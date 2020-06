Bergstraße-Neckar. (web/hö/ans/krs) Es war erst das erste Sommergewitter in diesem Jahr, aber das hatte es in sich: Allein in Weinheim rückten die Feuerwehrkräfte zu rund 60 Einsatzstellen aus. Verstopfte Bachläufe überschwemmten Straßen, Garagen und Keller liefen voll, Bäume stürzten um. Als wäre das nicht genug gewesen, mussten sich die Einsatzkräfte auch noch um Unfallopfer kümmern und einen Mann aus einem Altkleidercontainer retten.

> In Weinheim ging es von 13 Uhr an los, alle Feuerwehrabteilungen waren im Einsatz, insbesondere in der Weststadt und in Lützelsachsen, aber auch im Vorderen Odenwald (die RNZ berichtete). Zu dem Einsatz in der Nähe des Wanderparkplatzes Ursenbacher Höhe liegen inzwischen weitere Informationen vor: Die dort verlaufende Landstraße 596 war zwischen 13 und 14 Uhr voll gesperrt, weil der starke Regen einen Hangrutsch verursacht hatte. Die Weinheimer Straßenmeisterei beseitigte die Schäden und richtete eine halbseitige Sperrung samt Baustellenampel ein. Als es am Abend erneut gewitterte, wurde die Fahrbahn noch einmal in Mitleidenschaft gezogen. Die bestehende Verkehrsregelung müsse deshalb über das Wochenende bleiben, Nachrutschungen seien nicht auszuschließen: "Voraussichtlich am Montag wird die Böschung modelliert", so die Sprecherin des Landratsamts.

Unterstützung bekam die Weinheimer Feuerwehr von der Werkfeuerwehr der Firma Freudenberg, die weitere Wassersauger und Tauchpumpen zur Verfügung stellte. Die Einsätze, die im Zusammenhang mit dem Unwetter um 13 Uhr standen, waren noch nicht beendet, als um 18 Uhr der zweite Regenguss einsetzte. Die Folge: Feuerwehr und Bauhof mussten zum Landgraben ausrücken, da dort das Wasser bedrohlich hoch angestiegen war.

In Oberflockenbach eilte die Wehr zum "Rollenbuckel": Eine Schlammlawine hatte sich ihren Weg bis zur Cestarostraße gebahnt. Die Feuerwehrleute reinigten die verstopften Abläufe, sodass das Wasser den für ihn vorgesehen Weg nehmen konnte. Um die Anlieger vor weiteren Schäden zu schützen, errichtete man Barrieren aus Sandsäcken. Die Zahl der Einsatzorte summierte sich auf 60, um 20 Uhr hatten die Kräfte die meisten davon im Griff. Dazu gehörte auch die Hohensachsener Talstraße, auf die ein rund 30 Meter hoher Baum stürzte. Die Fahrbahn war blockiert, der Verkehr kam zum Erliegen, auch der Linienbus kam nicht mehr durch. "Die Einsatzkräfte wechselten Gummistiefel und Wathose gegen Schnittschutzkleidung und Forsthelm und zersägten den Baum", so ein Feuerwehrsprecher. Nach einer halben Stunde konnte der Verkehr wieder rollen.

Einen weiteren Vorfall meldeten sowohl Feuerwehr als auch Polizei: Ein 69 Jahre alter Mann hatte um 16.20 Uhr einen schweren Unfall im Lützelsachsener Dorfkern verursacht. Laut Polizei war der 69-Jährige wohl angetrunken, als sein Wagen nach rechts von der Fahrbahn abkam und in den engen Gassen im Bereich Sommergasse/Weinheimer Straße gegen die Wand eines Hauses prallte.

Feuerwehrkräfte leisteten Erste Hilfe bei dem Mann, der laut Polizei Verletzungen an Kopf und Knochen erlitt. Die Feuerwehr sicherte den Fiat, der sonst wohl davongerollt wäre. Der Verletzte musste mit einem Rettungsbrett aus dem Fahrzeug geholt und in eine Klinik gebracht werden. In seinem Fiat fand man zahlreiche Flaschen mit hartem Alkohol, die zum Teil schon leer waren. Im Krankenhaus wurde dem 69-Jährigen eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde gleich einbehalten.

> In Schriesheim zählte die Feuerwehr am Mittwoch 30 Einsätze, der Nachmittag war nur "das Vorspiel", so Kommandant Oliver Scherer, denn am Abend sollte sie 26 Mal ausrücken. Den Anfang machte um 18.04 Uhr eine Brandmeldeanlage in einem Betrieb in der Industriestraße – dort hatte der Blitz eingeschlagen. Außerdem waren die Hallen überflutet, doch darum kümmerte sich die Firma selbst. Dann ging es Schlag auf Schlag: In der Talstraße drohte, wie schon am Nachmittag, ein kleiner Bach in ein Gebäude zu laufen. Am Pappelbach war beim Schützenhaus wieder der Einlauf in die Verdohlung verstopft – und so ergossen sich die Wassermassen auf die Straße. Dadurch wurde die Talstraße in dem Bereich wieder überflutet.

Weitere Notrufe kamen aus dem Dreißig-Morgen-Weg in den Fensenbäumen, hier stand in der gesamten Straße das Wasser bis zu 25 Zentimeter hoch, das Wasser lief in die Häuser, und die Feuerwehr pumpte alles ab. Unterdessen wurden aus dem gesamten Stadtgebiet vollgelaufene Keller gemeldet; auch der Kanzelbach drohte, sein Bett zu verlassen – und die Feuerwehr schaute ständig nach und entfernte Treibgut. Dramatisch wurde es noch einmal gegen 21.40 Uhr, als gemeldet wurde, dass am Hochwasserrückhaltebecken eine Brücke eingestürzt sei. Als die Feuerwehr nachschaute, waren aber nur ein paar Bodendielen vom Wasser mitgerissen worden. Nach über fünf Stunden war um 23.15 Uhr der letzte Einsatz der Feuerwehr Schriesheim beendet – und die 34 beteiligten Wehrleute fielen todmüde ins Bett.

> Auch in Hirschberg wurde es ein langer Tag für die Freiwillige Feuerwehr: Von 14.30 bis 23.30 Uhr war sie fast pausenlos unterwegs. "Wir hatten schon ein bisschen was zu tun", berichtete Kommandant Peter Braun. Elf Einsätze wurden gezählt.

Mehrere überflutete Keller, lockere Ziegel und umgestürzte Bäume hielten die Feuerwehr auf Trab. Einen Autobesitzer in der Hintergasse traf es besonders hart: Auf sein Auto stürzte ein Baum. Ein weiterer Bewohner der Hintergasse hatte hingegen großes Glück: Ein Baum verfehlte sein Haus nur um wenige Meter. Dafür war die Zufahrt zum Anwesen komplett blockiert. Insgesamt fielen in der Hintergasse drei Bäume mit bis zu 60 Zentimetern Durchmesser. "Sie wurden entwurzelt", so Braun.

Kaum waren die Feuerwehrleute hier fertig, schon ging der Piepser eine Stunde später erneut los: Sie wurden in die Talstraße alarmiert. "Der (hoffentlich) letzte Einsatz für heute hatte es noch einmal in sich", schreibt die Feuerwehr auf Facebook. Denn in der Talstraße war ein Baum auf eine Oberleitung gestürzt. Die Feuerwehr Hirschberg erhielt bei der Beseitigung Unterstützung von den Schriesheimer Kollegen, die mit der Drehleiter anrückten. Der Netzbetrieb Hirschberg/Stadtwerke Viernheim schaltete dafür die Leitung zwischenzeitlich stromlos und reparierte sie. Bei sechs Häusern war für zwei Stunden der Strom weg.

> In Ladenburg musste die Freiwillige Feuerwehr der Römerstadt am Mittwochabend um 18 Uhr in die Hadrianstraße ausrücken, weil dort ein Blitz in den Dachständer eines Einfamilienhauses eingeschlagen war. Wie die Wehr mitteilte, kam es dadurch zu einem Kurzschluss mit Rauchentwicklung. Als die Brandbekämpfer vor Ort eintrafen, war jedoch weder Rauch noch Feuer im Keller auszumachen. Nach einer Kontrolle mit der Wärmebildkamera verständigten sie die Netze-BW und übergaben die Einsatzstelle den Eigentümern. Knapp eine Stunde später wurde die Wehr erneut gerufen. Eine Person war in einen Altkleidercontainer für Schuhe gestiegen und konnte sich nicht mehr selbstständig befreien. Die Wehrleute öffneten den Container und übergaben die unverletzte Person der Polizei.

Update: Donnerstag, 18. Juni 2020, 18.55 Uhr

Weinheim/Region. (web/ans/hö) Die Folgen einer Gewitterfront haben Weinheim am Mittwoch stark in Mitleidenschaft gezogen. Als die Weinheimer Feuerwehr der RNZ am Mittwochabend dankenswerterweise einen ersten Lagebericht schickte, betonten die Verantwortlichen, dass es sich um eine vorläufige Bilanz handle: Einige Einsätze liefen noch. Auch in Hirschberg und Schriesheim hielt das Unwetter die Feuerwehren auf Trab.

In Weinheim verursachte das Unwetter mit Blitzschlägen und Starkregen viele Schäden. Die Feuerwehr war besonders in der Weststadt und in Lützelsachsen immer wieder im Einsatz. Angesichts der vielen Alarmierungen waren alle Feuerwehrabteilungen im Einsatz. Aber auch im Vorderen Odenwald kam es auf die Feuerwehr an: Einer der ersten Einsätze fand am Wanderparkplatz "Ursenbacher Höhe" statt. Der starke Regen hatte hier einen Hang abrutschen lassen, sodass ein Teil der Fahrbahn blockiert war. Die Wehrleute sicherten die Stelle, dann übernahm die Straßenmeisterei. Fast zeitgleich holten Polizeibeamte die Feuerwehr in die Grundelbachstraße, um eine Wohnungstür zu öffnen: In der darunter liegenden Wohnung drang Wasser durch die Decke.

Danach seien die Einsatzmeldungen rasant angestiegen: "Die Feuerwehr musste die Alarmstufe erhöhen, um weitere Freiwillige Kräfte zu alarmieren", sagte Feuerwehrsprecher Daniel Paradiso. Mit Tauchpumpen, Wassersaugern und Wasserschiebern pumpten die Einsatzkräfte mehrere Keller aus. In der Weststadt traf es besonders den Friedrich-Ebert-Ring, aber auch im Forlenweg, in der Leberstraße, in der Stettiner Straße und am Multring drückten die Wassermassen in die Anwesen. Auch dass die Brandmeldeanlage der Maria-Montessori-Schule auslöste, ist wohl auf die Unwetterlage zurückzuführen.

In Lützelsachsen waren neben der Rilkestraße die Wallstraße, die Rieslingstraße, die Gewerbestraße, die Bergstraße und die Weinheimer Straße betroffen. Auch hier standen überwiegend Keller und Garagen unter Wasser. Ein Alarm entpuppte sich hier als Irrtum: Im Ringweg roch es zwar nach einem Brand durch Blitzeinschlag, aber es stank nur der Kamin, dessen Rauch durch die Wetterlage nach unten drückte.

Die Koordination der vielen Einsätze und der sechs Feuerwehrabteilungen übernahm die Einsatzzentrale im Feuerwehrzentrum an der Bensheimer Straße. Hier wurden die Einsätze, die die Leitstelle Rhein-Neckar meldete, entgegengenommen und priorisiert.

Zwischen Hirschberg und Ursenbach im Bereich der Landesstraße L596 musste die Fahrbahn an mehreren Stellen wegen Hangrutschungen bzw. abgegangener Schlammlawinen vorübergehend gesperrt werden.

In Hirschberg war die Feuerwehr am Mittwochnachmittag viermal gefordert: in der Bahnhof-, in der Gartenstraße und zweimal in derselben Adresse in der Heddesheimer Straße. Bei den Einsätzen musste Wasser aus Kellern und einem Lichtschacht entfernt werden, sagte Kommandant Peter Braun. Die zwölf Feuerwehrleute nutzten hierfür Wassersauger und Tauchpumpen. Um kurz vor 17 Uhr waren die Einsätze beendet.

Die Schriesheimer Wehrleute kümmerten sich um den Pappelbach, der die Talstraße überschwemmte. Foto: Feuerwehr Schriesheim

In Schriesheim musste die Feuerwehr zu drei nennenswerten Einsätzen mit 19 Mann und drei Fahrzeugen ausrücken. Brennpunkt war die Talstraße: Dort drohte in der Höhe von "Kling-Malz" ein kleiner Bach in ein Wohnhaus zu laufen. Die Bewohner hatten schon Tauchpumpen in Stellung gebracht. Die Feuerwehr unterstützte sie dabei. Am Schützenhaus war unterdessen der Einlauf des Pappelbaches verstopft.

Dadurch lief der Bach über und überschwemmte die Talstraße. Da die Feuerwehr den Einlauf selbst nicht freibekam, rückte eine Baufirma mit einem Bagger an; die Straßenmeisterei reinigte später die Straße. Auch der Kanzelbach wurde immer voller. In der Kernstadt wurde an der Hofstraße die Stauung aufgehoben, damit das Wasser abfließen konnte. Um 15.30 Uhr, sagte Kommandant Oliver Scherer, waren die Einsätze zu Ende.

Update: Donnerstag, 18. Juni 2020, 8.11 Uhr