Ladenburg. (stu) Die rund 400.000 Mitglieder der CDU wollen bei einer Urwahl bis Mitte Dezember ihren neuen Vorsitzenden bestimmen, der dann auf einem Parteitag im Januar von den Delegierten gewählt werden soll. Auch die Ladenburger Christdemokraten sind aufgefordert, sich an der Wahl zu beteiligen.

Für die Mitglieder des CDU-Ortsverbandes steht außerdem am Freitag, 26. November, die Wahl eines neuen Ortsverbandsvorsitzenden an. Der bisherige Vorsitzende, Bastian Schneider, wird nicht mehr für das Amt kandidieren – will aber, wenn es die Mitglieder wünschen, im neuen Vorstandsteam weiterhin als Beisitzer mitarbeiten. Der 31-jährige Schneider, der erst jüngst zum stellvertretenden CDU-Kreisvorsitzenden gewählt wurde, gilt als Hoffnungsträger in der Partei; viele Christdemokraten trauen ihm schon bald eine wichtige Rolle in der CDU zu. Von den Fähigkeiten des Juristen hörte auch der CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet, der nach Informationen der RNZ mit dem Mann aus Baden-Württemberg plante.

Bereits im Frühjahr erhielt der Verwaltungsrichter das Angebot, Büroleiter des Chefs der Staatskanzlei im Düsseldorfer Landtag zu werden. "Ich habe mir einige Tage Bedenkzeit erbeten und schließlich zugesagt", sagte Schneider, dass es für ihn eine große Ehre und eine spannende Herausforderung war, in so jungen Jahren in eine so verantwortungsvolle Position berufen zu werden. Der berufliche Wechsel in die Staatskanzlei war auch der Grund, weshalb Schneider in den letzten Monaten immer seltener in Ladenburg zu sehen war. Den Wahlkampf des CDU-Bundestagskandidaten Alexander Föhr unterstützte er trotzdem, wenn es die Zeit zuließ. Die Aufgaben in Düsseldorf seien "unglaublich lehrreich", erzählt Schneider, der an der Schnittstelle zwischen der politischen Führung um Armin Laschet und danach Hendrik Wüst sowie den Landesministerien sitzt. Als kleines Zahnrädchen an der großen Politik mitzuwirken, das sei schon eine tolle Sache, findet Schneider."Derzeit beschäftigen uns vor allem der Wiederaufbau nach der Hochwasserkatastrophe vom Juli sowie die Corona-Politik, aber daneben läuft natürlich das ,Alltagsgeschäft’ ganz normal weiter", sagte der zuvor in Edingen-Neckarhausen wohnende Staatsbeamte.

Zu den Plänen, dass er unter einem Bundeskanzler Laschet im Kanzleramt eine wichtige Rolle eingenommen hätte, wollte sich Schneider nicht konkret äußern. "In der Politik wird immer viel spekuliert, aber nicht zu allem muss man sich zwingend auch in der Zeitung äußern. Aber es freut mich natürlich, dass mir offenbar in der CDU nicht der Ruf vorauseilt, ein Taugenichts zu sein", meinte Schneider lachend, der rein rechtlich noch Richter des Landes Baden-Württemberg ist und der nach Nordrhein-Westfalen nur "ausgeliehen" wurde. Schneider ist nach vor ein überzeugter Kurpfälzer, der hier sein soziales Umfeld hat. "Das Leihgeschäft" nach Düsseldorf hat er nicht bereut. "Natürlich komme ich wieder zurück. Mit Anfang 30 kann man so ein berufliches Abenteuer einfach mal wagen – später mal, mit Mitte 40 und drei Kindern, geht das ja nicht mehr so ohne Weiteres", sagte Schneider. Wegen der aktuellen beruflichen Situation will er nun den Vorsitz abgeben. "Die vergangenen vier Jahre als Vorsitzender waren eine tolle Zeit mit einer tollen Mannschaft", sagte Schneider. Er wolle weiterhin in der Region Verantwortung übernehmen. Gefragt nach seinen politischen Zukunftsplänen meinte er: "Wenn man wirklich etwas bewegen will, muss man natürlich auch irgendwann bereit sein, selbst Verantwortung zu übernehmen. Bevor man als Politiker große Reden schwingen und die Welt verändern will, sollte man aus meiner Sicht erst einmal im normalen Leben Fuß gefasst haben – da lernt man nämlich eine ganze Menge. Und bis zur Rente ist es bei mir ja noch eine lange Zeit hin. Wer weiß, was sich bis dahin noch alles ergibt."

Die CDU sei in einer schwierigen Phase, ähnlich wie sie die SPD durchmachen musste, sah es Schneider realistisch. Was muss die CDU künftig besser machen?, wollte die RNZ wissen. Schneiders Botschaft ist klar: "Wenn ich einen Handwerker in der Wohnung habe und den frage, welche Sorgen ihn so umtreiben, dann hört man oft ganz andere Dinge als die, die in der politischen Blase in Berlin gerade angesagt sind. Das Gleiche gilt, wenn ich mit Freunden und Bekannten rede. Vielleicht muss die Politik manchmal ein bisschen weniger um sich selbst kreisen und sich stärker um die Dinge kümmern, die die ganz normalen Leute beschäftigen. Das sind nämlich diejenigen, die unser Land am Laufen halten."