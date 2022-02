Ladenburg. (skb) "Die drei ???" haben Fans in allen Altersklassen. Seit über fünf Jahrzehnten ermitteln Justus, Peter und Bob in Rocky Beach und lösen knifflige Fälle. Zur Kultreihe gibt es etliche Romane und Hörspiele, Text- und Comic-Formate speziell für "Kids", seit einigen Jahren auch Graphic Novels. Und die wiederum sind untrennbar mit dem Namen Christopher Tauber verbunden. Nun war der Autor und Zeichner auf Einladung der Stadtbibliothek im Domhof zu Gast und präsentierte den im September erschienenen Band "Die drei ??? – Der Goldene Salamander".

Die Resonanz war groß, die Veranstaltung mit 60 Plätzen schnell ausverkauft: Viele Familien nutzten die Gelegenheit, endlich wieder eine Lesung "in Präsenz" zu erleben. Das ging auch Petra Göhring nicht anders, die die Bibliothek seit nahezu zwei Jahren leitet und seitdem mit Corona-bedingten Einschränkungen jongliert. "Ich war seit zwei Jahren nicht mehr unterwegs", freute sich auch Tauber, der den "Salamander"-Fall gemeinsam mit seinem Kollegen Calle Claus geschrieben hat. Aber: "Gezeichnet hab ich’s allein." Und er schickte voraus: "Die Geschichte wird irgendwann, wenn’s superspannend wird, mittendrin aufhören."

Und damit wurde es dunkel im Saal, Fokus auf die Leinwand, auf der hintereinander Bild für Bild erschien, mit zunächst leeren Sprechblasen, die sich mit Text füllten, sobald Tauber die Passagen in jeweils unterschiedlichen, den Charakteren angepassten Stimmlagen vorlas. Eine actionreiche Geschichte, in der Wrestlingkämpfe stattfinden, aber dem Star des Rings offenbar ein Bankraub in die Schuhe geschoben werden soll. Gustavo, der catchende Safeknacker? Die drei Detektive nehmen die Ermittlungen auf und fragen sich, welche Rolle wohl ihr ungeliebter alter Bekannter Skinny Norris spielt?

Vertraute Figuren und Schauplätze, und doch geht die Detektivarbeit mit der Zeit. Längst ist das Trio nicht mehr aufs Telefon in der alten Zentrale angewiesen, sondern in technischer Hinsicht up to date.

Mucksmäuschenstill war es während der Lesung. Umso lebhafter gestaltete sich die anschließende Fragerunde, in der das Publikum erfuhr, wie vielseitig Christopher Tauber tätig ist. Unter anderem leitet er mit seinem Freund Stefan Dinter den Zwerchfell Verlag. In Zusammenarbeit mit dem Jungen Museum Frankfurt zeichnet Tauber eine Comicreihe um Frankfurter Stadt- und Zeitgeschichte und gibt sie mit seinem Verlag heraus: "Am liebsten erzähle ich mit Comics Geschichten."

Zu den Graphic Novels um "Die drei ???" kam er, nachdem der Kosmos-Verlag nach erfolgreichen Kids-Comics ein Format für ältere Zielgruppen plante und sich für Tauber als Zeichner entschied. Rund ein Jahr brauche es von der ersten Idee bis zur Fertigstellung, die Hälfte der Zeit nehme allein das Zeichnen am Computer in Anspruch. Und da gebe es immer wieder Phasen, in denen an den Wochenenden durchgearbeitet werde. Amüsiert reagierte Tauber auf die Frage, ob er schon mal beim Arbeiten eingeschlafen sei. Er versicherte, dass er in der Regel rechtzeitig die Kurve kriege. Als Lieblingsfälle in der Ermittlerkarriere des kalifornischen Trios nannte er "Feuerteufel" und den "Poltergeist".

"Lohnt es sich denn mit dem Geldverdienen", wollte ein junger Zuschauer wissen. "Das frage ich mich auch manchmal", lachte Tauber, versicherte aber: "Es lohnt sich. Ich mache es gern, und es macht mir Spaß. Dadurch habe ich ein schönes Leben." Und an diesem Abend vermutlich einige begeisterte Leser dazu gewonnen.

Wer wissen möchte, wie sich das Rätsel um den goldenen Salamander aufklärt, wird in der Stadtbibliothek fündig. Im März erscheint zudem der Band "Die drei ??? und das Gespensterschloss". Aktuell arbeitet Christopher Tauber an der fünften Graphic Novel der Serie und verspricht: "Die wird gruselig."