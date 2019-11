Weinheim/Heddesheim. (web) Die Vollsperrung der Kreisstraße K4133 zwischen dem sogenannten Muckensturmer Kreisel und dem Hohensachsener Ortseingang dauert länger. Wie das Straßenbauamt im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis am Freitag mitteilte, bleibt die Verbindung voraussichtlich bis Samstag, 23. November, in beide Richtungen gesperrt. Zu Beginn der Bauarbeiten hatte die Behörde noch angekündigt, die Straße am Montag, 18. November, wieder freizugeben.

„Grund für die Verlängerung der Straßensperrung“, so der stellvertretende Leiter des Straßenbauamts, Ralf Böhm, „sind die von der beauftragten Baufirma nicht termingerecht fertiggestellten Bankette entlang der Strecke.“ Bevor diese nicht da sind, können keine neuen Schutzplanken aufgebaut werden.

Damit scheidet die Freigabe der Straße aktuell aus – aus Sicherheitsgründen. „Das tut uns leid“, so der stellvertretende Amtsleiter wörtlich, „Sicherheit hat jedoch absolute Priorität.“

Die Straße kann voraussichtlich ab Sonntag, 24. November, wieder befahren werden. Solange wird der Verkehr großräumig über Heddesheim, Großsachsen und die B3 umgeleitet.

Auf der Kreisstraße 4133 lässt der Kreis 25.000 Quadratmeter Asphaltfläche aufbringen und rund 2.600 Meter Schutzplanken einrichten. Die Kosten betragen rund 850.000 Euro. Dies Verkehrsrampen von und zur B3 seien nicht von der Sperrung betroffen, so die Behörde. Diese könnten weiter befahren werden.

Update: Freitag, 15. November 2019, 12.09 Uhr

Weinheim. (web) Der eine oder andere Autofahrer wird nicht schlecht gestaunt haben, als er die Hinweisschilder am Rand der Kreisstraße K4133 zwischen dem Muckensturmer Kreisel und der Steigung nach Hohensachsen gelesen hat: Der Kreis wollte darauf ankündigen, dass die Verbindung zunächst halbseitig, schon ab Mitte dieser Woche aber voll gesperrt ist. Die Vollsperrung dauert voraussichtlich bis Montag, 18. November. Das teilte der Kreis mit.

Eines der Schilder stimmte auch halbwegs: Hier war von einer Sperrung vom 16. Oktober bis zum 15. November die Rede. Doch das andere Hinweisschild wies definitiv einen Fehler auf: Es kündigte das Ende der Sperrung bereits für den 18. Oktober an. "Da ist ein Druckfehler passiert. Richtig heißen muss es '18. 11.'. So lange dauert die Sperrung", stellte Kreissprecherin Silke Hartmann auf RNZ-Anfrage klar. Wer nach Lesen des "falschen" Schilds auf eine kurze Sperrung gehofft hatte, lag falsch.

Immerhin ist die Querverbindung zwischen Muckensturm und Heddesheim seit dem gestrigen Montag wieder offen. Die offizielle Wieder-Einweihung der Straße solle am Mittwoch, 23. Oktober stattfinden, so Hartmann. Die erneuerte Querverbindung wird gleich einige Autos schlucken müssen: Immerhin führt hier die Umleitung der gesperrten Kreisstraße entlang.