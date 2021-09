Von Axel Sturm

Ladenburg. Zwei Jahre in Folge müssen die Ladenburger schon verkraften, dass das beliebte Altstadtfest aufgrund der Pandemie ausfällt. Für die Vereine ist das nicht nur schade, sondern auch finanziell eine große Belastung. Im vergangenen Jahr unterstützte die Stadt sie deswegen mit der Altstadtfest-Rettungsbox. Die gibt es 2020 zwar nicht, aber bei einem Pressetermin am gestrigen Mittwoch stellte die Verwaltung eine andere Unterstützungsmaßnahme vor.

In diesem Jahr sollen T-Shirts und Kapuzenpullis den Vereinen unter die Arme greifen. Die Ladenburger Vereine nehmen ab sofort die Bestellungen für die Oberteile auf. Die weißen T-Shirts kosten mit dem dezent gestalteten "L-Logo #Danke" 19,50 Euro. Die Kapuzenpullis in Dunkelblau sind für 49,50 Euro käuflich zu erwerben. Die Vereine bekommen von der Stadt einen Sonderpreis, der 70 Prozent unter dem Verkaufspreis liegt.

"Wenn ein Verein viele T-Shirts und Pullis verkauft, dann kann er auch einen schönen Gewinn erwirtschaften", sagte Bürgermeister Stefan Schmutz. Bis zum 10. Oktober können Interessierte die Bestellungen bei den Vereinen aufgeben. Nach Eintreffen der Ware können die Vereine die Oberteile verkaufen. Bezahlen müssen die Unterstützer an der Ausgabestelle der Vereine.

Die neue Marketingbeauftragte der Stadt, Petra Liebig, die die Aktion ins Leben gerufen hatte, ist davon überzeugt, dass die Vereine die Gewinner sein werden. Für die "fleißigen Vereine", die viele Bestellungen aufgeben, wird die Stadt noch einen "Fleißbonus" ausschütten. Für 50 Bestellungen gibt es einen Bonus von 500 Euro, für 100 einen von 750 Euro, und wer 1000 und mehr Oberteile ordert, bekommt eine städtische Förderung von 1000 Euro.

Bürgermeister Schmutz erläuterte, dass die Stadt die Vereine mit einem Förderbetrag von insgesamt 35.000 Euro unterstützen wird. Im vergangenen Jahr wurde die Aktion Rettungsbox mit einem ähnlich hohen Betrag gefördert.

Auch Schmutz hätte am liebsten schon in diesem Jahr wieder ein echtes Altstadtfest gefeiert. Die Corona-Auflagen des Landes hätten diesen Wunsch aber platzen lassen, und so habe der Gemeinderat mit großer Mehrheit beschlossen, dass auch 2021 das Altstadtfest ausfallen muss. Nachbarkommunen wie Edingen-Neckarhausen und Schriesheim haben zwar kleinere Ersatz-Feste zugelassen, aber das Altstadtfest sei eben doch eine andere Nummer, meinte Schmutz. Über eine Alternative habe man auch in der Römerstadt nachgedacht, zum Beispiel über ein Bürgerfest auf der Festwiese. "Das Kosten-Nutzen-Verhältnis war aber unausgewogen", sagte Schmutz. Daher habe der Gemeinderat sich dagegen entschieden. Feiern im privaten Rahmen am kommenden Altstadtfestwochenende seien aber erlaubt, ermunterte Schmutz die Altstadtfestfans.

Die beiden anwesenden Vereinsvertreter, Petra Klodt von der Ladenburger Sportvereinigung (LSV) und Jan Gerstenberger von den Romans, waren grundsätzlich zufrieden damit, dass die Stadt den Vereinen auch in diesem Jahr behilflich ist. "Die Idee finde ich gut. Sie ist eine gute Möglichkeit, die Altstadtfestausfälle abzufedern", sagte der Sprecher der Baseballer.

Klodt war nicht ganz glücklich. "Ich hätte mir eine Aktion gewünscht, mit der die Verbundenheit und der Zusammenhalt stärker angesprochen werden. Bei der Rettungsbox-Aktion im letzten Jahr war dies der Fall." Ihr ist bewusst, dass die Abwicklung der Aktion "Rettungs-T-Shirt" mit einem hohen Arbeitseinsatz für die Vereine verbunden sein wird. "Trotzdem sehe ich die Aktion positiv", sagte Klodt. Jetzt hofft sie, dass ab sofort viele Bestellungen der T-Shirts und Pullis bei der LSV eingehen.