Ladenburg. (pol/mün) 45 Kräfte der Feuerwehr waren am Donnerstagnachmittag in Ladenburg im Einsatz, um einen Brand im Dachstuhl einer Doppelhaushälfte zu löschen. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand - die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Gegen 15.30 Uhr war das Feuer in dem Gebäude in der Straße Am Sägewerk gemeldet worden. Gegen 19.30 Uhr konnten die Feuerwehrleute ihre Arbeit einstellen.

Bei dem Feuer entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von etwa 100.000 Euro.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war die Ursache für den Brand ein technischer Defekt einer elektrischen Anlage.

Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die betroffene Straße gesperrt.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Mannheim geführt.