Der Laden in der Kirchenstraße soll weiterhin gewerblich genutzt werden, die Ausstellungsscheune in der Metzgergasse soll nun umgebaut werden. Foto: Sturm

Ladenburg. (stu) Seit rund 14 Monaten steht das einstige Vorzeigegeschäft "Kristallfluss" in der Kirchenstraße nun schon leer. Der Geschenkwaren-Laden der Unternehmerfamilie Röser war ein Anziehungspunkt für Kunden aus der gesamten Region und hat die Altstadt belebt.

Die Schließung des Geschäfts und der Umzug des Unternehmens nach Mannheim-Neuostheim war für den Einkaufsstandort Ladenburg ein herber Verlust. Seit einem Jahr versucht ein Mannheimer Immobilienunternehmen nun schon einen Nachmieter zu finden. Allerdings vergebens.

Eigentümer des Ladenkomplexes, der von der Kirchenstraße zugänglich ist, ist weiterhin Familie Röser. Sie hatte in den vergangenen Jahren viel investiert. In das Ladenkonzept wurde eine alte Scheune integriert, die in der Metzgergasse steht. Er erfolgte ein Durchbruch, so dass eine zusätzliche Geschäftseinheit entstand. Das Erdgeschoss und die Galerie der Scheune wurden zum Beispiel für die Weihnachtsausstellungen als Verkaufs- und Ausstellungsraum genutzt.

Weil es offensichtlich nicht möglich war, das gesamte Ladenareal erneut zu vermieten, wurde nun eine Teillösung entwickelt. Die Bauvoranfrage behandelte der Technische Ausschuss in seiner Sitzung am Mittwoch, die vom Zweiten Bürgermeister-Stellvertreter Bernd Garbaczok geleitet wurde. Bürgermeister Stefan Schmutz ist nach der Geburt seines Sohnes nur zeitweise im Dienst.

Das neue Konzept sieht vor, dass der Ladenbereich der Kirchenstraße weiterhin als Geschäft genutzt wird. Der Durchbruch zur Scheune soll hingegen wieder verschlossen werden. Dort sollen dann zwei Wohnungen entstehen. Um das Dachgeschoss der beiden Wohnungen zu belichten, sollen zwei Dachgauben eingebaut werden.

Weil in der Altstadt an dieser Stelle keine zusätzlichen Stellplätze geschaffen werden können, läuft in dieser Hinsicht alles auf eine Befreiung hinaus, berichtete Stadtbaumeister André Rehmsmeier. Dies sah SPD-Fraktionssprecher Steffen Salinger anders. Er regte an, darüber nachzudenken, ob im Erdgeschoss nicht ein Parkplatz integriert werden könne. Es falle dadurch zwar Wohnraum weg, aber es könne auch nicht sein, dass die Parkraumfrage nicht gelöst werde, so Salinger.

Stadtbaumeister Rehmsmeier informierte, dass die Trägerdecke zum Keller für einen Parkplatz nicht geeignet sei und wies auf statische Probleme hin. Unter dem Erdgeschoss befinden sich ein mächtiges historisches Kellergewölbe, das nach Auffassung des Stadtbildpflegers Egon Lackner geschützt werden müsse. Er lehnte den Vorschlag von Salinger deshalb ab.

Nach der Zustimmung der Ausschuss-Mehrheit müssen nun die Planungen für die Umbauarbeiten in einer der nächsten Sitzungen behandelt werden.