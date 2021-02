Von Axel Sturm

Ladenburg. Mit dem anstehenden Bau der Dreifeldsporthalle oder dem Kauf des ABB-Geländes hat Bürgermeister Stefan Schmutz in seiner Amtszeit schon einige große Projekte auf den Weg gebracht. Für ihn persönlich sei die "wichtigste Entscheidung" bisher aber eine andere. "Mit dem Verkauf des Pflegeheims am Waldpark, das im Besitz des Christlichen Bürgerhospitalfonds war, an den bisherigen Betreiber konnten ein direkter Übergang und eine Zukunftsperspektive ermöglicht werden", so Schmutz auf Anfrage der RNZ. Es sei eine "sehr gute Lösung", dass die städtische Stiftung das Haus an die Johanniter verkauft hat, dies stimme ihn zufrieden, erklärt der Bürgermeister.

Das Haus am Waldpark erfülle seit Jahrzehnten seine Aufgabe, pflegebedürftige Menschen zu unterstützen. Wo andernorts in den 1970er-Jahren das Thema noch am Anfang stand, habe der damalige Bürgermeister Reinhold Schulz in Ladenburg bereits sehr früh den Bedarf erkannt. Und der wächst weiter. Deswegen und wegen einer Änderung der Landesheimbauverordnung wird aktuell in der Trajanstraße gebaut.

Ziel der Johanniter ist, allen Bewohnern der Einrichtung eine Wohnung mit Einzelzimmer und Bad anzubieten. Daher werden die derzeit vorhandenen Doppel- in Einzelzimmer umgewandelt. Außerdem werden die Gemeinschaftsflächen vergrößert. Künftig soll das Leben im Alltag in kleinen Wohngemeinschaften stattfinden.

"Die neuen Anforderungen machen zwingend eine Vergrößerung der vorhandenen Gesamtfläche notwendig", erläutert Einrichtungsleiterin Christiane Reuter auf Anfrage. Sie ist seit 13 Jahren im Unternehmen beschäftigt, seit 2013 leitet sie das Haus. "Wir stehen vor großen Herausforderungen, aber unser eingespieltes, motiviertes Team wird diese ambitionierte Aufgabe sicherlich bewältigen", sagt sie und blickt optimistisch in die Zukunft. Bürgermeister Schmutz war weniger optimistisch, als die Frage aufkam, ob der Christliche Bürgerhospitalfonds die Anforderungen der geänderten Landesheimbauverordnung stemmen kann. Für den Bürgermeister war schnell klar: "Die Anforderungen des Betreibers, das Pflegeheim baulich zu erweitern und zu sanieren, überforderten die finanziellen Möglichkeiten des Christlichen Bürgerhospitalfonds."

Er weist darauf hin, dass die städtische Stiftung aufgrund ihrer Rechtsform keine Kredite aufnehmen darf. Das ganze Stiftungskapital wäre aufgezehrt worden, und die Stiftung hätte sich jeden Handlungsspielraum genommen. Daher sei die jetzige Lösung ein Gewinn für alle. "Der Betreiber kann das Alten- und Pflegeheim nach Sanierung und Erweiterung wirtschaftlich unterhalten, 70 Mitarbeiter und Pflegende erhalten Planungssicherheit, und die Stadt profitiert insgesamt von zusätzlichen Pflegeplätzen", sagt Schmutz: "Darüber hinaus kann der Christliche Bürgerhospitalfonds seine Strategie neu ausrichten." Insgesamt helfe die Neuausrichtung, die Herausforderungen und den steigenden Bedarf nach mehr Pflegeplätzen zu bedienen. Schmutz sieht Ladenburg zwar gut aufgestellt, aber er schätzt, dass künftig noch mehr Plätze benötigt werden.

Einrichtungsleiterin Reuter sagt, dass die Johanniter rund zehn Millionen Euro investieren werden, um für die Zukunft gut aufgestellt zu sein. Derzeit hat das Johanniter-Haus eine Belegung von 65 Plätzen, davon 14 Plätze in Doppelzimmern. Nach Fertigstellung des Erweiterungsbaus wird die Kapazität auf 86 Einzelzimmerplätze in sieben Wohngruppen erweitert.

Reuter freut sich über das stimmige Konzept: "Der Anbau wird sich in die Umgebung integrieren, als wäre er schon von Anfang an da gewesen", prognostiziert sie. "Zudem freuen wir uns sehr, dass wir ein Wohngruppenkonzept umsetzen können. Dadurch kann das Leben innerhalb des Wohnbereichs in Kleingruppen stattfinden", führt sie aus: "Das schafft die Möglichkeit, völlig andere Aktivitäten anzubieten." So befinde sich zum Beispiel in jeder Wohngruppe eine Küchenzeile, damit die Bewohner an hauswirtschaftlichen Tätigkeiten teilnehmen können.

Reuter erklärt die nächsten Bauschritte. Ein dreigeschossiger Anbau steht zuerst an, im Anschluss daran wird das bestehende Gebäude kernsaniert. Die Hauserweiterung im bisherigen Gartenbereich der Einrichtung soll Ende April stehen und 33 zusätzliche Einzelzimmer haben. Dann werden die ersten Bewohner aus dem Hauptbau dorthin ziehen. Dessen Sanierung steht bis Dezember an und orientiert sich optisch am neuen Anbau. Es entsteht eine Pultausführung mit Ziegeldach. Die Fenster werden vergrößert, die Zimmer heller. Zudem werden der Haupteingangsbereich und der Küchenbereich erneuert. "Das Haus wird dann voraussichtlich im Herbst 2022 fertiggestellt sein", kündigt Reuter an. Sie hofft, dass die Hausbewohner und das Mitarbeiterteam nicht allzu stark von dem aufkommenden Baulärm gestört werden.