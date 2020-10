Von Axel Sturm

Ladenburg. Normalerweise ehrt die Stadt Ladenburg im März die örtlichen Sportler. Denn sie zeigten in den vergangenen Jahren immer wieder herausragende Leistungen, sodass der Bürgermeister und der Vorsitzende des Ortsausschusses für Leibensübungen (OAL) stets um die 100 Athleten mit der Carl-Benz-Ehrennadel in Bronze, Silber und Gold auszeichnen konnten. Weitere Ehrenpreise gehörten auch dazu.

Im März planten Bürgermeister Stefan Schmutz und der OAL-Vorsitzende, Mark Völkel, wie gewohnt zur Ehrungsfeier in den Domhof einzuladen. Doch wie so vielem machte die Corona-Pandemie auch diesem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung. Die Organisatoren entschieden sich zunächst, die Veranstaltung auf einen späteren Zeitpunkt im Herbst zu verschieben. Mit den aktuell steigenden Infektionszahlen ist die Lage nicht besser geworden. Deswegen sagten die Organisatoren die Veranstaltung nun ganz ab.

Die für das Vereinswesen im Rathaus zuständige Mitarbeiterin, Beate Glowinski, verschickte die Urkunden und Ehrennadeln daher an die jeweiligen Vereine. Diese hatten die Absage ausnahmslos akzeptiert. Einige Vereine organisierten im kleineren Rahmen interne Ehrungen, andere Vereine überreichten die Urkunden nach dem Trainingsbetrieb.

"Uns war es wichtig, unseren Athletinnen und Athleten eine bleibende Erinnerung an das Sportjahr 2019 zu ermöglichen", sagte beispielsweise der Vorsitzende des Budoclubs Rhein-Neckar, Richard Seipp. Zusammen mit den Trainern überreichte er die Urkunden intern feierlich. Die Sportlerehrung sei nicht nur für die erfolgreichen Sportler wichtig. Auch für den Verein selbst sei dieser Termin von Bedeutung. Der Budoclub glänzte in der Vergangenheit immer wieder durch herausragende Jugendarbeit. Die logische Folgerung daraus ist, dass regelmäßig zahlreiche Mitglieder bei der Sportlerehrung ausgezeichnet werden.

Kräftig abgeräumt haben bei den Sportlerehrungen in diesem Jahr auch die Athleten des ASV Ladenburg. Die Ringer, Gewichtheber, Tauzieher oder Rasenkraftsportler setzten immer wieder Maßstäbe. Eine besondere Ehrungsfeier organisierte der ASV aber nicht. Die Athleten bekamen ihre Urkunden nach dem Training. Wie ASV-Vorstandsmitglied Christoph Heckele berichtet, war die Freude vor allem über die beigefügten Gutscheine groß. Heckele hofft, dass im nächsten Jahr wieder eine richtige Sportlerehrung stattfinden kann, denn die Feierlichkeiten im Domhof hätten eben doch eine andere Atmosphäre. Die Absage der Veranstaltung hält er aber für richtig.

Beim Blick in die Ehrungsliste wird deutlich, dass die Ladenburger Sportfamilie nicht nur regionale Erfolge erzielen konnte, sondern auch bei den Deutschen und internationalen Meisterschaften erfolgreich war. So wurde der ASV-Gewichtheber Walter Schüssler Europameister in seiner Altersklasse. In der Nationalmannschaft der Tauzieher erzielten Nicole Durst, Marina Müller und Fabien Elias Erfolge. Das Trikot mit dem Bundesadler trugen auch die TC-Beach-Tennisspieler Janina Ahrens, Julian Ahrens, Nele Unholz und Sophie Schmidt. Die Drachenbootsportler Helmut Bühler, Piero Steri und Uwe Beier holten sogar einige Weltmeister-Titel, aber auch Frank Erk vom Radsportklub fuhr bei der WM auf den sechsten Platz seiner Altersklasse. Vize-Weltmeister wurde das Team Cabaret vom Tanzclub Blau-Silber. Im Badminton startet die Ladenburgerin Astrid Schneider für die TSG Dossenheim, die bei der WM im vergangenen Jahr einige Titel abräumte. WM-Luft durfte auch Rüdiger Kühlwein schnuppern, der Mitglied des Curling Club Mannheim ist und mit der Mannschaft den neunten Platz belegte.

Für Bürgermeister Stefan Schmutz war die Absage der Sportlerehrung "leider alternativlos". Die ausgefallene Veranstaltung soll jedoch den erreichten Erfolg der Sportler nicht schmälern, teilte Schmutz der RNZ mit. Leider könne er die Auszeichnungen in diesem Jahr nicht persönlich überreichen, doch danke er den Athleten für die herausragenden Leistungen. "Alle Sportlerinnen und Sportler, die geehrt werden, sind im entscheidenden Moment über sich hinausgewachsen", sagte der Bürgermeister. Diese Leistung gelte es, gerade in Zeiten von Corona, gemeinsam mit dem OAL zu würdigen. Die große Zahl der Ehrungen im Jahr 2020 sei ein Beleg für die Sportstadt Ladenburg.

OAL-Vorsitzender Mark Völkel befürchtet, dass es auch im kommenden Jahr keine Sportlerehrung geben wird, zumal 2020 viele Wettbewerbe und Meisterschaften ausfallen mussten. Die Ehrungen für die Sportler beinhalten für Völkel auch die Anerkennung und den Dank an die beteiligten Trainer, Betreuer in den Vereinen, und die Familien, die hilfreich unterstützen.

In einer Stellungnahme dankte der OAL-Vorsitzende dem Gemeinderat und der städtischen Mitarbeiterin Glowinski, die immer ein offenes Ohr für die Vereine habe. Besonders erfreut erwähnte Völkel, dass mit dem Bau der neuen Dreifeld-Sporthalle bereits Anfang 2022 begonnen werden kann. "Damit ist ein weiterer Baustein zur Fortführung der doch beachtlichen sportlichen Erfolge in Ladenburg gelegt."