schmutz ebenfalls dazu auf, über Ausweichräume nachzudenken, zumal nicht nur das Mittwochstraining, sondern auch Nutzungsstunden am Dienstag und Donnerstag wegfielen.

"Ihre Äußerungen stoßen bei mir auf maximales Unverständnis. Wir sind kein Basketballteam, sondern das höchste Gremium der Stadt Ladenburg", entgegnete Bürgermeister Schmutz. Es gehe schließlich darum, die Hygienevorgaben umzusetzen, und es sei besonders wichtig, dass interessierte Bürger die Gemeinderatssitzungen begleiten können. "Soll ich die Bürger wegen einiger Trainingsstunden der Basketballer von den Sitzungen ausschließen?", fragte Schmutz – und antwortete selbst: "Basketballtraining oder Gemeinderatssitzungen abzuhalten, diese Frage stellt sich wohl nicht", sagte er. Er sagte aber zu, zu prüfen, ob die Aufbauarbeiten für die Sitzung nicht schneller über die Bühne gebracht werden können.