Von Katharina Schröder

Ladenburg/Erfurt. Die Psychologin Cornelia Betsch ist spätestens seit ihrem Auftritt in der Talk-Show Anne Will sehr bekannt. Sie gehört zu der aufwändigen Cosmo-Studie, in der die Bevölkerung regelmäßig zu Wissen, Risikowahrnehmung, Schutzverhalten und Vertrauen in der aktuellen Pandemie-Situation befragt wird. Im Januar hat sie die Kanzlerin in der Ministerpräsidentenkonferenz beraten, und sie hat kürzlich einen Ratgeber übers Impfen veröffentlicht.

In der Cosmo-Studie fragen Betsch und ihre Kollegen regelmäßig 1000 Menschen, wie sie die Pandemie wahrnehmen und sie sich verhalten. Angefangen hat die Studie im Februar 2020. "Eigentlich wollten wir nur fünf Durchgänge machen, inzwischen sind wir bei über 40", sagt Betsch und lacht. Persönlich fasziniere sie dabei die Anpassungsfähigkeit der Menschen und die Solidarität, die man in den vielen Auffangangeboten sehen kann, die entstehen. Inzwischen sei das Vertrauen der Menschen in das Krisenmanagement "stabil niedrig". "Mit dem soften Lockdown und dem Hin und Her ab Februar ging es runter", sagt Betsch. "Das hätte ein Warnsignal für die Politik sein können."

Hintergrund > Cornelia Betsch kommt ursprünglich aus Ladenburg und besucht die Römerstadt, in der ihre Eltern leben, noch immer gern. "Spazieren am Neckar ist immer schön", sagt die 43-Jährige. Als sie zwei Jahre alt war, zog ihre Familie in die Römerstadt. "Ich habe mich in Ladenburg sehr gut aufgehoben gefühlt", sagt sie. Kanutouren mit dem Pfarrer und die Jugendarbeit bei der evangelischen Kirchengemeinde sind ihr gut in Erinnerung. "Ladenburg ist klein, aber was man braucht, ist da." Am Ladenburger Carl-Benz-Gymnasium hat sie 1998 ihr Abitur gemacht, dann ging es zum Psychologiestudium nach Heidelberg. "Ich bin in den Hof der Fakultät gelaufen, und das sah so einladend aus, da wollte ich bleiben", erzählt Betsch. In Heidelberg hat sie auch promoviert und ist in die Forschung gegangen. Schließlich verschlug es sie nach Erfurt. Inzwischen hatte Betsch auch zwei Töchter bekommen. "Und mit den Kindern kam die Impfthematik", erzählt sie. krs

Das Thema Impfen begleitet Betsch aber nicht erst seit Corona. Mit Kollegen forschte sie zunächst aus psychologischer Sicht zu Impfnebenwirkungen. Dazu gehört auch, dass Einzelgeschichten, wie sie zum Beispiel eine Nachbarin erzählt, einen Einfluss auf die Entscheidung über eine Impfung haben können. "Dann wurde ich eingeladen zu einer Konferenz der Impffachwelt in Stockholm", sagt Betsch. Dort hat sie gemerkt, dass ihre Forschung Antworten auf Fragen der Mediziner geben konnte. Anschließend war sie mehrfach in Beratungsgremien bei der Weltgesundheitsorganisation. Das war vor etwa zehn Jahren, damals war Herdenimmunität noch kein Thema, erinnert sich Betsch. "Es hieß, das ist zu kompliziert zu kommunizieren, und da haben wir nein gesagt", erzählt Betsch. Ihre Forschungsgruppe widmete sich Fragen wie: Wie redet man mit Impfkritikern? Was brauchen Menschen, um eine Entscheidung über das Impfen treffen zu können?

Das nächste große Thema war 2015 die Masern-Impfpflicht. "Wir haben uns damit beschäftigt, was eine Impfpflicht bei den Menschen auslöst." Betsch und ihre Kollegen sprachen häufiger mit Journalisten über Impfthemen – und mit Politikern. "Wir haben versucht, der Politik klarzumachen, dass eine Impfpflicht nicht die beste Idee ist", sagt die Professorin für Gesundheitskommunikation. Psychologisch entstehe dabei Ärger. Wenn es für eine bestimmte Impfung eine Pflicht gibt, würden Menschen andere, freiwillige eher auslassen, erklärt sie. Betsch ist wichtig, dass Auswirkungen betrachtet werden, bevor Regeln erlassen werden. Und man müsse an der Kommunikation arbeiten. "Gerade im Bereich Impfen gibt es wahnsinnig viele Falschinformationen", sagt Betsch. In der Corona-Pandemie könnten solche wissenschaftliche Erkenntnisse kaum wichtiger sein. "Aber wir müssen das Wissen, das die Forschung hat, zugänglich machen", betont sie. "Impfen ist eine Frage der Aufklärung", sagt sie. "Wir forschen nicht nur für den Elfenbeinturm."

Auch deswegen steht Betsch in Kontakt mit Medien und entschied sich ebenso, in der Anne-Will-Runde teilzunehmen. "Ich mag so etwas eigentlich nicht so", sagt sie. "Aber ich fühle auch eine Verpflichtung, Wissen zu kommunizieren." Und das nicht nur gegenüber Medien, sondern auch der Politik. "Bei den Ministerpräsidentenkonferenzen im Frühjahr habe ich großen Frust erlebt", erzählt sie. "Es hieß, alle wollen Lockerungen, aber das war einfach nicht so. Da wurde nicht das gesamte Datenpaket angeschaut", sagt Betsch. Ja, die Menschen seien pandemiemüde, aber: "Nur weil ich müde bin, schlafe ich nicht sofort am Steuer ein, da fahre ich vorher auch rechts ran." Man müsse stets die gesamten Daten betrachten, und sich nicht nur einen Aspekt aussuchen. "Für uns Wissenschaftler fühlt sich das manchmal so an, dass die Daten nur da berücksichtigt werden, wo sie gerade passen."

Betsch war im Thüringer Pandemierat, wird von Kabinetten, Ministerpräsidenten oder Fraktionen um Input gebeten. Die Ministerpräsidentenkonferenz im Januar sei "spannend" gewesen. "Ich war beeindruckt von der Vielfalt der Stimmen", sagt Betsch. Und: "Ich fand es sehr beachtlich, dass Angela Merkel es überhaupt geschafft hat, Kompromisse zu erwirken." Die Ministerpräsidentenkonferenz sei nicht das Mittel, das aus der Krise führe. Das war für Betsch schon länger klar.