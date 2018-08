Von Axel Sturm

Ladenburg/Edingen-Neckarhausen. Eigentlich ist das "Ladenburger Drachenbootfestival" eine Veranstaltung, in der der Sport im Mittelpunkt stehen soll. Eine Ausnahme gestattete der Veranstalter, die "Ladenburger Römerdrachen" des FV 03, dem Team der Neckarhäuser "Kummetstolle". Die Fastnachter vom anderen Ufer des Neckars hatten nämlich eine geniale Idee, um auf ihr Oktoberfest am 22. und 23. September auf dem Schwimmbadparkplatz aufmerksam zu machen.

"Gutes Marketing ist hilfreich - das wissen auch die Kummetstolle", meinte der Beisitzer im Kummetstolle-Vorstand, der Ladenburger Christian Kick. Zusammen mit dem Vorsitzenden Timm Hartwig stellte er dem Drachenbootteam eine außergewöhnliche Idee vor. Normalerweise wird nach dem Startkommando "Are you ready? - Attention! - Go!" gepaddelt, was das Zeug hält.

Das machte auch das Narrenboot aus Neckarhausen - allerdings nur die ersten zehn Meter. Dann hörte der "Kummetstollendampfer" auf zu paddeln und holte einen riesigen Werbebanner und eine kleine Musikanlage heraus, um auf ihre Veranstaltung aufmerksam zu machen. Beeindruckend war dann die Tanzeinlage auf dem engen Drachenboot zum voXXclub-Hit "Rock mi".

"voXXclub" ist eine Band, die mit ihrem alpenländischen Musikstil zu den derzeit angesagtesten modernen Volksmusikgruppen zählt. Beim "Drachenbootfestival" war auch die Ladenburgerin Laura Sturm anwesend, die die Aktion vom Ufer aus mit großen Augen verfolgte. Die 27-jährige Veranstaltungsmanagerin hat beruflich viel mit der Band "voXXclub" zu tun. Sie ist in der Veranstaltungsagentur "Ah-Live" in der Geschäftsleitung und als Bookerin tätig - und zu den Künstlern, die sie an Veranstalter vermittelt, zählt auch "voXXclub". Was sie in Ladenburg sah, berichtete sie umgehend den "Jungs".

Passend zur Werbe-Aktion fürs Oktoberfest am 22. und 23. September gab es auch einige bayerische Accessoires. Foto: stu

Auf Facebook war die Aktion der "Kummetstolle" längst zu sehen, sodass sich die Bandmitglieder Florian, Stefan, Korbinian, Christian und Michael die Premiere von "Rock mi" auf einem Drachenboot selbst anschauen konnten. "Die haben sich halb kaputtgelacht", berichtete Laura Sturm.

Und die "voXXcluber" ließen es sich nicht nehmen, eine Videobotschaft an die "Kummetstolle" zu schicken. Waren "voXXclub" doch selbst noch vor einigen Jahren auf der Ladenburger Festwiese im Rahmen des Open-Air-Festivals von DeMi Promotion mit Beatrice Egli zu Gast. Im Netz kam die Antwort der Gruppe, die sich derzeit auf Tour befindet, bestens an.

"Megageil was ihr da auf die Beine gestellt habt - das hat uns echt gefallen", lobten die Bandmitglieder "die einfach geniale Idee" der "Kummetstolle". Die Videobotschaft sendete "voXXclub" aus Salzburg, wo am Abend ein Konzert stattfand. Als Zungenbrecher erwies sich der Vereinsname "Kummetstolle", der Florian nicht so einfach über die Lippen kam.

Die Bandmitglieder bedankten sich auch für die Einladung am 22. September in das Festzelt nach Neckarhausen. Aus terminlichen Gründen sei dies nicht möglich, sagte Laura Sturm der RNZ. "voXXclub" kommt aber schon bald zu einem Unplugged-Konzert nach Mannheim - und wer weiß, vielleicht haben "die Jungs" dann noch eine Überraschung für die "Kummetstolle" parat.

Die Ladenburgerin Laura Sturm berichtete "voXXclub" von der "Kummetstolle"-Aktion, die die Band "megageil" fand. Foto: stu

Für die Veranstaltungsmanagerin war aber von vorneherein klar, dass "voXXclub" mit einer Videobotschaft antworten wird. "Die Jungs sind bodenständig und haben das Herz am rechten Fleck", erzählte die Ladenburgerin. Durch die diesjährige Teilnahme am Eurovision-Song-Contest-Vorentscheid seien sie ständig "on Tour". Nach wie vor tritt die Band aber auch bei vielen Oktoberfestveranstaltungen auf. Sie ist deshalb insbesondere im September und Oktober durchgängig gebucht.

"Wir haben die Idee schnell beerdigt, ,voXXclub‘ nach Neckarhausen zu holen - die sind für uns unbezahlbar", erzählte Christian Kick der RNZ. Ladenburger sind normalerweise keine eingefleischten Fastnachter. Wenn man allerdings die ehemalige "Kummetstolle"-Prinzessin Carmen heiratet, habe man letztendlich gar keine andere Chance als mitzumachen, lachte Kick. Auch die drei Kinder sind bei der Neckarhäuser Fastnacht aktiv. Der 23-jährige Leon ist Elferratsanwärter, sein Bruder Silas (21) hat ebenfalls die Fastnachtsgene von Carmen geerbt und ist ein großes Büttentalent. Auch die 18-jährige Dana fühlt sich bei den "Kummetstolle" pudelwohl. Sie stand bereits in jungen Jahren mit ihrer Mutter in der Bütt und tanzte in der Garde.

Christian Kick freut sich, dass die Werbeaktion beim Drachenbootfestival so gut eingeschlagen hat. Die Reaktionen im Netz ließen nach der Videobotschaft der Bandmitglieder nicht lange auf sich warten. "Waaaahnsinnn - wir flippen aus, voXXclub hat auf unsere Aktion beim Drachenbootfestival geantwortet", schreibt ein User auf Facebook. "Das ist echt der Knaller", meint eine andere Userin, die sich schon jetzt auf das Oktoberfest der "Kummetstolle" freut.

Die 900 Karten für die Samstagabendveranstaltung seien fast schon ausverkauft - einige wenige Restkarten sind noch vorhanden, berichteten Carmen und Christian Kick. Beide hoffen, dass auch der Frühschoppen am Oktoberfestsonntag ein voller Erfolg werden wird.