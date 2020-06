Von Axel Sturm und Katharina Schröder

Ladenburg. "Fies", "unverschämt" und "gemein" waren nur einige Begriffe, die bei der RNZ eintrafen. Grund für den Aufruhr ist ein mobiler Blitzer, den die Verkehrsbehörde des Rhein-Neckar-Kreises kürzlich in der Wallstadter Straße aufgestellt hat.

Beliebte Plätze für die Radarfallen in der Römerstadt sind Ortskundigen meist bekannt. So gibt es in der Ilvesheimer Straße, der Schwarzkreuz- und Luisenstraße, aber auch in der Trajanstraße sowie in Dr. Benzstraße gerne mal ein teures Foto. Die Geschwindigkeitsbeschränkungen dort sind seit Jahren bekannt, hier gibt es also wenig Grund zur Verwunderung, wenn es bei Schnellfahrern blitzt.

Anwohner wollen Lärmschutz

Anders ist es in der Wallstadter Straße. Hier galt bis vor wenigen Tagen noch Tempo 50 und nur zwischen 22 und 6 Uhr Tempo 30, um die Anwohner vor Lärmbelästigung zu schützen. Diese Maßnahme zeigte jedoch keine große Wirkung. "Ich stehe nachts kerzengerade im Bett, wenn die ihre Motoren aufheulen lassen", informierte jüngst ein Anwohner der Wallstadter Straße die RNZ. Er bemängelte ebenso die hohen Geschwindigkeiten, mit denen über den Carl-Benz-Platz mit den zwei "Zebrastreifen" gefahren werde.

Auch die Stadtverwaltung befasste sich schon seit Längerem mit dem Problem und suchte eine Lösung. Bürgermeister Stefan Schmutz teilte auf Anfrage der RNZ mit, dass der Gemeinderat im Zuge der Fortschreibung des Lärmaktionsplans im vergangenen Jahr dem Verwaltungsvorschlag zugestimmt hatte, soweit möglich Anwohner vor Verkehrslärm zu schützen. "Durch das Absenken der Schwellenwerte auf EU-Ebene wurde eine verkehrsrechtliche Grundlage geschaffen", sagte Schmutz der RNZ. Die Geschwindigkeit im bebauten Bereich entlang der Wallstadter Straße nicht nur nachts, sondern auch tagsüber zu senken, war das Ziel der Verwaltung.

Der Rhein-Neckar-Kreis als zuständige Straßenverkehrsbehörde hat das Anliegen der Stadt geprüft und diesem stattgegeben. Die Umsetzung und Beschilderung der dauerhaften Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 30 erfolgte kürzlich.

"Eine Rücksprache mit der Stadt Ladenburg gab es leider nicht", bedauerte der Bürgermeister. Über die Veränderung hätte er gern im Vorfeld informiert. Dieser Darstellung widerspricht eine Sprecherin des Rhein-Neckar-Kreises. "Die verkehrsrechtliche Anordnung unseres zuständigen Amtes und die Info zur Aufstellung der Tempo-30-Schilder hat die Umwelt- und Klimaschutzbeauftragte der Stadt erhalten", sagte die Behördensprecherin auf Anfrage dieser Zeitung.

Das Besondere in der Wallstadter Straße ist, dass lediglich die Hinweisschilder zur Nachtregelung entfernt wurden. Das haben viele Autofahrer wohl übersehen, darunter auch Siegried K. Das Tempo-30-Schild habe sie zwar wahrgenommen, dass das Zusatzschild abmontiert wurde aber nicht. "Ich fahre außerdem mit Navi, und für die Wallstadter Straße ist noch Tempo 50 einprogrammiert", meinte die Frau, die am Mittwoch-Nachmittag – wie zahlreiche andere Verkehrsteilnehmer – geblitzt wurde. So kurz nach der Veränderung zu blitzen, sei schon ein starkes Stück, sie hätte sich vorab Infos über die neue Geschwindigkeitsbegrenzung gewünscht.

Auch Schmutz zeigte sich überrascht über die rasche Aufstellung eines Überwachungsgeräts. "Hier hätten wir uns eine bessere Kommunikation vonseiten des Kreises gewünscht, um auch die Bevölkerung zu informieren und Überraschungseffekte zu vermeiden", sagte der Bürgermeister.

Kreis widerspricht Schmutz

Aber auch hier widerspricht der Rhein-Neckar-Kreis. "Die Aufstellung der semi-mobilen Messstation, die zurzeit in der Wallstadter Straße steht, erfolgte in Abstimmung mit einem Sachbearbeiter des Fachbereichs Technische Verwaltung der Stadt Ladenburg", erklärte die Pressesprecherin. Für eine Stellungnahme zu den beiden Aussagen des Rhein-Neckar-Kreises war die Stadtverwaltung am Freitagmittag nicht mehr zu erreichen.

Dem Grunde nach begrüße die Stadt jedoch die Umsetzung der Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 und auch die Geschwindigkeitskontrolle, sagte Schmutz im Vorfeld. Denn in der Vergangenheit habe es erhebliche Beschwerden, insbesondere von Anwohnern und bezogen auf Geschwindigkeitsüberschreitungen, gegeben. Auch Sicherheitsbedenken vor allem für Kinder bezüglich der Straßenquerung erreichten die Verwaltung demnach mehrfach.