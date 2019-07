Ladenburg. (stu) "Bada Bing" heißt der Buzzer, der zum Stückpreis von knapp 13 Euro im Internet zu haben ist. Der IT-Verantwortliche im Ladenburger Rathaus, Maximilian Bauer, hat ihn gekauft, um ihn nutzen zu können, wenn etwas Besonderes in der Stadt gestartet wird. Erstmals kam der Buzzer am Mittwoch zum Einsatz, als Bürgermeister Stefan Schmutz die offizielle Freigabe für kostenloses Internet auf elf Ladenburger Plätzen erteilte.

E-Mails abrufen, Wetteraussichten prüfen, die nächste Zugverbindung suchen oder ein Foto von Ladenburg in den Sozialen Medien teilen - all das können Bürger und Touristen ab sofort an vielen Stellen machen, ohne dabei ihr Datenvolumen antasten zu müssen.

Möglich wurde der Service durch das EU-Förderprogramm "WiFi4EU", über das die Stadt 15.000 Euro erhalten hat. Die Anträge für das Förderprogramm wurden von Bauer rasch bearbeitet, und Ladenburg kam als eine von wenigen Kommunen im Rhein-Neckar-Kreis gleich bei der ersten Förderrunde zum Zuge. Europaweit hatten sich 13.000 Kommunen darum beworben. In die Installation der W-Lan-Hotspots wurden noch einmal 15.000 Euro aus städtischen Mitteln investiert, die der Gemeinderat freigegeben hatte. Die jährlichen Betriebskosten für die Serviceleistung betragen rund 8000 Euro. In das Projekt wurde auch der Jugendgemeinderat einbezogen, dessen Mitglieder den Service auf Benutzerfreundlichkeit testeten. "Das ist ein klasse Angebot, der Internetzugang ist schnell, das System ist einfach zu bedienen. Ich kann nur sagen, alles ist sehr praktisch", meinte Jugendgemeinderätin Leonie Neu. Bürgermeister Schmutz war es wichtig, dass die beliebtesten Plätze der Jugend mit einem Hotspot ausgestattet werden. Umgesetzt wurde das Projekt mit der EnBW Energie Baden-Württemberg, die den Förderbescheid aus Ladenburg erhalten wird. Die EU-Fördergelder werden nämlich nicht direkt an die Kommunen ausgezahlt, sondern an die Kooperationspartner.

Um den kostenlosen Internetzugang nutzen zu können, genügt die Bestätigung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen nach dem Einwählen in das Netzwerk "WiFi4EU". An folgenden Stellen gibt es freies Internet:

> Bahnhofsvorplatz

> Rund um den Spielplatz an der Blei

> Sitzungszimmer des Rathauses

> Domhofsaal und Domhofplatz

> Marktplatz

> Festwiese

> Große Teile der Neckarwiese

> Freibad im erweiterten Kioskbereich

> Römerstadion im Bereich des Kunstrasenplatzes, des Rasenplatzes und des Baseballplatzes Skatepark.