Von Axel Sturm

Ladenburg. Die Nachfrage nach Wohnraum und Baugrundstücken ist in Ladenburg sehr hoch. Privat werden für Grundstücke aktuell mehr als 1000 Euro pro Quadratmeter gezahlt, für viele Familien ist das unerschwinglich. Es ist eine Entwicklung, die auch Bürgermeister Stefan Schmutz nicht gefällt. Mit dem neuen Wohngebiet Nordstadt-Kurzgewann könnte sich die Situation nun leicht entspannen.

Es sei ihm wichtig, sagte Schmutz am Mittwoch bei einem Pressegespräch, bezahlbaren Wohnraum und innovative Wohnmöglichkeiten im Baugebiet anzubieten. Am kommenden Mittwoch will er die erarbeiteten Modelle dem Gemeinderat zur Abstimmung vorlegen. Die Stadträte haben an der Grundsatzentscheidung, die in der Sitzung getroffen werden soll, im Vorfeld aktiv mitgearbeitet. Zwei Klausurtagungen fanden statt, die sehr zielführend gewesen seien, so Schmutz.

Das Quartier Nordstadt-Kurzgewann, in dem bis zu 600 Wohneinheiten entstehen sollen, zählt zu den größten Neubaugebieten in der jüngeren Geschichte Ladenburgs. Die Stadt hat allerdings nur unmittelbaren Einfluss auf den Bau von 250 bis 300 Wohneinheiten. Als größter Grundstückeigentümer besitzt sie 30 Wohnbaugrundstücke mit einer Gesamtfläche von rund 29.000 Quadratmeter.

Elf Grundstücke sind für den Bau von Zwei-Vollgeschoss-Gebäuden, sieben für den Bau von Drei-Vollgeschoss-Gebäuden vorgesehen. Auf weiteren zwölf Grundstücken können Drei-Vollgeschoss-Gebäude plus Dachgeschoss gebaut werden.

Schon im Mai 2017 verabschiedete der Rat eine Leitlinie zur Schaffung von sozialem Mehrwert. Bezahlbarer Wohnraum ist eine der Zielsetzungen, aber auch die Förderung von innovativen Wohnideen. Ein Ergebnis der Klausurtagung war es, dass Grundstückskategorien geschaffen wurden, die der Bürgermeister am Mittwoch nun vorstellte.

Bekanntlich sind die Grundstücke für den Bau von Einfamilien- und Reihenhäusern besonders begehrt. Von den 109 Grundstücken für diese Bauart in der neuen Nordstadt besitzt die Stadt elf. Sieben Reihenhausgrundstücke sollen an Familien gehen. Ladenburger Familien werden dabei bevorzugt behandelt, und es wird sich auf die Vergabe positiv auswirken, wenn sich der Bewerber ehrenamtlich engagiert hat. Auch die Zahl der Kinder wird eine Rolle spielen. Mit einem Punktesystem soll die Vergabe so gerecht wie möglich sein.

Die sieben Grundstücke sollen als Erbbaugrundstücke vergeben werden. Für die Berechnung des Erbbauzins wird ein Basiswert von 390 Euro je Quadratmeter vorgeschlagen.

Angeboten werden auch Grundstücke für vier freistehende Einfamilienhäuser. Hier soll der Meistbietende den Zuschlag erhalten. Das Mindestgebot liegt bei 650 Euro je Quadratmeter.

Gebaut werden sollen zudem sogenannte dreigeschossige Stadthäuser mit mehreren Wohneinheiten. Dieses Angebot richtet sich an Baugemeinschaften oder Bauträger. Das Mindestgebot für die Stadthäuser liegt bei 700 Euro je Quadratmeter, alle Wohneinheiten sollen möglichst barrierefrei gebaut werden.

Angebote soll es auch für behinderte Menschen geben. Einer entsprechenden Anfrage der Johannes-Diakonie Mosbach zum Bau von 24 Wohnungen steht die Stadtverwaltung positiv gegenüber. Mit der Johannes-Diakonie soll ein Erbbaurechtsvertrag mit einer Laufzeit von 66 Jahren abgeschlossen werden. Die Vergabe der Wohnungen erfolgt dann durch die Johannes-Diakonie.

Der größte Bereich befasst sich mit preisgünstigen Mietwohnungen. Auf zwölf Grundstücken könnten Mehrfamilienhäuser mit 160 Wohneinheiten entstehen. Als Festpreis werden für den Kauf dieser Grundstücke 800 Euro je Quadratmeter festgesetzt. Mindestens ein Viertel der Wohnfläche muss vom Käufer zu einem geminderten Mietpreis von höchstens 8,50 Euro je Quadratmeter (Kaltmiete) für die Dauer von 20 Jahren angeboten werden.

Den Zuschlag soll derjenige Bauträger erhalten, der in der Bewertung die höchste Punktzahl erreicht. Positiv bewertet wird unter anderem, wenn über die Mindestquote hinaus weitere vergünstigte Wohnungen angeboten werden und ein ansprechendes Baukonzept eingereicht wird.

Auch innovative Wohnformen sind Bürgermeister Schmutz und dem Gemeinderat wichtig. "Es besteht eine große Nachfrage nach einem neuen Konzept des gemeinschaftlichen Wohnens", sagte Schmutz. Um das zu fördern, hat die Stadt ein Baufenster von 6700 Quadratmetern bis zum 31. Dezember 2020 reserviert. Das Grundstück soll zum Festpreis von 800 Euro pro Quadratmeter verkauft werden.

Zum Zug kommen soll hier kein Bauträger, sondern eine Initiative. Voraussetzung ist, dass generationenübergreifendes Wohnen für Familien, Alleinerziehende, Paare, Singles und Senioren ermöglicht wird, sowie Menschen in den unterschiedlichsten Lebenssituationen beteiligt werden. Integriert werden könnten ein Quartier-Café, Arztpraxen und Betreuungsangebote.

Schmutz weiß, dass mit dem Zuzug von Familien mit Kindern im Neubaugebiet zusätzliche Betreuungsangebote geschaffen werden müssen. "Der Bedarf für eine viergruppige Einrichtung mit Krippen- und Ganztagskindergartenplätzen ist vorhanden", sagte Schmutz. Die Einrichtung könne als eigenständiger Bau entstehen oder in die mehrgeschossigen Wohngebäude integriert werden.

Für die Beurteilung der eingereichten Konzepte von dreigeschossigen oder höheren Gebäuden soll ein Gestaltungsbeirat mit externen Experten eingerichtet werden, der sich unter dem Vorsitz von Bürgermeister Schmutz und Vertretern der Fraktionen nichtöffentlich mit den Bewerbungen befassen wird. Die abschließende Entscheidung über die Vergabe trifft dann der Gemeinderat.