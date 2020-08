Der Schlosshof am Samstagabend: In die Stimmen der Künstler mischten sich Stimmen von Menschen, die sich ganz auf die Vorstellung einließen. Fotos: Kreutzer

Weinheim. (cis) Der Odenwald. Sanfte Hügelketten, grasende Kühe und liebenswerte Menschen. Und die Wege des Shantys. Natürlich ist er das nicht. Doch wenn man Manfred Maser und Matz Scheid an diesem Abend im Schlosspark zuhört bei ihren Geschichten und Liedern mit ihrem grundtrockenen Humor und alles paart mit Melodie und Dialekt, ja, dann ist man versucht, jenem Glauben zu unterliegen. Immerhin stehen vor einem die Frontmänner des Odenwälder Shantychors.

Dass die anderen Stimmen teils fehlen, bemerkt auch Scheid. "Es ist was anderes, wenn von hinten was drückt", sagt der Musiker mit seiner Gitarre in der Hand, nachdem er mit Manfred Maser zuvor in einer wundervoll sanften Version "Französischen Wein" besungen hat. Ein Duett, in das sich einzelne Stimmen aus dem an diesem Abend einmal mehr ausverkauften Schlosshof mischen von Menschen, die den Shantychor in diesen Stunden nicht weniger vermissen und sich dennoch voll und ganz auf die zwei Männer einlassen.

Das ist nicht schwer, schließlich sind beide auch außerhalb der Chorvielstimmigkeit als Solisten erfolgreich in der Region unterwegs. Erste humorige Einlage ist dabei die Angstnummer, bei der laut Musiker Scheid immer etwas schiefgeht. Doch er macht sich mutig über Fredl Fesls "Ritter Hadubrand" her mit seinen wirren Verbkonjugationen und Wortverbiegungen – "Bescheuert ne?! Gehört so" –, lässt sich aus über teuflische Flecken der "Tomatensoß", um letztlich mit "Der Wanderer" bei der Hymne des Odenwaldclubs – "Die sind wichtig, die malen Bäume bunt an" – zu landen.

Erst später am Abend wird Scheid seine echten Musikerqualitäten offenbaren. Dann, wenn er mit David Bowies "Space Oddity" eine vor Kraft wie Gefühl strotzende Gitarrenpower samt Stimme an den Tag legt, was absolutes Gänsehautpotenzial hat. Nur um im direkten Anschluss mit Fingerpicking und butterweicher Stimme "Down Under" zu intonieren und damit den letzten Beweis anzutreten, dass in ihm mehr steckt als der kalauernde Spaßvogel.

„Es ist was anderes, wenn von hinten was drückt“: Matz Scheid (r.) vermisste den Odenwälder Shantychor ebenso wie Manfred Maser. Den Schlosshof füllten sie indes auch allein.

Derweil darf sich Manfred Maser in seinen Textqualitäten zergehen. Die sind durchaus kritisch, wenn er auf die Einzug haltende "Kakofonie der gefühlten Kompetenz" eingeht, die in kompletter Selbstverständlichkeit den Widerspruch an Experten übt. "Solche Leut‘ haben nichts auf der Pfanne", wird er in seiner Kunstfigur als Professor Alfons Netwohr deutlich.

Insgesamt kehrt er immer wieder in dessen Institut der spekulativen Heimatgeschichte zurück, das massig Erklärungen liefert, um den Odenwald zu verstehen. Und das beginnt in einem wichtigen Kulturgut: der Kneipe, dem Ort der Menschen, aus der der wichtige Orden der Bembelritter entsprang – "die Bembler". Die Kneipe sei das Internet mit Zapfhahn, sei Hotspot mit Verzehrzwang, an dem die Welt im Odenwald zusammenkam – natürlich in Schann Scheids "Der weiße Wal".

Spelunkenkunde nach Maser – so amüsant wie hanebüchen, aber trocken, wie es nur ein Odenwälder, ein Vertreter dieses charmanten, offenen und aufgeschlossenen Völkchens, von sich geben kann. So spannt Maser immer wieder den Bogen zurück zu seiner Heimat, dem "Küstengebirge am westlichen Rand des eurasischen Kontinents". "Die Pfalz liegt auf einem anderen Kontinent – was schon viel über den Pfälzer erklärt", schwadroniert Maser. Immerhin wird der Odenwald laut seiner Erklärung irgendwann nach Flutung des Rheingrabens über Häfen verfügen.

Und damit ist der Odenwald dann möglicherweise doch eine rechtmäßige Wiege des Shantys. Doch in jedem Fall ist es eine Heimat, der die zwei Künstler auf der Bühne an diesem Abend eine Liebeserklärung nach der anderen machen – mal mit Augenzwinkern, mal mit warmen Melodien, doch immer mit Herz.

Das fehlt nicht in Scheids Block der Shantylieder, darunter eine Version von Rios Reisers "Übers Meer", die er dem Odenwälder Shantychor widmet. Es fehlt auch nicht in der Zugabe, die Maser und Scheid einmal mehr zusammen hinunter zum Publikum tragen. Dabei nehmen sie die Reggae-Anleihen, derer sie sich bei "Drunken Sailor" bereits bedienen, für "Jamaica alla" auf und drosseln sie herunter auf ein getragenes Maß an Sehnsucht nach der Heimat. Die ist an diesem Abend nah und dank Manfred Maser und Matz Scheid im dunklen Schlosshof allseits präsent – auch ganz ohne den ursprünglichen Shantyklang.