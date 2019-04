Bürgermeister Stefan Schmutz (r.) gratulierte den Jubilaren bei der Ehrungsfeier der Feuerwehr im Domhof. Sorgen bereitet ihm die Einsatzbereitschaft der Wehr am Tag. Darauf hat er reagiert: Bei Neueinstellungen in der Verwaltung wird darauf geachtet, dass die Mitarbeiter sich in der Feuerwehr engagieren. Foto: Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg. Vor 15 Jahren gab es bei der Ladenburger Feuerwehr eine kleine Revolution: Die damals verantwortliche Männer-Führungsriege wollte drei Mädchen den Eintritt in die Jugendwehr verbieten. Die aber ließen sich nicht einschüchtern: "Wenn ihr uns nicht nehmt, gehen wir eben zum THW", sagten Christina Lange, Melanie Dommel und Jessica Cebulla. Das saß. Am Samstag nun wurden die Frauen bei der Ehrungsfeier der Feuerwehr für ihre 15-jährige Tätigkeit ausgezeichnet.

Seit 15 Jahren dabei sind auch Mario Matt, der der Liebe wegen nach Ladenburg zog, und Ronny Schwarze, den Stadtbrandmeister Harald Lange als Zuverlässigkeit in Person beschrieb.

10.000 Euro Spende für Mannschaftstransportwagen

Eine Urkunde und einen Gutschein erhielt Heiko Ziech, der seit 25 Jahren bei der Feuerwehr im Einsatz ist. Sein 40-jähriges Feuerwehrjubiläum feierte Hans Fath, der wegen seiner guten Kontakte zur Brauerei Eichbaum vom damaligen Kommandanten Bernhard Hofherr in die Feuerwehr aufgenommen wurde. "Das waren damals wichtige Aufnahmekriterien. Man fragte sich auch: Was nutzt uns der Neue? Und wenn einer in einer Brauerei arbeitet, dann ist das für eine Feuerwehr nicht schlecht", so Lange in seiner launigen Rede.

Zu jedem einzelnen Jubilar hatte Lange eine passende Anekdote parat. Die förmliche Urkundenübergabe war dann Aufgabe des stellvertretenden Kreisbrandmeisters Patrick Janowski und des Unterkreisführers Roy Bergdoll.

Lange stellte in seiner Rede heraus, dass es eine gute Entscheidung war, für die Ehrungen eine eigene Veranstaltung ins Leben zu rufen. Bereits zum dritten Mal fand die Feier im Domhof statt. Vorher waren die Ehrungen Teil des Feuerwehrballs. Da sich die Ballgäste aber nicht sonderlich dafür interessierten, war in der Lobdengauhalle während der Ehrungszeremonie immer viel Unruhe. Das ist nun nicht mehr so.

Auch der Chef der Ladenburger Feuerwehr, Bürgermeister Stefan Schmutz, dankte den Ehrenamtlichen für ihren Einsatz. "Für mich ist es keine Selbstverständlichkeit, dass sich Frauen und Männer ehrenamtlich bei der Feuerwehr engagieren. Sie leisten einen großartigen Dienst, damit sich die Bevölkerung in unserer Stadt sicher fühlen kann."

Schmutz sprach aber auch einen wunden Punkt an. Dem Bürgermeister bereitet die Einsatzbereitschaft in der Tagschicht große Sorgen. Kürzlich erhielt er von der Feuerwehrführung den Bedarfsplan überreicht, auch darin war zu lesen, dass die Wehr in den Tagesstunden nur mit Mühe einsatzbereit ist.

Weil viele aktive Wehrmitglieder auswärtige Arbeitsstellen haben, können sie im Ernstfall nicht schnell genug am Einsatzort sein. Schmutz hat darauf reagiert. Bei Neueinstellungen in der Verwaltung wird darauf geachtet, dass die Mitarbeiter sich in der Feuerwehr engagieren. Dafür erhielt er von der Wehr Applaus. Ebenso für die Ankündigung, dass der neue Mannschaftstransportwagen Ende des Jahres zur Verfügung stehen werde.

Es sei zwar eine lange Entscheidungsfindung notwendig gewesen, diese habe aber nun ein gutes Ende gefunden. Und weil der Mannschaftswagen auch von der Feuerwehrjugend gebraucht wird, hat die Badische Gebäudeversicherung eine Spende zur Finanzierung des Fahrzeuges in Höhe von 10.000 Euro zugesagt.