Von Axel Sturm

Ladenburg. Beim Thema "Hochwasserschutz" spricht man in der Römerstadt von der Zeit vor und nach dem Grünprojekt. 2005 wurde die kleine Landesgartenschau – das Grünprojekt – vom Umweltministerium Baden-Württemberg nach Ladenburg vergeben. Mit der Umgestaltung der Parks und Grünflächen, der Schaffung von Sichtachsen sowie der Öffnung der Stadt zum Neckar war auch ein Hochwasserschutz verbunden. Vor dem Grünprojekt hatte Ladenburg bei steigendem Hochwasser zwei Hauptprobleme. Weil der Kandelbach direkt hinter den Häusern der Valentinianstraße floss, waren die Bewohner dort vom Hochwasser besonders betroffen.

Wenn der Neckar sein Bett verließ, dann liefen immer wieder die Keller voll. Das zweite Problem war, dass die Strömung des Flusses das Wasser des Kandelbachs im Hochwasserfall zurückdrückte. War das Neckarbett zu voll, konnte das Bachwasser nicht in den Fluss abfließen. Das rückgestaute Wasser überflutete daher große Bereiche, weil es damals noch keine hochwassergeeigneten Freiflächen gab. Vor dem Grünprojekt waren die Hochwasserschäden in der Stadt viel höher als danach. Das Freibad war öfter überflutet, die Südstadtbewohner hatten bei Hochwasser schlaflose Nächte, auch die Druckwassersituation konnte nicht entschärft werden.

Bei Hochwasser verteilt sich das rückgestaute Kandelbachwasser in der Auenlandschaft. Fotos: Sturm

Mit dem Zuschlag für die Ausrichtung des Grünprojekts konnten die Kommunen auch Fördermittel für Hochwasserschutzmaßnahmen abrufen. Der damals für die Vorbereitung zuständige Bürgermeister Rolf Reble und die Ratsmitglieder wählten mit dem Stuttgarter Landschaftsarchitekt Christof Luz einen Planer aus, der den Bedarf erkannte. Schon bei der ersten Präsentation seiner Pläne wies Luz darauf hin, dass es zukünftig wegen der Klimaveränderung vermehrt zu Hochwasserkatastrophen kommen werde. Die Möglichkeiten für den Hochwasserschutz, die das Grünprojekt bot, sollten daher genutzt werden. Die Räte stimmten dem zu.

An die überschwemmte Neckarwiese und die Überflutung der Neckarstraße hatten sich die Ladenburger gewöhnt, auch der Minigolfplatz stand regelmäßig unter Wasser. Richtig teuer wurde es aber für die Anwohner der Südstadt, wenn das Wasser in ihre Häuser lief. Luz stellte dem Rat daher zwei einschneidende Maßnahmen vor. Das Bachbett des Kandelbachs sollte – weg von den Wohnhäusern - in Richtung Römerstadion verlegt werden. Die zweite wichtige Maßnahme war die Schaffung von zusätzlichen Überflutungsflächen, auf denen sich das rückgestaute Wasser verteilen konnte. Im Niemandsland zwischen dem Wohngebiet Südstadt und dem Römerstadion hatte sich vor dem Grünprojekt eine Grünfläche entwickelt, die zwar einen "wilden Charme" besaß, wie es Luz ausdrückte, aber keinerlei Nutzen für den Hochwasserschutz hatte.

Ziel des Architekten war es, die Gewässer sowie die Landschaft gestalterisch und ökologisch zu bereichern. Er prägte 2005 den Begriff der "Ladenburger Auenlandschaft", die für den Hochwasserschutz der Stadt noch wichtig sein wird. Wie recht der Visionär hatte, zeigt heute ein Blick in die Chronik der jüngeren Stadtgeschichte, in der Hochwasser in der Schadensbilanz kaum noch eine Rolle spielt. Auch zuletzt kam Ladenburg glimpflich davon. Erleichtert sind besonders die Anwohner der Valentinianstraße. In den Hochwasserschutz hat Ladenburg einiges investiert: Acht Millionen Euro kostete das Grünprojekt, für den Hochwasserschutz wurden 1,5 Millionen Euro ausgegeben, wobei das Land 50 Prozent übernahm.

Wenn der Neckar sein Bett verließ, entstanden regelmäßig Schäden an der Umzäunung des Freibades. Der Maschendrahtzaun wurde oft so stark beschädigt, dass der ganze Zaun erneuert werden musste. Mittlerweile hat der städtische Bauhof herausnehmbare Zaunelemente installiert, die bei drohendem Hochwasser im Vorfeld demontiert werden. Keine Lösung kann für die Minigolf-Anlage auf der Neckarwiese gefunden werden. Wenn die Wiese unter Wasser steht, dann ist davon auch der Minigolfplatz betroffen. Der Putzaufwand ist zwar groß, aber bisher haben Vereinsmitglieder und Pächter den Kraftakt immer geschafft.