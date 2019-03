Eigentlich verstehen sich der Vereinsvorsitzende des Liederkranzes, Jörg Boguslawski (l.) und Bürgermeister Stefan Schmutz (r.) gut. In der Jahreshauptversammlung des Gesangsvereins kritisierte Boguslawski den Bürgermeister jedoch scharf. Foto: Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg. Vor dem Eigenlob kam Kritik am Bürgermeister. Eigentlich verstehen sich Jörg Boguslawski, Vorsitzender des Liederkranzes, und Stefan Schmutz gut. Dessen Auftreten im Jubiläumsjahr des Vereins fand Boguslawski aber alles andere als angemessen. Das habe schon bei der Auftaktveranstaltung begonnen. Der Umgang mit Festredner Mathias Döpfner, immerhin Präsident der Deutschen Zeitungsverleger und Chef des Springer-Konzerns, habe ihn sehr verärgert. "Kein Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Ladenburg", sagte Boguslawski. Und dann habe Schmutz auch noch kurzfristig abgesagt. "Herr Schmutz interessiert sich für den Liederkranz nicht wirklich."

Auch beim Gedenkgottesdienst für die verstorbenen Mitglieder fehlte der Bürgermeister, ebenso wie die Gemeinderäte. "Beschämend", so Boguslawski. Wenn ein Bürgermeister beim Stadtempfang das nachlassende Engagement im Ehrenamt beklage, müsse er doch selbst mit gutem Beispiel vorangehen. Danach wurde Boguslawski versöhnlicher. Die Unterstützung besonders d des Bauhofs bei der Vorbereitung des Jubiläumsjahres sei sehr gut gewesen. Und auch die Mitglieder des Vereins durften sich durchaus loben. Von der Neujahrsmatinee bis zum eindrucksvollen Gedenk-Gottesdienst in der evangelischen Stadtkirche waren alle Veranstaltungen von hoher Qualität.

Auch finanziell habe sich das Jubiläumsjahr "richtig rentiert": Vereinskassier Lucas Zimmermann freute sich zudem über zahlreiche Spenden. Der Überschuss wird in die Renovierung der sanitären Anlagen im Kaiserkeller investiert. Zimmermann informierte aber auch darüber, dass die Einnahmen die laufenden Kosten nicht decken. Der Vorstand schlug daher vor, die Beiträge der aktiven Mitglieder von 70 auf 90 Euro zu erhöhen. Kinder sollen künftig 70 statt 40 Euro im Jahr bezahlen, denn sie erhalten von der Chorleiterin Sabine Dietenberger eine qualifizierte Stimmausbildung. Der Beitrag für die passiven Mitglieder in Höhe von 35 Euro bleibt unverändert. Mit großer Mehrheit stimmten die Mitglieder dem Antrag zu, sodass in Zukunft rund 3000 Euro mehr auf der Einnahmenseite verbucht werden können.

Der Sprecher des Männerchors, Konrad Roschmann, freute sich über weiteren Zuwachs von Sängern, die das 50. Lebensjahr noch nicht überschritten haben. Derzeit besuchen 25 Sänger die Singstunden, Tendenz steigend. Die Sprecherin des Frauenchors FrauenTerz, Gaby Lux, machte auf das Jubiläumskonzert am 20. Oktober im Glashaus aufmerksam. Mit der Kulturveranstaltung feiern die 50 Mitglieder des Frauenchors das 10-jährige Bestehen. Am Konzert beteiligt ist auch ein Zupforchester aus der Schweiz.

Obwohl der Jugendchor "Between" derzeit pausiert, konnte die Jugendleiterin Jutta Amberger von einer erfolgreichen Nachwuchsarbeit berichten. Der Kinderchor hat 35 Nachwuchssänger, Höhepunkte setzen die jungen Liederkränzler mit der Aufführung von Kinder-Musicals, ein Veranstaltungsformat, in dem alle mit Feuereifer dabei sind.

Vor den Neuwahlen informierte Vorsitzender Boguslawski, dass die Rockbierprobe - federführend organisiert vom Vizedirigent Andreas Lange - im Jubiläumsjahr so gut angekommen sei, dass sie nun dauerhaft im Vereinskalender steht. Die Veranstaltung soll am 16. November im Kaiserkeller stattfinden. Mit einem neuen Konzept wird künftig auch die "Ladeberger Fastnacht" gefeiert. Problemlos wurden zum Abschluss die Wahlen über die Bühne gebracht. Markus Hautzinger bleibt Schriftführer und Lucas Zimmermann wird weitere zwei Jahre die Kasse führen. Als Jugendleiterin wurde Jutta Amberger bestätigt. Die Liederkranzkasse wird weiterhin von Franz Josef Kasper und Timo Rühling geprüft.

Welche Veränderungen in zwei Jahren auf den Liederkranz zukommen werden, ist derzeit noch offen. Es könne durchaus sein, sagte Boguslawski, dass er dann nicht mehr für das Amt des Vorsitzenden zur Verfügung stehe. Seine Entscheidung sei aber noch nicht in Stein gemeißelt.

Info: Für den Kinderchor bietet der Liederkranz ab sofort Schnupperstunden an. Anfragen unter Telefon 01 76 / 23 56 00 36.