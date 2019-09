Schriesheim/Neustadt. (cab) Am Freitagabend blicken Weinfreunde nach Neustadt an der Weinstraße. Im Finale um die Krone der Deutschen Weinkönigin treten sechs Kandidatinnen an, unter ihnen Carolin Hillenbrand. Die Gebietsweinkönigin der Hessischen Bergstraße war dieses Jahr bei der Weinprämierung im Vorfeld des Mathaisemarkts dabei und verkostete die angestellten guten Tropfen. Im Rathaus hatte sie neben ihrem Großvater, Heinrich Hillenbrand, Platz genommen, der seit vielen Jahren zur Mathaisemarkt-Jury gehört.

Der ehemalige Leiter der Domäne Bergstraße der Hessischen Staatsweingüter und langjährige Zweite Vorsitzende des Weinbauverbands Hessische Bergstraße konnte an seine Enkelin in den vergangenen Monaten sicherlich viel wertvolles Wissen über den Wein weitergeben. Auch die Schriesheimer Weinprämierung war bestimmt keine schlechte Vorbereitung auf die Kür von Deutschlands höchster Weinrepräsentantin. Ob sich Carolin Hillenbrand durchsetzt, wird sich am Abend zeigen.