Weinheim. (RNZ) Die "Fête de la musique" am 10. Juli ist ausverkauft – die Tickets für die Kultursommer-Veranstaltung gingen weg wie warme Croissants. Noch einige Karten gibt es allerdings für eine sehr ähnlich ausgerichtete Veranstaltung im Schlosshof einen Samstag früher, am 3. Juli: Die erstmals ins Programm genommene "Weinheimer Music Lounge", unter anderem mit Musikern wie der Band "Crossing Abbey Road", die Klassiker der Beatles wie "Strawberry Fields Forever", "Hello Goodbye", "A Hard Day’s Night" und andere Songs auf die Bühne bringen: Verjazzt, verswingt, frivol, mystisch und fantastisch.

Der Auftritt ist ein Trio-Projekt des Saxofonisten und Saxofonlehrers Nicolai Pfisterer mit Gitarrist Marcus Armani und Wolfgang Disch am Schlagzeug. Die Musiker aus der Mannheimer und Heidelberger Jazzszene haben ihre "Best of"-Beatles-Kompositionen ausgewählt und ein Programm entwickelt. "Crossing Abbey Road" steht im Mittelpunkt dieses Abends, der von 18 Uhr an startet. Der Eintritt beträgt zwölf Euro für das ganze Programm. Es gibt ein Catering mit Weinen des Weingutes Schröder, Woinemer Bier und alpenländischen Schmankerln von "Genuss-mal-Zeit".

Den Anfang macht Gitarrist Andy Botz, ein gern gesehener "Special Guest" bei den Wachenburg-Sessions und mit seinem Gitarrensound der "Opener". Er tritt mit Sängerin Kathrin Presser auf. Die Stimmpädagogin und Chorleiterin aus der Pfalz ist zum ersten Mal in Weinheim dabei.

Dann gibt es ein Wiedersehen mit "Dr. Wisebrod and the Swing Boppers", schon im zurückliegenden Jahr trat die Band beim Kultursommer auf. Mittlerweile ist sie kein Geheimtipp mehr. Die Musiker Wolfgang Mothes (Piano, Vocals), Bent Pollak (Drums, Backing-Vocals) und Reginald Blümmel (Kontrabass, Backing-Vocals) haben es sich zum Ziel gesetzt, eine Gratwanderung zwischen Swing, Rock’n Roll, Rhytm’n Blues und Jazz in eigenem Stil zu begehen. "Dr. Wisebrod" will so die enge Verwandtschaft dieser Stilrichtungen verdeutlichen – daher tauchen Klassiker von Gene Vincent und Eddie Cochran ebenso auf wie Titel von Nat King Cole oder Frank Sinatra.

Info: Die Karten für 12 Euro gibt es bei www.reservix.de. Die Zahl der Besucher und die Hygieneregeln richten sich nach den geltenden Hygienevorgaben.