Von Silke Beckmann

Ladenburg. "Wie schön", "es ist wirklich toll geworden", "ein ganz besonderer Tag" – so hörte man am Wochenende begeisterte Meinungen im Waldpark. Dort wurde am Samstagmorgen die neue Draußenschule offiziell eröffnet, bevor gleich im Anschluss die Einschulung der 25 Schüler der Ganztagsschule in freier Trägerschaft gefeiert wurde. Womit Schulleiterin Carolin Rückert und ihre Kolleginnen Sindy Grambow und Lisa Schels die Kinder erstmals im nagelneuen Gebäude begrüßten.

"Herzlich willkommen an der Draußenschule, wir freuen uns sehr, dass wir starten können", sagte Schulleiterin Carolin Rückert eingangs zu den Gästen. Optimismus und Vorfreude dominierte die Feier im Grünen; schließlich hatte das gesamte Team um Rückert innerhalb der letzten vier Jahre ein dickes Brett "grandios gebohrt", wie Bürgermeister Stefan Schmutz betonte, und die recht sportliche Bauphase war erst kurz vor knapp mit einer regelrechten Punktlandung beendet worden. Nur rund sechs Monate lagen zwischen Baugenehmigung und -abnahme. Die Pandemie und Material-Lieferengpässe hatten zusätzlich für Anspannung gesorgt: "Da mussten wir kreativ werden", bemerkte am Rande Architektin Susanne Obermeyer: "So spannend hätten wir’s nicht gebraucht. Aber wir hatten Super-Handwerker, die großartig zusammengearbeitet haben."

Das Team der Draußenschule begrüßte nach der Eröffnung 25 Schulkinder, die zum ersten Mal die neuen Räumlichkeiten betreten durften. Foto: Beckmann

Passend zum besonderen Konzept drückte Schulleiterin Rückert auch der Feiergestaltung einen individuellen Stempel auf. Statt zu solchen Anlässen üblichen Reden erlebten die Gäste ein "Making-of"; eine chronologische Reise durch die Entstehungsgeschichte, bei der Wegbegleiter zu Wort kamen. Angefangen bei drei ehemaligen Kolleginnen, die sich seit Längerem schon mit Alternativen zum gängigen Schulsystem befasst hatten und überzeugt waren: "Wenn Caro was anpackt, wird das was." Inspiration kam auch von Mario Kappenstein, Gymnasiallehrer in Schriesheim, der aus seinem dreijährigen Brasilien-Aufenthalt andere Perspektiven mitgebracht hatte. Seine Idee: eine Schule gründen, die auf Waldpädagogik aufbaut. Anita Köhler, Hanna Fuchs-Brecht und deren Mann Josh Brecht, dem das Draußenschule-Logo zu verdanken ist, sind Mitglieder des Gründungsvereins, denn "so eine Sache macht man nicht allein", da brauche es tatkräftige Leute, die mithelfen, wie Rückert sagte. Mit einer Pilotgruppe, die für ihren selbst gedrehten Film "Mikroplastik im Fluss" sogar den Neckar-Entdecker-Preis erhielt, wurde erfolgreich das Konzept mit den Säulen Natur, Technik und Gemeinschaft erprobt.

Mit dem Thema "Draußenschule" habe er zunächst nicht viel anfangen können, erinnerte sich Bürgermeister Schmutz an seinen ersten Termin mit den Gründern, 2017 war das. "Die sind verrückt", sei sein erster Gedanke gewesen, wohl wissend um die Hürden, die bei solch einem Vorhaben zu nehmen sind. Doch "Idee und Engagement haben mich überzeugt. Ich wollte mitbohren", griff er die Brett-Metapher auf. Und heute? "Die Draußenschule bereichert unsere Bildungslandschaft, was Pädagogik und den Aspekt der Ganztagsschule angeht." Ein "Volltreffer", sowohl hinsichtlich des Konzepts als auch des "traumhaften" Ortes, durch den die beiden einst vom Verein der Vogelfreunde genutzten Häuschen eine Nutzungsperspektive bekommen hätten. Die Stadt hatte einen Zuschuss gewährt und das Grundstück zur Verfügung gestellt.

Rückert dankte Bürgermeister wie Gemeinderat für Einsatz und Unterstützung und bat Martin Ziegler, Vorsitzenden des Vereins "Draußen lernen", auf die Bühne. Er sei der "Mann der Stunde", der das Projekt Anfang 2019 kennenlernte und zunächst den ersten Gedanken des Bürgermeisters teilte. "Aber das heißt ja nicht, dass es nicht geht. Machen wir", beschloss der IT-ler, erstellte flugs einen Finanzplan und wurde zum unverzichtbaren und unermüdlichen Unterstützer, der auch in schwierigen Zeiten unbeirrbar an seiner Überzeugung festhielt: "Am 13. September um 7.30 Uhr schließe ich die Schule auf."

Auch Rückschläge waren zu verkraften: Eine "sehr große Hürde", so Rückert, sei das "besondere pädagogische Konzept", das, nachdem die erste arbeitsintensive Ausarbeitung abgelehnt worden war, im Mai 2020 seitens des Kultusministeriums genehmigt wurde. Es kombiniert im täglichen Wechsel Unterricht innerhalb und außerhalb der Schulräume in Verbindung mit technisch-digitalen Bildungselementen. Darauf folgten ausnehmend gut besuchte Schnuppertage für Interessierte, ein Fernsehteam drehte dabei für die ZDF-Reihe "plan b", schließlich führten Rückert und Ziegler 70 Elterngespräche. Nun hat die Schule ihren Betrieb aufgenommen – fast exakt drei Jahre nur, nachdem Carolin Rückert und Hanna Fuchs-Brecht ihre Vision auf dem Kurpfälzer Regionalmarkt öffentlich vorgestellt hatten. Die 25 jungen Draußenschule-Pioniere, überwiegend Schulanfänger, von denen 18 aus Ladenburg stammen, werden in einer altersgemischten Gruppe unterrichtet. Innerhalb der kommenden drei Jahre soll die Draußenschule um eine zweite Gruppe auf maximal 40 Schüler erweitert werden.

Worauf sie sich am meisten freue? "Auf die Kinder", da braucht Sindy Grambow nicht nachzudenken: "Mir macht es unglaublich Spaß, Kindern Freude am Lernen zu vermitteln", versichert die Biologin, Medienpädagogin und Geopark-vor-Ort-Begleiterin. Auch Sonderschullehrerin Lisa Schels ist begeistert vom Draußenschule-Konzept, das schon durch den täglichen Unterricht außerhalb des Klassenzimmers an verschiedenen Lernorten "die Welt zum Klassenzimmer" macht. Auch nachmittags öffnet sich die Schule nach außen: In der Generationenwerkstatt engagieren sich unter anderem Werner Molitor und Andreas Huben (Garten und Natur), Richard Seipp (Budo-Club) und Christine Graf (Kinderyoga).