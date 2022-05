Von Silke Beckmann

Ladenburg. "Gemeinsam Zukunft gestalten" lautete das Motto, unter dem der Ortsverband Ladenburg/Rhein-Neckar des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) zur Maikundgebung in den Waldpark eingeladen hatte. Ein Thema, zu dem sich DGB-Ortsverbandsvorsitzender Bernd Schuhmacher schon früh Gedanken gemacht hatte. Er wollte sich ursprünglich kritisch mit der Aussage auseinandersetzen, die Bürger hätten "diese Koalition gewählt". Doch unter dem Eindruck des russischen Angriffskriegs in der Ukraine setzten die Redner andere Schwerpunkte.

Denn dieser Krieg, so Schuhmacher, sei durch nichts zu entschuldigen: ",Nie wieder Krieg‘ war jahrzehntelang ein wichtiges Motto in Gewerkschaft und Friedensbewegung – aber haben wir genug dafür getan?" Schuhmacher führte die Ausweitung der Nato nach Osten ins Feld sowie die deutsche Beteiligung an Einsätzen in Afghanistan, Serbien und dem Kosovo und schließlich in Mali: "Man kann dem deutschen Außenministerium und den Kriegsministerien kein gutes Zeugnis ausstellen."

Janna Köke. Foto: Beckmann

Und er kritisierte außerdem: War vor wenigen Monaten in puncto Klimawandel noch von "fünf vor zwölf" die Rede, werde jetzt wieder von Kohle- und Atomkraftwerken gesprochen. Und das millionenschwere Sondervermögen für die Bundeswehr? Schuhmacher hätte sich eher ein Sondervermögen für das Gesundheitssystem gewünscht, für den sozialen Wohnungsbau sowie für überall gleiche Bildungschancen. "Frieden schaffen ohne Waffen", erneuerte er den vor 40 Jahren verfassten Berliner Appell von Robert Havemann und Rainer Eppelmann.

Es bedeute "Arbeit für uns alle", nahm Bürgermeister Stefan Schmutz Bezug auf das Kundgebungsmotto und nannte dafür drei grundlegende Aspekte. Zum einen den Konsens, dass die Basis eine demokratische Gesellschaft sei, "die Grund- und Menschenrechte achtet und Frieden zulässt". Die Situation, "ein fundamentaler Verstoß gegen das Völkerrecht", lähme bisweilen, "aber sie darf uns nicht sprach- und tatenlos machen". Als zweiten Aspekt führte er den "Konsens über eine gemeinsame Verantwortung für unsere Kinder und deren Kinder" an, deren Zukunftschancen unmittelbar davon beeinflusst würden, wie wir heute leben, ob also eine deutliche Reduktion des CO2-Ausstoßes nicht nur Lippenbekenntnis bleibt. Und schließlich nannte der Bürgermeister den "sozialen Ausgleich", der allen Teilhabe-Chancen ermögliche.

Hauptrednerin Janna Köke, Geschäftsführerin der IG Metall Mannheim, brachte das Kunststück fertig, in der Kürze der 20 vorgegebenen Minuten neben den großen globalen Krisenthemen die aus Gewerkschaftssicht von der Bundesregierung defizitär gehandhabte Themen nachdrücklich aufs Tapet zu bringen. Vom Steuersystem, das die Regierung zu verbessern "nicht geschafft" habe, in dem Arbeit weiterhin höher besteuert werde als Kapital, bis hin zur Rente, bei der der Ampel "kein großer Wurf" gelungen und Altersarmut programmiert sei: "Ein höheres Rentenalter ist mit der Gewerkschaft nicht zu machen." Die Erhöhung des Mindestlohns sei "ein wichtiger Schritt", aber zwölf Euro "werden angesichts der Kostensteigerung nicht reichen". Auch Köke hatte den Krieg eingangs thematisiert: "Wir als Gewerkschaft verurteilen das Kriegsgeschehen aufs Schärfste und fordern Putin auf: Beenden Sie die Waffengewalt."

Sich zusammentun, um Dinge zu verbessern, "das geht am besten in Gewerkschaften", so Köke. Nicht erst seit der Pandemie steht fest: "Solidarität braucht Nähe." Und die konnte am Kundgebungstag gelebt werden, während die Gruppe "Fleadh" mitreißenden Irish Folk spielte, der Förderverein "Solidarität" Deftiges vom Grill und Süßes zum Kaffee anbot und Kinder sich auf der Hüpfburg austoben konnten.