Von Silke Beckmann

Ladenburg. Am vergangenen Wochenende ist Ladenburg ein ganzes Stück sauberer geworden. Nachdem die alljährliche Putzaktion "Ladeberg g’hert gekehrt" coronabedingt nicht stattfinden konnte, hatte die BUND-Revit-Gruppe zum alternativen Müllsammeln am Sonntag aufgerufen – eine Einladung zum Reinigen in der eigenen Umgebung, kontaktarm und im Familienkreis sowie mit selbst organisierten Utensilien. Es war bereits die dritte Auflage unter dem Titel "Masken und mehr", nachdem die BUND-Aktiven schon zwei Reinigungseinsätze in Eigenregie gestemmt hatten. Das Ergebnis des öffentlichen Aufrufs konnte sich sehen lassen.

Davon, dass viele Bürger bereits am Vortag fleißig waren, zeugte ein ansehnlicher Haufen Sammelgut, der schon am Sonntagvormittag im überdachten Eingangsbereich des Freibads deponiert worden war und im Laufe des Tages weiter wuchs. Von hier werden ihn die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs abholen, entsorgen und auch weitere genannte Ablagestellen anfahren. BUND-Vorstandsmitglied Peter Petersen sprach als Mitorganisator von einer "guten, schönen und sehr gelungenen Aktion", die vielen bewusst mache, auch ohne bestimmten Anlass einfach mal vor der eigenen Haustür zu kehren.

Er selbst war schon am Samstag gemeinsam mit dem jungen Gambier Badinding Sanneh unterwegs, der vor Jahren nach Deutschland kam und seit einem Jahr in Ladenburg lebt. Er ist bei der AVR beschäftigt und hat sich vor einiger Zeit dem BUND angeschlossen und mehrfach Arbeiten auf der Bachstation unterstützt, wie Petersen erzählt. Auch am Sonntagmorgen war das Duo schon gemeinsam unterwegs, überwiegend an der Neckarwiese, wo es "so sauber war, wie eigentlich noch nie"; vermutlich waren dort also schon andere tätig.

Am Vortag waren sie schwerpunktmäßig auf weggeworfene Masken und Flaschen gestoßen. Auch einige "Kuriositäten" seien ihnen von weiteren Sammlern rückgemeldet worden: BUND-Mitglied Karin Adler etwa, die die Aktion mit ihrem Vorstoß in der Gemeinderatssitzung angeregt hatte, hatte in ihrem Sammelgebiet rund um den Bahnhof eine kleine Porzellandose mit Silberschmuck entdeckt, die nun im städtischen Fundbüro auf ihren Besitzer wartet.

Derweil fuhr auf dem Freibad-Vorplatz ein echter Blickfang vor: Viktor Lehrian und Felix Burmeister waren mit der Ponykutsche unterwegs und hatten unter anderem im Schriesheimer Fußweg reiche Müllbeute gemacht. Damit hätten sie nicht gerechnet, erzählten die beiden 15-jährigen Schüler: Viele Masken, Einweg-Handschuhe, Zigarettenschachteln und "außergewöhnlich viele Glasflaschen" haben sie gesammelt. Viktor übte deutliche Kritik: "Die Leute bringen ihren Müll ja auch mit – ich verstehe einfach nicht, warum sie ihn dann nicht auch wieder nach Hause tragen."

Viele nach oben gereckte Daumen hatten Autofahrer den jungen BUND-Mitgliedern entlang der Straße zwischen Martinskreisel und Autobahnbrücke gezeigt. Warum sie sich überhaupt so engagieren und morgens mit den Vierbeinern Magnum und Filou durch Feld und Flur traben? "Mein Vater hat das die letzten Jahre auch mit der Kutsche bei ‚Ladeberg g’hert gekehrt‘ gemacht", erklärte Viktor seinen Entschluss: "Da kann ich das auch einfach weitermachen."

Recht hatte Peter Petersen mit seiner angesichts der wachsenden Müllmengen geäußerten Vermutung: "Da wird heute noch einiges dazukommen." Ein Ehepaar, das zunächst ums eigene Haus herum im größeren Radius Ordnung geschaffen hatte, hatte eine weitere Tüte auf dem Weg zum Sammelplatz quasi im Vorbeigehen gefüllt: jede Menge Unrat allein auf dem Parkplatzstreifen vor dem Römerstadion. Und äußerte deutlichen Unmut: "Die Stadt könnte mal aktiver werden."

Auch dass die Zahl öffentlicher Mülleimer verringert worden sei, mache sich negativ bemerkbar. Eine weitere Aktionsteilnehmerin regte an, zusätzliche Hundekot-Mülleimer im Umland aufzustellen. Im Bereich hinter dem Gewerbegebiet Hohe Straße vorbei stadtauswärts hätten Privatpersonen bereits Tüten zur Entsorgung der Hinterlassenschaften hingehängt: "Da liegt sehr viel."

Dass auch Jüngere sich mit Begeisterung am Müllsammeln beteiligten, bewiesen Karl und Franz, acht und sieben Jahre alt, die in Begleitung ihrer Mutter die Gymnasiumswiese und den Hirschgraben durchforstet und auf dem Weg zum Freibad auch noch die Augen offen gehalten hatten. Drei volle Tüten waren das Ergebnis, das die beiden stolz am Sammelpunkt ablegten. Insgesamt zieht die BUND-Revit-Gruppe ein positives Resümee hinsichtlich der "Masken und mehr"-Aktionen, nicht nur in puncto Ergebnis, sondern auch in Hinblick auf Aufmerksamkeit und Sensibilisierung der Bevölkerung.