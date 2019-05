An Stehtischen stellten die Kandidaten sich und ihre Ideen vor. Karen Schrepp (r.) hatte ihr Akkordeon mitgebracht. Foto: Sturm

Ladenburg. (stu) Es war eine tolle Idee, die Altbürgermeister Rainer Ziegler für die Vorstellung der SPD-Gemeinderatskandidaten hatte: Um deren Persönlichkeiten in den Mittelpunkt zu stellen, sollten alle Bewerber für die Stehtischgespräche einen Gegenstand mitbringen, der sie beschrieb.

Locker und launig führte Ziegler durch den Abend im gut besuchten Martin-Luther-Gemeindehaus. "Im Ruhestand muss ich die Überparteilichkeit nicht mehr beachten", begründete er, warum er das Angebot von Ortsvereinsvorsitzendem Gerhard Kleinböck, die Moderation zu übernehmen, angenommen hatte.

Kleinböck ist zuversichtlich, dass die SPD ihr Wahlziel erreichen kann. Stärkste Fraktion wollen die Sozialdemokraten wieder werden, dafür brauchen sie mindestens einen Sitz mehr. Sechs Mitglieder sitzen aktuell im Gremium. Auch Kleinböck will in den Gemeinderat einziehen.

Da der Landtagsabgeordnete seine Schulleiterfunktion in Darmstadt mittlerweile aufgegeben hat, habe er nun Zeit, sich in der Kommunalpolitik einzubringen. Und nach dem Tod von Wolfgang Zahner und der Ankündigung von Ilse Schummer, altersbedingt nicht mehr anzutreten, brauchte die SPD ein Schwergewicht, das Stimmen bringen kann.

Für die Besucher der Wahlveranstaltung war die Vorstellungsrunde durchaus unterhaltsam. Die meisten Bewerber zeigten sich kreativ. Lehrerin Karen Schrepp etwa hatte ihr Akkordeon mitgebracht. Vor einigen Monaten hat sie die Musik für sich entdeckt. "Es soll keiner glauben, dass ich jetzt was vorspielen werde. Ich kann nämlich nur Weihnachtslieder", sagte sie.

Die Neu-Ladenburgerin will mit ihrem Blick von außen punkten. Über ihre Bibel hatte Pfarrerin Petra Erl einen Fanschal der TSG Hoffenheim geschlungen. "Wir brauchen keinen göttlichen Beistand, wir kommen auch so in den Europapokal", sagte sie. Das sieht mittlerweile etwas anders aus.

Uta Blänsdorf-Zahner, die Frau des verstorbenen Fraktionssprechers und Kreisrats Wolfgang Zahner, stellte eine Figur des afrikanischen Künstlers Jean-Luc Bambara auf den Stehtisch. "Die Arbeit des Garangovereins liegt mir am Herzen", sagte die Kunsterzieherin. Eine Flasche Wein hatte Hobbywinzer Herbert Felbek dabei, während Alexander Arnold seinen Bauhelm mitgebracht hatte.

Der Architekt will bezahlbaren Wohnraum in Ladenburg schaffen. Witzig war das Mitbringsel von Rechtsanwältin Myriam Farhand. Ihr Lieblingsbuch vom Aufstieg und Fall der Dinosaurier habe habe aber nichts mit dem Dino SPD zu tun, versicherte sie.

Ein Bild ihrer Hündin Cora hatte Uta Gember dabei. Die Tierschützerin arbeitet daran, dass das Image der American Bullys in der Öffentlichkeit einen anderen Stellenwert erhält. Ihren Aktenordner aus der LSV-Geschäftsstelle hatte Barbara Scholz dabei. Die stellvertretende Vorsitzende der SPD wünscht sich mehr Ehrenamtliche, die sich in den Vereinen betätigen.

Und warum lag der Rotationskolben eines Wankelmotors auf dem Tisch vor Projektmanager Johannes Zech? Das Motorteil steht für Mobilität, die nach Auffassung von Zech klug gelenkt werden sollte. Der Geograf hat für Ladenburg ein Parkraumkonzept entwickelt, das demnächst noch einmal aufgegriffen werden soll.

Matthias Schulz, der stellvertretende SPD-Ortsvereinsvorsitzende, bekannte sich als begeisterter Hobbyfotograf, seine Lebensgefährtin Angelika Gelle hatte ein Buch vom Räuber Hotzenplotz dabei. Die Leiterin des Anne-Frank-Kindergartens bezeichnete zwar die Arbeit mit Kindern als die schönste Herausforderung auf der Welt, aber sie hat gelernt, dass eine amtierende Gemeinderätin alle Interessensgebiete bearbeiten müsse.