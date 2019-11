An den kommenden vier Wochenenden sind die Buden auf dem Weihnachtsmarkt in Ladenburg wieder geöffnet. Foto: Sturm

Ladenburg. (stu) Immer wenn die Bürgerfrauen und Torwächter des Heimatbunds ihre blau-weißen Kostüme anlegen, stehen in Ladenburg wichtige Ereignisse an. Dazu zählt die Eröffnung des Weihnachtsmarkts, der an den kommenden vier Wochenenden wieder zum beliebten Treffpunkt werden soll. Kulinarische Schmankerl werden ebenso geboten wie ausgefallene Kunstgegenstände und warme Winterkleidung. Am bewährten Veranstaltungskonzept hat die Verwaltung nicht viel verändert. An den vier Wochenenden gibt es eine Mischung aus kulturellen Angeboten und musikalischen Darbietungen.

Die RNZ fasst die wichtigsten Informationen zum Weihnachtsmarkt und einige Höhepunkte zusammen. Das vollständige Programm gibt es im Internet unter www.ladenburg.de.

> Öffnungszeiten: Der Weihnachtsmarkt ist jeweils freitags von 17 bis 21 Uhr, samstags von 14 bis 21 Uhr und sonntags von 12 bis 20 Uhr geöffnet.

> Eröffnung: Los geht es am Freitag, 29. November, um 17 Uhr. Musikalische Unterstützung erhält Bürgermeister Stefan Schmutz bei der Eröffnung von der Ladenburger Stadtkapelle.

> Das erste Wochenende: Vom 29. November bis 1. Dezember treten auf der Marktplatzbühne der Chor und der Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde und das Kindervokalensemble Singkids sowie die Kurpfälzer Alphornbläser auf.

> Das zweite Wochenende: Für die zweite Weihnachtsmarktrunde vom 6. bis 8. Dezember haben die Kapelle Ave Maria, die Altrheinmusikanten, die Musikkapelle Dossenheim und die Big Band der Merian Realschule ihr Kommen zugesagt. Am 8. Dezember besucht um 14 Uhr der Nikolaus die kleinen Gäste des Weihnachtsmarkts.

> Das dritte Wochenende: Was wäre der Ladenburger Weihnachtsmarkt ohne seinen Garango-Frühschoppen? Der findet am Sonntag, 15. Dezember, um 11 Uhr statt. Seit der Gründung des Partnerschaftsvereins kommt der Erlös der Projektarbeit den Freunden in Garango zugute. Vorsitzende Gaby Ensink wird die Gäste des Frühschoppens nach ihrem Lagebericht daher motivieren, auch in diesem Jahr spendenfreundlich zu sein.

Musikalisch im Einsatz sind am dritten Markt-Wochenende die Musikgruppe des Jugendzentrums Kiste, die Akkordeonfreunde Ladenburg, der Posaunenchor Heddesheim, die Christmas Rockband und das Duo Maik Dachnowsky und Patrick Fichtner.

> Das vierte Wochenende: Die vierte Runde des Weihnachtsmarkts findet kurz vor dem Fest vom 20. bis 22. Dezember statt. Wie immer ist der Liederkranz am letzten Sonntag für den musikalischen Abschluss verantwortlich. Bereits am Samstag treten der Chor der neuapostolischen Kirchengemeinde und der Posaunenchor „La Brass“ der evangelischen Kirchengemeinde auf.

> Kinderprogramm: An allen Wochenenden findet ein Kinderprogramm in den Räumen der Volkshochschule statt, wo die kleinen Weihnachtsmarktgäste basteln und malen können, und die eine oder andere Weihnachtsgeschichte wird auch vorgelesen.

> Weitere weihnachtliche Angebote in Ladenburg: Am Sonntag, 1. Dezember beginnen die Veranstaltungen des Lebendigen Adventskalenders. An 24 Orten und Plätzen werden jeden Tag Weihnachtsbotschaften übermittelt. Ein Höhepunkt in der Adventszeit ist auch das Weihnachtskonzert der städtischen Musikschule am Sonntag, 1. Dezember, in der evangelische Stadtkirche. Freunde von Weihnachtsmusik kommen auch am Montag, 16., und Dienstag, 17. Dezember, auf ihre Kosten, wenn jeweils um 19 Uhr die beiden Weihnachtskonzerte des Carl-Benz-Gymnasiums stattfinden.

Und dann gibt es noch einen zweiten Weihnachtsmarkt, der im Automuseum Dr. Carl Benz am Samstag, 7., und Sonntag, 8. Dezember, unter dem Motto „Sternenglanz und Hüttenzauber“ stattfindet.