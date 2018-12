Heddesheim. (pol/rl) Am Mittwochnachmittag gegen 14.15 Uhr war ein 67-jähriger Opel-Fahrer aus Heddesheim auf der Landesstraße L631 in Richtung Viernheim unterwegs. Mit im Wagen saßen eine 69-jährige Frau und ein 88-jähriger Mann.

Kurz nach der Einmündung zum Golfclub Heddesheim kam dem Opel in der Linkskurve ein weißes Fahrzeug auf seiner Fahrspur entgegen. Der 67-Jährige wich auf den Grünstreifen aus. Dabei kam der Opel ins Schleudern, von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der weiße Wagen fuhr weiter.

Der Fahrer und seine beiden Mitfahrer wurden leicht verletzt und kamen mit Rettungsfahrzeugen in ein Krankenhaus, dass sie noch am selben Tag wieder verlassen konnten. Am Opel entstand 6000 Euro Sachschaden.

Zeugen wenden sich an den Verkehrsunfallaufnahmedienst Mannheim unter der 0621/174-4045.