Von Katharina Schröder

Ladenburg. Da staunten die Mitarbeiter der Ladenburger Autowerkstatt "Hobbywerkstatt" nicht schlecht: Im Auto eines Kunden hatte sich eine Schlange versteckt. Eigentlich war das Fahrzeug für einen Reifenwechsel und Inspektion dort, als sich das Reptil am Hinterreifen zeigte. "Wir haben die Feuerwehr gerufen", erzählt Inhaber Herr Aykac auf Anfrage der RNZ. "Man ist da schon vorsichtig, sowas hat man ja nicht alle Tage."

Die Feuerwehr wiederum hat die Berufstierrettung alarmiert. "Wir waren nur mit einer Einsatzkraft vor Ort, eigentlich hat die Tierrettung alles gemacht", erzählt Kommandant Harald Lange.

Aber wie kam das Reptil in die Werkstatt? "Das Auto hatte wohl eine Panne und wurde dann am Feldrand abgestellt", sagt Michael Sehr von der Berufstierrettung Rhein-Neckar. "Wohl ein bisschen länger, vermute ich." Die Mitarbeiter der Werkstatt hatten das Auto schon auf der Hebebühne, als die Schlange sich zeigte. "Sie fühlte sich wahrscheinlich unwohl, weil das Auto bewegt wurde, und wollte – als es wieder stand – so schnell wie möglich raus", erklärt der Tierretter das Verhalten der Schlange. Beim Anblick des großen Aufgebots an Menschen in der Werkstatt, habe sie es sich wohl anders überlegt und sich schnell wieder im Auto versteckt. Für Sehr ein typisches Verhalten. "Da waren einfach zu viele Feinde."

Als Feuerwehr und Tierrettung eintrafen, galt es also erst einmal, das Reptil wieder zu finden. Und das war gar nicht so einfach. "Wir haben versucht, die Schlange aus dem Auto zu locken", sagt Sehr. Wie lockt man eine Schlange? "Zuerst haben wir ein bisschen geklopft, Schlangen mögen keine Vibrationen", erklärt der Fachmann. "Als das nicht erfolgreich war, haben wir es mit Wasser und dann mit Druckluft probiert, aber auch das hat nicht geklappt." Da half nur eins: "Wir haben den Unterbodenschutz, beide Hinterreifen und Teile der Stoßstange hinten abgebaut", erzählt Aykac. Das kostete die Werkstatt knapp zwei Stunden.

Foto: Hobbywerkstatt

Gefunden hat Sehr das Tier letztendlich im Radkasten. "Das war eine blinde Fahrt ins nirgendwo", meint der Tierretter und er muss lachen. "Wir wurden gerufen wegen einer Schlange von 1,20 Meter bis 1,50 Meter Länge", erzählt er. "Wie kann man sich so verschätzen?" Denn das Tier war nur etwa 30 bis 40 Zentimeter lang und "völlig ungefährlich". Bei dem Reptil handelte es sich um eine Äskulapnatter, eine heimische Schlangenart. Sehr nahm sie mit und ließ sie am Feldrand in ihrem natürlichen Habitat wieder frei.

Ein bisschen ärgern ihn solche Einsätze. "Die Leute wissen gar nicht mehr, was für Tiere bei uns heimisch sind", sagt er. "Deswegen müssen wir ständig zu Ringelnattern und Ähnlichem ausrücken." Für "wirkliche Einsätze" bleibe dann weniger Zeit. "Dadurch, dass es keine Schlange auf der Neckarwiese war, sondern sie mit dem Fahrzeug vom Kunden kam, waren wir eben vorsichtig", sagt Aykac. Angst hätten seine Mitarbeiter aber nicht gehabt. "Wir sind schon mutig, sonst hätten wir das Auto ja nicht auseinandergebaut", erzählt er schmunzelnd.

Der Kunde war die ganze Zeit dabei. "Den mussten wir erst einmal beruhigen", erzählt Aykac. "Er hatte wohl eine kleine Phobie und wollte auch nicht mehr ins Auto steigen, bis das Tier weg ist." Man habe ihn dann erst einmal mit einem Kaffee versorgt. Bezahlt habe er am Ende nur den Reifenwechsel und die Inspektion. "Wir haben keine Extrakosten für die Schlange und den Aus- und Einbau genommen", sagt der Werkstattinhaber. Für Aykac waren es letztlich "schöne Überstunden mit einem Happy End".