Ladenburg. (skb) Über Langeweile konnte sich Jürgen Weygold kürzlich nicht beklagen. Dem Ersten Vorsitzenden des Kleingartenvereins (KGV) Ladenburg standen beim zweitägigen Gartenfest in der Anlage Heddesheimer Weg zwar etliche Helfer zur Seite, aber als organisatorischer Ansprechpartner war er quasi im Dauereinsatz. Zudem verlief der fortgeschrittene Samstag wetterbedingt ein wenig aufregend.

Doch von vorne: Ein strahlend blauer Himmel lachte den Gartenfreunden und ihren Gästen bei der Eröffnung am Samstagnachmittag. Große Zelte sorgten für Gemütlichkeit und boten zugleich Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung, die schwülheißen Temperaturen hatten es schließlich in sich. Mit reichlich Getränken, einem abwechslungsreichen Kuchenbüfett und Deftigem, wie Pfannengyros und Putenschnitzel, war man kulinarisch gut gerüstet. Festausschuss-Chef Dieter Kraus hatte mit seinem Team eine Tombola organisiert und sich auch für die Unterhaltung jüngerer Besucher gerüstet. Als "Highlight" bezeichnet Weygold den Auftritt der Band "Gleis 2A", die abends für Stimmung sorgte und ihre Spielzeit sogar noch um eine Stunde verlängerte. "Es war relativ voll, die Band ist sehr gut angekommen."

Dank der Zelte konnten den Feiernden auch die paar abendlichen Regentropfen nichts anhaben. Ganz anders gestaltete sich die nächste nasse und donnernde Überraschung, die nach Mitternacht und mit ordentlich Sturm im Gepäck auf den Plan trat. "Zum Glück waren noch Leute da, wir mussten die Zelte festhalten", bilanziert der Vorsitzende am nächsten Morgen, als das Team als Gastgeber zum Frühschoppen schon wieder in den Startlöchern stand.

Für musikalische Unterhaltung sorgten dabei die Mitglieder der Sängereinheit, die quasi eine Römerstadt-Premiere mitbrachten. Nach zunächst getrennten Einlagen des Männer- und Frauenchors sangen beide Chöre gemeinsam: "Das ist das erste Mal, dass wir in Ladenburg gemischt auftreten", erklärte Ingrid Müller. Die Premiere hatte im Rahmen eines Freundschaftssingens außerhalb stattgefunden. Für die Frauenchor-Sprecherin Grund zu Strahlen - war sie es doch, die sich vor über 30 Jahren beharrlich für die Gründung eines Frauenchors in der Männerdomäne eingesetzt hatte. Und schließlich spreche auch die demografische Entwicklung des Gesangvereins für einen, wenn auch temporären, Zusammenschluss. Etwa einmal im Monat, je nach anstehenden Auftritten, finden sich die Frauen nun zum gemeinsamen Proben in der Singstunde der Männer ein, oder umgekehrt.

Trotz recht tropischer Temperaturen genossen die Mitglieder der Sängerheinheit ihr kleines Konzert im Grünen. Und auch Weygold äußerte sich "so weit zufrieden", wenngleich er bereits ankündigte, die nächste Auflage vorverlegen zu wollen, um Parallelveranstaltungen aus dem Weg zu gehen. Demnach soll das Gartenfest im kommenden Jahr voraussichtlich schon im Mai oder Juni stattfinden. Bis dahin wird sicher auch die Erweiterung der Anlage Aufeld abgeschlossen sein. Dort entstehen neue Parzellen, von zehn neuen Hütten sei eine bereits fertiggestellt. Die Vergrößerung erfolgte wegen der im Rahmen der Nordstadt-Bebauung geschlossenen Anlage Weinheimer Weg. Vereinzelte der dortigen Pächter seien in den Heddesheimer Weg übergesiedelt, während ins Aufeld allesamt neue Pächter ziehen.