Weinheim. (keke) Jungautor Anselm Oelze ist kein Langweiler. In seinem 264 Seiten starken Erstlingswerk "Wallace" geht er zwar der eher sperrigen Frage nach, ob der große Naturforscher Charles Darwin bei Alfred Russel Wallace abgeschrieben hat. Doch der 33-jährige Autor verstand es bei seiner jüngsten Lesung in der Buchhandlung Beltz auch als lockerer Gesprächspartner zu gefallen.

Gut 90 Minuten lang nahm Oelze seine Zuhörer mit auf die Amazonas- und Molukkenreisen des "Indiana Jones der Naturforschung und Ernest Hemingway der Naturbeschreibung", wie ihn Evolutionsbiologe Matthias Glaubrecht genannt hat. Bei der Erforschung der Evolutionstheorie sammelte Wallace mehr als 125.000 naturwissenschaftliche Objekte und über 1000 Tier- und Pflanzenarten, ging aber dennoch hinter Darwin nur als zweiter Sieger durchs Ziel.

Authentisch und sympathisch in seiner persönlichen Darstellung und Ausstrahlung, mit klarer Aussprache, präzisen Betonungen und Gesten machte Oelze seinen gut 50 Zuhörern die mit vielen Zusatzinformationen gespickte Lesereise zum Vergnügen. Bis zu seinem 26. Lebensjahr habe er nie ernsthaft mit dem Gedanken gespielt, einen Roman zu schreiben, bekannte der Autor. Für "unfähig" und "fantasielos" habe er sich gehalten. Bis an einem warmen Sommertag im Jahr 2011 "das Schreiben zu mir kam".

Philosophie, Politikwissenschaft und "Philosophical Theology" hatte er zuvor in Freiburg und Oxford studiert. Nach der Promotion an der Humboldt-Universität in Berlin forschte er in Helsinki. Aktuell lehrt Oelze an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und lebt mit seiner Familie in Leipzig.

Der Roman und die Figur von Wallace nahmen Gestalt an, als er herausfand, wer dieser Wallace war, so Oelze. Ihn habe die Ironie frappiert, die in Wallace liegt. "Wallace hatte herausgefunden, weshalb die Dinge so sind, wie sie sind. Er hatte beantwortet, wie Arten sich entwickeln. Warum die einen erfolgreich sind und die anderen nicht."

Gleichzeitig habe dieses Wissen Wallace aber nichts für seinen eigenen Erfolg genutzt. "Nicht er, sondern Darwin ist mit der Evolutionstheorie berühmt geworden." Wohl auch deshalb, weil er, Wallace, Darwin einen Brief mit seinen Forschungsergebnissen zu dem Ursprung der Arten geschickt hatte.

"Wenige Monate später erscheint der Aufsatz, umschlossen von zwei Buchdeckeln, und sorgt für Aufsehen", heißt es im Klappentext zum Buch. "Doch nicht sein Verfasser, der Artensammler Wallace, erntet den Ruhm dafür, sondern sein Empfänger, der Naturforscher Charles Darwin." Hat Darwin abgeschrieben oder hat er die gleichen Ergebnisse selbst bereits in seiner Schublade liegen gehabt? Darüber streitet sich seitdem die moderne Wissenschaft.

Von Scherben zum Schreiben

"In der Wissenschaft zählt allein, wer zuerst ins Ziel kommt, indem er zuerst veröffentlicht", heißt es in dem Roman. Wie ein Mensch mit dem Los des zweiten Siegers umgeht, sei eine jener Fragen gewesen, die sein Schreiben anstieß und bis zum Ende leitete, sagt Oelze. Der hatte ursprünglich einmal Archäologie und Altorientalistik studieren wollen und seinen Zivildienst deshalb im Landesamt für Archäologie in Weimar absolviert. Durch viele Lesestunden in der Anna Amalia Bibliothek habe er dann aber gemerkt, dass es "doch nicht Scherben sein sollten", die sein Leben bestimmen.

Philosophisch geprägt ist deshalb auch Oelzes Herangehensweise an seinen Roman von der Frage, "ob die Dinge, mögen sie so sein, wie sie sind, nicht auch ganz anders sein könnten".

Sein Roman - kein Sachbuch - sei der Versuch, Antworten auf diese Fragen zu finden: "Nicht auf dem Wege der Wissenschaft, sondern mit den Mitteln der Literatur". So lässt Oelze in zwei unterschiedlichen Erzählebenen zunächst den Museumsnachtwächter Bromberg über die Geschichte von Wallace stolpern. Bromberg ist begeistert von dessen Forschungen und empört, dass dieser nie am Ruhm Darwins teilhaben durfte. Der Museumswächter möchte dies ändern und fasst einen Plan, durch den die Geschichtsbücher zugunsten seines "Helden" Wallace umgeschrieben werden sollen.

Auf der zweiten Ebene schildert Oelze dank sorgfältiger und langjähriger Recherche die historischen Fahrten, fiktive persönliche Abenteuer und Missgeschicke, die Wallace auf seinen zwischen 1848 und 1862 unternommenen Reisen erlebt und unterlaufen. Als Oelze damit fast fertig ist, erfährt er von dem Evolutionsbiologen und Gründungsdirektor des Centrums für Naturkunde der Universität Hamburg, Matthias Glaubrecht, dass dieser bereits 2013 Wallace zu dessen 100. Geburtstag einen genauestens recherchierten "Wissenschaftskrimi" gewid-met hatte. Ein Schriftsteller könne aus seinem Material doch machen, was er wolle, habe ihm Glaubrecht geraten. Oelze, wie Wallace damit nur Zweitplatzierter, "schnürte den Sack zu" und schrieb nach siebenjähriger Vorarbeit seinen Debütroman daraufhin in einem "siebenmonatigen Rutsch" durch.

