Von Axel Sturm

Ladenburg. In der Jahreshauptversammlung des Ortsausschusses für Leibesübungen (OAL) gab es vom Vorsitzenden Mark Völkel nicht viel über die Arbeit des Interessenverbands der Ladenburger Sportvereine zu berichten. Wegen der Pandemie fanden keine Veranstaltungen statt, die Aktivitäten der 19 Mitgliedsvereine waren eher begrenzt.

Trotzdem waren die Vereinsvertreter gespannt, denn Bürgermeister Stefan Schmutz gab in der Sitzung im Domhofsaal die neusten Informationen zum Bau der Dreifeld-Sporthalle im Römerstadion bekannt. Die Botschaften waren für die meisten Vereine von erfreulicher Natur, zumal der ambitionierte Zeitplan trotz Corona nicht gefährdet ist. Die Verwaltung ist fast täglich im Austausch mit dem Darmstädter Büro Gruninger, deren Mitarbeiter die europaweite Ausschreibung vorbereitet haben.

Schon im Vorfeld wurde vermutet, dass sich für den Bau der Halle in Ladenburg wohl um die 100 Bewerber interessieren könnten. Und diese hohe Zahl an Bewerbern sei fast erreicht worden, sagte Bürgermeister Schmutz in der OAL-Sitzung. 90 Architekten haben sich am Ausschreibungsverfahren beteiligt. Aus Zeit- und Kostengründen wurden allerdings nicht alle 90 Ideen geprüft. Im Losverfahren wurden 30 Bewerbungen berücksichtig. 14 Bewerber haben sich letztendlich für die Endrunde qualifiziert. Diese haben nun die Möglichkeit, am 15. Juni ihre Konzepte und das dazugehörende Modell bei einem Wettbewerb der Jury vorzustellen. Die Stadt Ladenburg wird von Bürgermeister Stefan Schmutz und Stadtbaumeister André Rehmsmeier vertreten, aber auch OAL-Vorsitzender Marc Völkel wird als sachkundiger Berater am Entscheidungsprozess teilnehmen. Die Jury schlägt dem Gemeinderat dann das Projekt vor, das am besten zu Ladenburg und den formulierten Anforderungen passt. Bindend sei der Jury-Vorschlag allerdings nicht, sagte Schmutz. Der Bürgermeister betonte, dass das Thema Nachhaltigkeit eine besondere Rolle einnehmen werde. Auch wurden schon einige Eckpunkte bestimmt, die die Architekten berücksichtigen müssen. Schmutz wünscht sich, dass der Hallenbau für 6,2 Millionen Euro realisiert werden kann. Mehr als sieben Millionen Euro darf die Halle nicht kosten, stellte der Bürgermeister klar.

Schmutz positionierte sich auch, was die Nutzung der Räumlichkeiten betrifft. Klar sei, dass die Halle für die hallensporttreibenden Vereine und für den Schulsport gebaut wird. Die Kapazitäten der Lobdengauhalle sind mittlerweile an die Grenze gekommen, und weil Ladenburg in den nächsten drei Jahren auf 15.000 Einwohnern anwachsen wird, muss gehandelt werden. Im Vorfeld des Hallenneubaus meldeten sich auch schon einige Vereine zu Wort. Der ASV Ladenburg wünschte sich für seine Gewichtheber-Abteilung einen eigenen Kraftraum, der nur vom ASV genutzt werden darf. Solchen und ähnlichen Forderungen erteilte Schmutz jetzt eine klare Absage. In der neuen Halle werde es zwar zwei Räume mit je 100 Quadratmetern geben, deren Nutzung aber noch nicht festgeschrieben ist. Es könnte sich hierbei um einen Gymnastik-, aber auch um einen Kraftraum handeln, spekulierten in der Sitzung Vereinsvertreter.

Daran beteiligte sich Schmutz nicht. "Fakt ist, die Räume werden allen Vereinen zur Verfügung stehen", sagte Schmutz. Die Nutzung sei aber noch offen. Der ehemalige ASV-Vorsitzende und stellvertretende OAL-Vorsitzende Fritz Lackner wollte die einstige Forderung, dass nur der ASV den Kraftraum nutzen darf, im RNZ-Gespräch nicht erneuern. Auch der Kraftraum in der Lobdengauhalle würde schon von mehreren Vereinen genutzt. "Ich denke, wir finden da eine gute Lösung", meinte Lackner, dem es wichtig ist, dass die ASV-Gewichtheber auch in der neuen Halle eine Trainingsmöglichkeit erhalten. Die ASV-Abteilung fühlt sich zwar in der Lobdengauhalle wohl, aber nach dem Hallenneubau steht die Renovierung der Lobdengauhalle an, und dann steht der dortige Kraftraum für rund zwei Jahre nicht zur Verfügung.

Für den Bürgermeister stehen Detailfragen noch nicht im Fokus. Er stellte lieber die Rahmenbedingungen vor. Die Halle wird für 300 Personen ausgelegt. Auf der Tribüne sollen 200 Personen Platz finden. Schmutz hat als Vorgabe eine Klapp-Tribüne gemacht. Diese könnte relativ einfach auf- und abgebaut werden, wodurch man in der Hallennutzung noch flexibler ist. Barrierefrei sind solche Tribünen aber nicht. Die Barrierefreiheit wird durch ebenerdige Flächen, die für Rollstuhlnutzer reserviert sind, aber erreicht.

Auch bei der Bauzeit sind – trotz Corona – keine Verzögerungen zu befürchten. Die Bagger werden wohl schon Anfang 2022 mit den Erdarbeiten beginnen. Da die Halle kein Kellergeschoss haben wird, sind tiefere Eingriffe in das Erdreich und damit verbundene Bauverzögerungen bei archäologischen Funden, nicht zu erwarten. Schmutz ist zuversichtlich, dass der Bauantrag für die Halle noch im Herbst 2021 gestellt werden kann: "Die Verwaltung hat ihre Hausaufgaben gemacht." Er kündigte an, dass nach dem Hallenneubau umgehend die Renovierung der Lobdengau-Halle in Angriff genommen werden müsse.