Ladenburg. (pol/pr/mare) Ein schwerer Unfall hat sich in der Nacht auf Montag um kurz vor 3.30 Uhr auf der Landesstraße L536 bei Ladenburg ereignet. Das teilt die Polizei mit,

Der Fahrer eines Ford Fiesta ist auf der Fahrt in Richtung Mannheim zwischen Ladenburg-Ost und Ladenburg-West nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit voller Wucht gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Nach der notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Mann mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden. Die L536 war zwischen Ladenburg-Ost und Ladenburg-West gesperrt. Zur Unfallaufnahme wurde ein Sachverständiger eingeschaltet.